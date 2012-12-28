Предприниматель попался на регулярной продаже просрочки

Нарушения фиксировались неоднократно на протяжении нескольких месяцев.

Управление Роспотребнадзора обратилось в Елецкий районный суд с иском к индивидуальному предпринимателю. Тот попался на продаже просроченной молочной продукции. Причём неоднократно: нарушения на протяжении нескольких месяцев фиксировались в государственной информационной системе мониторинга товаров «Честный знак».Предпринимателя сначала предупреждали о недопущении нарушений, но тот продолжал торговать просрочкой — система продолжала фиксировать нарушения.Тогда Роспотребнадзор через суд потребовал возложить на предпринимателя обязанность прекратить реализацию товара с истекшим сроком годности. Эти требования были удовлетворены.— Продажа продукции по истечении установленного срока годности запрещена законом, так как может повлечь негативные последствия для потребителя, при покупке товаров необходимо обращать внимание на наличие даты изготовления и срок годности товара, — добавляют в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.