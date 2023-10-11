Общество
сегодня, 16:54
Главврач чаплыгинской больницы получил дисциплинарное взыскание
Управление здравоохранения за день проверило факты, изложенные в посте пациентки Чаплыгинской районной больницы. Об этом итогах проверки в своем Telegram-канале рассказал губернатор Игорь Артамонов.
«Главному врачу больницы вынесено дисциплинарное взыскание. Постельное белье, матрасы, кровати заменят. Обращаю внимание всех руководителей больниц и поликлиник, что такие ситуации неприемлемы, а глухота к жалобам пациентов недопустима. На следующей неделе этот вопрос поднимем на коллегии управления здравоохранения, — написал Игорь Артамонов.
Также губернатор пообещал ремонт 11 больниц и поликлиник в следующем году. На ремонты выделяются больше миллиарда рублей.
Напомним, пост о состоянии больницы ее пациентка опубликовала накануне в соцестях. На видео женщины — кровати с досками, старые простыни, матрасы и покрывала, краны без вентилей.
«Главному врачу больницы вынесено дисциплинарное взыскание. Постельное белье, матрасы, кровати заменят. Обращаю внимание всех руководителей больниц и поликлиник, что такие ситуации неприемлемы, а глухота к жалобам пациентов недопустима. На следующей неделе этот вопрос поднимем на коллегии управления здравоохранения, — написал Игорь Артамонов.
Также губернатор пообещал ремонт 11 больниц и поликлиник в следующем году. На ремонты выделяются больше миллиарда рублей.
Напомним, пост о состоянии больницы ее пациентка опубликовала накануне в соцестях. На видео женщины — кровати с досками, старые простыни, матрасы и покрывала, краны без вентилей.
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