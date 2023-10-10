Общество

сегодня, 16:36

Прошедшей ночью на дороги Липецка впервые в этом сезоне вносили противогололедные материалы

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#гололед
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Прошедшей ночью на дороги Липецка впервые в этом сезоне вносили противогололедные материалы

Израсходованы 15 тонн смесей.

Этой ночью температура воздуха в Липецке опускалась до -2 градусов. Как сообщает городское управление благоустройства, ночью спуски, повороты, мосты, кольцевые развязки Липецка обрабатывались противгололедными материалами. Бригады управления израсходовали 15 тонн составов.

«Скорее всего, сегодня ночью будем снова вносить ПГМ, — сообщили в управлении. — Просим не оставлять машины вблизи кольцевых развязок и на узких проездах, чтобы не мешать работе спецтехники».

Фото: управления благоустройства
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#гололед
3

Комментарии (2)

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Ужас

56 минут назад
ПГМ, мне кажется именно она! Нормальные города уже давно от песка ушли, а у нас походу карьер чей-то из высших.
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ПГМ

сегодня, 16:46
это не грязь с песком, которые валят на дороге липы
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