Липецкая вечЁрка: гибель 19-летней мотоциклистки, передача Военного городка и спасение девушки с анорексией
Уроженец Данкова взял у знакомых более восьми миллионов на бизнес и спрятался во Владимирской области
Общество
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11 минут назад
Предприниматель попался на регулярной продаже просрочки
Нарушения фиксировались неоднократно на протяжении нескольких месяцев.
Предпринимателя сначала предупреждали о недопущении нарушений, но тот продолжал торговать просрочкой — система продолжала фиксировать нарушения.
Тогда Роспотребнадзор через суд потребовал возложить на предпринимателя обязанность прекратить реализацию товара с истекшим сроком годности. Эти требования были удовлетворены.
— Продажа продукции по истечении установленного срока годности запрещена законом, так как может повлечь негативные последствия для потребителя, при покупке товаров необходимо обращать внимание на наличие даты изготовления и срок годности товара, — добавляют в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.
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