Общество

56 минут назад

Отопление подано в без малого три тысячи липецких домов, 15 – без тепла

7 346
#отопление
1
Отопление подано в без малого три тысячи липецких домов, 15 – без тепла

Мэр Липецка сообщила данные о подключении отопления в жилых домах.   

13 октября – было последним днем подачи тепла по графику «Квадры». Как сообщает мэр Липецка Евгения Уваркина, к пятнице, по данным «Квадры»,  отопление было запущено во все 2 931 многоквартирный дом с центральным отоплением, но в 15 из них — отключено в связи с аварийно-восстановительными работами. Энергетики обещали завершить эти работы  до конца дня 13 октября.

«Управляющие компании жалуются на медленную реакцию «Квадры». Это недопустимо в период отопительного сезона в принципе, особенно в начале, когда идет наладка параметров. В общем чате, где находятся все УК и ресурсники, «Квадра» порой игнорирует вопросы. Такой подход в корне неправильный. В понедельник направим обращение в головной офис в Москву, чтобы руководство компании предприняло необходимые меры», — заявила Евгения Уваркина. 

Служба ЕДС с начала отопительного сезона приняла 3752 заявки. В понедельник мэр проведет совещание, посвященное выполнению заявок горожан.

7 346
#отопление
1

Комментарии (9)

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Светлана

2 минуты назад
По.победы.72 ни отопления,ни горячей воды!
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Наталья

7 минут назад
Проспект Победы 74 отопления и горячего водоснабжения нет
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Гость

8 минут назад
Московская,49, Неделина, 49 тепла нет и не было!
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надажда надь

9 минут назад
проспект победы 19 нет тепла
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Второй из 15.

14 минут назад
Суббота 14 октября, ул Ленина 3 отопления нет.
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я

14 минут назад
15 это тысяч?
ответить

Первый из 15

24 минуты назад
Начинаем перекличку. Плеханова 59 отопление не включалось.
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Всё ясно.

33 минуты назад
А Липецким чиновникам что квадра так и рвк не авторитет и неподвласны.
ответить
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
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