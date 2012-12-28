Из Липецкой области ушли дожди и вернулось тепло

Завтра воздух прогреется до +22 градусов.

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления — существенных осадков не ожидается. 18 мая регион окажется под влиянием фронтов циклона с запада — пройдут дожди.Среднесуточные температуры воздуха составят 14,5-15,5 градуса тепла, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 мая в Липецкой области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, ночью немного слабее, 6-11 м/сек, днем усилится до 9-14 м/сек. Температура ночью будет от +6 до +11 градусов, днем — от +17 до +22 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.День 16 мая стал самым теплым в Липецке в 2022 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году — 1 градус мороза.