Липецкая вечЁрка: гибель 19-летней мотоциклистки, передача Военного городка и спасение девушки с анорексией
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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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Из Липецкой области ушли дожди и вернулось тепло
Завтра воздух прогреется до +22 градусов.
Среднесуточные температуры воздуха составят 14,5-15,5 градуса тепла, что в пределах климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 мая в Липецкой области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, ночью немного слабее, 6-11 м/сек, днем усилится до 9-14 м/сек. Температура ночью будет от +6 до +11 градусов, днем — от +17 до +22 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.
День 16 мая стал самым теплым в Липецке в 2022 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году — 1 градус мороза.
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