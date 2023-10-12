Новый «Спутник»: у административно-торгового центра появится летний кинотеатр

Собственник земельного участка намерен обратиться в мэрию Липецка за разрешением на строительство.

В августе 2016 года компания «Поликолор» снесла на площади Победы обветшавшее 60-летнее здание кинотеатра «Спутник», тем самым нарушив закон, ведь в департамент градостроительства и архитектуры мэрии она обращалась за разрешением на реконструкцию здания. А потом «Поликолор» заявил, что собирается построить на месте «Спутника» трехэтажный административно-торговый комплекс.Эти планы сразу же забуксовали. Против уплотнения существующей застройки площади Победы выступила как мэрия, так и депутаты горсовета, которые назвали проект нового здания конюшней, предложив использовать территорию, которую ранее занимал «Спутник», под рекреационные цели. В 2021 году 32 участника общественных обсуждений выступили против строительства торгового центра, предложив разбить на этом месте сквер, еще несколько участников высказались за установку здесь памятника маршалу авиации Митрофану Неделину. Только четверо участников публичных слушаний поддержали проект.К сожалению, у городской администрации не нашлось тогда 40 млн рублей на выкуп этого земельного участка у собственника, и к счастью для горожан у собственника не нашлось денег для возведения казенной бетонно-стеклянной коробки. В итоге все это время обнесенный глухим забором котлован на площади Победы зарастал травой и деревьями.GOROD48 выяснил, что собственник земельного участка не отказался от своих планов, но сильно их изменил.— Владелец участка изменил проект в части внешнего вида здания и уличного благоустройства, а также увеличения парковочных мест. В настоящее время он занимается корректировкой градостроительной документации, необходимой для получения разрешения на строительство, — сообщила GOROD48 вице-мэр Липецка Светлана Сурмий.Новый административно-торговый центр будет уже двухэтажным, площадью 687 кв.м. В отличие от первоначального проекта с тремя площадками — детской, для отдыха взрослых и для выгула собак — тут запланирован летний кинотеатр (2) и летнее кафе (3). Вместо одной парковки на 19 автомобилей на земельном участке площадью 1,4 тысячи кв.м обустроят две — на 23 и на 18 машиномест.