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сегодня, 16:37
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Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку

До 1 мая обещают навести порядок.

В редакцию GOROD48 обратился Евгений Федянин, живущий на улице Геологической в Сырском Руднике.

— Во дворе нашего дома стоит ветхий садик. У него даже есть собственник. Но эта территория превратилась в помойку: там много мусора, валежника, ветви деревьев практически висят на электрических проводах. Сгнившие деревья падают на детскую площадку. Но деревья не опиливаются, мусор не убирается годами. Если это вам поможет — я участник СВО и ветеран боевых действий, — посетовал мужчина.

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Жалобу на нарушения в сфере благоустройства мы переадресовали в мэрию. Там уверили: санитарное состояние участка вокруг нежилого здания по улице Монтажников, 6 постоянно контролируют сотрудники департамента развития территории.

— Собственнику — физическому лицу за два года выписаны несколько предписаний по разным статьям правил благоустройства о приведении территории в порядок. Он нарушения признал, штрафы оплатил, но порядок так и не навел. Депутат горсовета от этого округа Андрей Иголкин 10 апреля связался с владельцем участка. По словам Андрея Иголкина, до 1 мая территория будет приведена в порядок. Здесь организуют субботник совместно с сотрудниками управляющей организации и общественниками. Собственник наймет специализированную технику для вывоза мусора, опиленных веток и вырубленной поросли, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.
1/8
благоустройство
ЖКХ
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Комментарии (9)

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Сначала новые
556
14 минут назад
Наведите порядок с выгулом собак на Сырском Руднике! До каких пор будут таскать на выгул в коттеджный посёлок Ангарский???? Есть площадка около ДК, через дорогу от Ангарской целое поле! Что за мода выгуливать под окнами соседей? Ужесточайте правила содержания и выгула собак!!!
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Задолбали
28 минут назад
А мусор туда мешками и пластиковые бутылки , похоже собственник накидал. Уберут опять срач будет.
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Малинина
32 минуты назад
А на фото детская горка просто отпад! Как всегда на балансе у города не состоит!
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депраз
35 минут назад
Ой, надписи на заборе только сегодня появились! Вчера контролировали ничего не было.
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Попова
36 минут назад
С осени листва лежит. Где эти контролеры ходят?
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Серега
37 минут назад
Еще заодно опиленные ветки с обочины улицы Минской (начиная от переезда) вывезите - несколько лет гниют. Спилили, оттащили от дороги и все.
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Грачева
39 минут назад
Если бы эти сотрудники департамента контролировали бы, такого бардака не было бы!
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Владимир
42 минуты назад
Наведите порядок от микрорайна Звездный до Добростроя через бывший Трубный завод. Помойка!(((
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777
53 минуты назад
На это жалуются уже лет 20-30 а воз и ныне там.
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