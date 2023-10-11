Общество

сегодня, 16:54

Главврач чаплыгинской больницы получил дисциплинарное взыскание

5 621
#больница #проверка
4
Главврач чаплыгинской больницы получил дисциплинарное взыскание
Управление здравоохранения за день проверило факты, изложенные в посте пациентки Чаплыгинской районной больницы. Об этом итогах проверки в своем Telegram-канале рассказал губернатор Игорь Артамонов.

«Главному врачу больницы вынесено дисциплинарное взыскание. Постельное белье, матрасы, кровати заменят. Обращаю внимание всех руководителей больниц и поликлиник, что такие ситуации неприемлемы, а глухота к жалобам пациентов недопустима. На следующей неделе этот вопрос поднимем на коллегии управления здравоохранения, — написал Игорь Артамонов.

Также губернатор пообещал ремонт 11 больниц и поликлиник в следующем году. На ремонты выделяются больше миллиарда рублей.

Напомним, пост о состоянии больницы ее пациентка опубликовала накануне в соцестях. На видео женщины — кровати с досками, старые простыни, матрасы и покрывала, краны без вентилей.
5 621
#больница #проверка
4

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гостья

11 минут назад
Вот и вся ответственность.Спите и дальше на протухших матрасах и гнилых досках.Это просто ужас,что творится.Деградация.
ответить

Алексей

15 минут назад
Должен заметить, что в студенческие годы в общежитиях я как и многие соседи клали под матрас старые двери. На пружинных кроватях так меньше проваливаешься. А вот отсутствие отопления и душа это хреново. Приведу в пример Данковскую ЦРБ - несмотря на наличие собственной газовой котельной отопление они смогли дать только в пн вечером - ждали отмашки из облздрава. К этому моменту там тоже все перемерзли - и персонал, и пациенты. Так что проверку надо проводить уровнем выше - в облздраве.
ответить

Берия

53 минуты назад
Да , за такое надо дальше Магадана ссылать. А здесь пальчиком погрозили, СВОИ !
ответить

А где

сегодня, 17:23
Лучше?
ответить

Гость

сегодня, 17:06
Такое длилось очень долго, однако ответственные лица в упор ни чего не видели. Это обыденное дело .
ответить
Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?
#а знаете ли вы #краеведение
64
Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?
Общество

Еще в рубрике

Опровержение
#опровержение
Опровержение

сегодня, 17:19

Общество
Начальником облздрава назначен Александр Голиков
#назначения
4
Начальником облздрава назначен Александр Голиков

сегодня, 17:01

Общество
В Липецке отопление подано в 44% многоквартирных домов
#отопление
18
В Липецке отопление подано в 44% многоквартирных домов

сегодня, 16:43

Общество
Череп на кладбище не нашли
#кладбище #череп
1
Череп на кладбище не нашли

сегодня, 16:40

Общество
Свечку на улице Неделина достроит компания Павла Тучкова
#долгострой
11
Свечку на улице Неделина достроит компания Павла Тучкова

сегодня, 14:33

Общество
В Липецке начали ремонт дорог по планам 2024 года
#ремонт дорог
12
В Липецке начали ремонт дорог по планам 2024 года

сегодня, 13:08

Общество