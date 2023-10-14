Двух египтян-нелегалов нашли полицейские в липецких барбершопах

Оба не имели разрешения на работу в России.

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Областное УМВД рассказало об одном из результатов операции «Нелегал-2023»: в сети парикмахерских, расположенных в Октябрьском и Советском районах Липецка, выявлены граждане Египта 19 и 28 лет, которые работали без разрешительных документов.



— Установлено, что иностранцы на территории Российской Федерации осуществляли деятельность, не соответствующую заявленной цели въезда. Оба привлечены к административной ответственности, которая предполагает штраф и выдворение за пределы Российской Федерации, — сообщили в полиции.



Административное наказание грозит и владельцу парикмахерских, работу его бизнеса могут приостановить на три месяца.

