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11 минут назад

Предприниматель попался на регулярной продаже просрочки

Нарушения фиксировались неоднократно на протяжении нескольких месяцев.

Управление Роспотребнадзора обратилось в Елецкий районный суд с иском к индивидуальному предпринимателю. Тот попался на продаже просроченной молочной продукции. Причём неоднократно: нарушения на протяжении нескольких месяцев фиксировались в государственной информационной системе мониторинга товаров «Честный знак».

Предпринимателя сначала предупреждали о недопущении нарушений, но тот продолжал торговать просрочкой — система продолжала фиксировать нарушения.

Тогда Роспотребнадзор через суд потребовал возложить на предпринимателя обязанность прекратить реализацию товара с истекшим сроком годности. Эти требования были удовлетворены.

— Продажа продукции по истечении установленного срока годности запрещена законом, так как может повлечь негативные последствия для потребителя, при покупке товаров необходимо обращать внимание на наличие даты изготовления и срок годности товара, — добавляют в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Роспотребнадзор
торговля
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