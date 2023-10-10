Прошедшей ночью на дороги Липецка впервые в этом сезоне вносили противогололедные материалы

Израсходованы 15 тонн смесей.





Этой ночью температура воздуха в Липецке опускалась до -2 градусов. Как сообщает городское управление благоустройства, ночью спуски, повороты, мосты, кольцевые развязки Липецка обрабатывались противгололедными материалами. Бригады управления израсходовали 15 тонн составов.



«Скорее всего, сегодня ночью будем снова вносить ПГМ, — сообщили в управлении. — Просим не оставлять машины вблизи кольцевых развязок и на узких проездах, чтобы не мешать работе спецтехники».



Фото: управления благоустройства

