Отопление подано в без малого три тысячи липецких домов, 15 – без тепла

Мэр Липецка сообщила данные о подключении отопления в жилых домах.





13 октября – было последним днем подачи тепла по графику «Квадры». Как сообщает мэр Липецка Евгения Уваркина, к пятнице, по данным «Квадры», отопление было запущено во все 2 931 многоквартирный дом с центральным отоплением, но в 15 из них — отключено в связи с аварийно-восстановительными работами. Энергетики обещали завершить эти работы до конца дня 13 октября.



«Управляющие компании жалуются на медленную реакцию «Квадры». Это недопустимо в период отопительного сезона в принципе, особенно в начале, когда идет наладка параметров. В общем чате, где находятся все УК и ресурсники, «Квадра» порой игнорирует вопросы. Такой подход в корне неправильный. В понедельник направим обращение в головной офис в Москву, чтобы руководство компании предприняло необходимые меры», — заявила Евгения Уваркина.



Служба ЕДС с начала отопительного сезона приняла 3752 заявки. В понедельник мэр проведет совещание, посвященное выполнению заявок горожан.



