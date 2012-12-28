В Липецке стало на двух мастеров спорта больше

Почетные звания получили борец и каратист.

Лукинских в апреле в подмосковных Люберцах завоевал «бронзовую» медаль чемпионата России в весовой категории до 57 кг. Сейчас он – один из наиболее перспективных воспитанников липецкого тренера Ислама Ибрагимова.









Новоиспечённый мастер и его учитель

Приказом министра Михаила Дегтярёва № 88 НГ от 13 мая 2025 года звание мастера спорта России присвоено двум липчанам: Виктору Лукинских (борьба на поясах) и Олегу Штену (восточное боевое единоборство).18-летний Олег Штен только в прошлом году закончил школу, но уже добился определённых успехов в одном из бесконтактных стилей каратэ.Спортсменам будут вручены значки и удостоверения мастеров спорта. Материальных благ мастерское звание в отличие от периода СССР не даёт. Зато его присваивают на всю жизнь.