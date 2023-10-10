Экономика
сегодня, 09:06
Площадь ОЭЗ «Липецк» предложено расширить за счет территории тракторного завода
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Особая экономическая зона «Липецк» может стать больше на 125 гектаров. Проект соответствующего постановления разработан Минэкономразвития России. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«В результате увеличения площади ОЭЗ «Липецк» прогнозируется дополнительный объем налоговых отчислений и создание 2,5 тысячи рабочих мест. ОЭЗ планируют расширить за счет присоединения территории бывшего тракторного завода, где сохранились оптимальные условия для подведения инфраструктуры. Якорный резидент планирует реализовать инвестпроект по созданию производства прицепного оборудования и сельскохозяйственных машин с совокупным объемом вложений более 32 млрд рублей», — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.
Напомним, освоением территории бывшего тракторного завода занят белорусский холдинг «Амкодор» в партнёрстве с российским «Трансмашхолдингом».
Особая экономическая зона «Липецк» создана в 2005 году. В ОЭЗ зарегистрировано 59 резидентов с объемом заявленных инвестиций свыше 219 млрд рублей. Резидентами ОЭЗ создано около 5,4 тысячи рабочих мест.
«В результате увеличения площади ОЭЗ «Липецк» прогнозируется дополнительный объем налоговых отчислений и создание 2,5 тысячи рабочих мест. ОЭЗ планируют расширить за счет присоединения территории бывшего тракторного завода, где сохранились оптимальные условия для подведения инфраструктуры. Якорный резидент планирует реализовать инвестпроект по созданию производства прицепного оборудования и сельскохозяйственных машин с совокупным объемом вложений более 32 млрд рублей», — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.
Напомним, освоением территории бывшего тракторного завода занят белорусский холдинг «Амкодор» в партнёрстве с российским «Трансмашхолдингом».
Особая экономическая зона «Липецк» создана в 2005 году. В ОЭЗ зарегистрировано 59 резидентов с объемом заявленных инвестиций свыше 219 млрд рублей. Резидентами ОЭЗ создано около 5,4 тысячи рабочих мест.
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