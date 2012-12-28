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сегодня, 18:07
2

В Липецке стало на двух мастеров спорта больше

Почетные звания получили борец и каратист.

Приказом министра Михаила Дегтярёва № 88 НГ от 13 мая 2025 года звание мастера спорта России присвоено двум липчанам: Виктору Лукинских (борьба на поясах) и Олегу Штену (восточное боевое единоборство).

Лукинских в апреле в подмосковных Люберцах завоевал «бронзовую» медаль чемпионата России в весовой категории до 57 кг. Сейчас он – один из наиболее перспективных воспитанников липецкого тренера Ислама Ибрагимова.

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Новоиспечённый мастер и его учитель

18-летний Олег Штен только в прошлом году закончил школу, но уже добился определённых успехов в одном из бесконтактных стилей каратэ.

Спортсменам будут вручены значки и удостоверения мастеров спорта. Материальных благ мастерское звание в отличие от периода СССР не даёт. Зато его присваивают на всю жизнь.
Мастер спорта
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Комментарии (2)

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Гость
59 минут назад
Молодцы! Но на заглавном фото бутылка у каратиста не простая, судя по фольге на горлышке бутылки...
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Интересно
сегодня, 18:33
А чо он на фото с тëлкой и бульбиком?
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