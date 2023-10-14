Происшествия

сегодня, 09:46

Двух египтян-нелегалов нашли полицейские в липецких барбершопах

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#мигранты

Оба не имели разрешения на работу в России. 

Областное УМВД рассказало об одном из результатов операции «Нелегал-2023»: в сети парикмахерских, расположенных в Октябрьском и Советском районах Липецка, выявлены граждане Египта 19 и 28 лет, которые работали без разрешительных документов.

— Установлено, что иностранцы на территории Российской Федерации осуществляли деятельность, не соответствующую заявленной цели въезда. Оба привлечены к административной ответственности, которая предполагает штраф и выдворение за пределы Российской Федерации, — сообщили в полиции.

Административное наказание грозит и владельцу парикмахерских, работу его бизнеса могут приостановить на три месяца. 
3 484
#мигранты

Комментарии (3)

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ттт

46 минут назад
зачем выдворять, просто помогите людям оформить документы и пусть работают.
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Пессимист

49 минут назад
барбершоп , а что, в русском языке нет аналога этому значению? Мы где живём? В Парагвае? Какой у нас государственный язык?
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Тур

52 минуты назад
Смешные бородатые люди, ходят стричь бородку за невменяемые деньги. Любой цирюльник подровняет даже получше.
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