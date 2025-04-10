Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку

До 1 мая обещают навести порядок.

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В редакцию GOROD48 обратился Евгений Федянин, живущий на улице Геологической в Сырском Руднике.— Во дворе нашего дома стоит ветхий садик. У него даже есть собственник. Но эта территория превратилась в помойку: там много мусора, валежника, ветви деревьев практически висят на электрических проводах. Сгнившие деревья падают на детскую площадку. Но деревья не опиливаются, мусор не убирается годами. Если это вам поможет — я участник СВО и ветеран боевых действий, — посетовал мужчина.Жалобу на нарушения в сфере благоустройства мы переадресовали в мэрию. Там уверили: санитарное состояние участка вокруг нежилого здания по улице Монтажников, 6 постоянно контролируют сотрудники департамента развития территории.— Собственнику — физическому лицу за два года выписаны несколько предписаний по разным статьям правил благоустройства о приведении территории в порядок. Он нарушения признал, штрафы оплатил, но порядок так и не навел. Депутат горсовета от этого округа Андрей Иголкин 10 апреля связался с владельцем участка. По словам Андрея Иголкина, до 1 мая территория будет приведена в порядок. Здесь организуют субботник совместно с сотрудниками управляющей организации и общественниками. Собственник наймет специализированную технику для вывоза мусора, опиленных веток и вырубленной поросли, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.