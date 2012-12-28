Липецкая вечЁрка: гибель 19-летней мотоциклистки, передача Военного городка и спасение девушки с анорексией
16-летний подросток испугался статуса иноагента и отправил мошенникам со счётов родителей 2 миллиона 147 тысяч рублей
Спорт
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сегодня, 18:07
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В Липецке стало на двух мастеров спорта больше
Почетные звания получили борец и каратист.
Лукинских в апреле в подмосковных Люберцах завоевал «бронзовую» медаль чемпионата России в весовой категории до 57 кг. Сейчас он – один из наиболее перспективных воспитанников липецкого тренера Ислама Ибрагимова.
Новоиспечённый мастер и его учитель
18-летний Олег Штен только в прошлом году закончил школу, но уже добился определённых успехов в одном из бесконтактных стилей каратэ.
Спортсменам будут вручены значки и удостоверения мастеров спорта. Материальных благ мастерское звание в отличие от периода СССР не даёт. Зато его присваивают на всю жизнь.
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