Общество

23 минуты назад

МиГ-29 установят у «Елецкого» не раньше весны

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#памятник
МиГ-29 установят у «Елецкого» не раньше весны

Готовится проектное решение инсталляции.

Мэр Липецка Евгения Уваркина рассказала GOROD48, когда у «Елецкого» будет установлен истребитель МиГ-29.

— Обсуждаются конструктивные решения установки самолета. Даже при снятых двигателях он весит восемь-десять тонн, — рассказала Евгения Уваркина.

По словам мэра, самолет может занять место на кольце «Елецкого» не раньше весны.

Напомним, о будущей установке истребителя МиГ-29 на кольце района «Елецкий» за внебюджетные средства администрация Липецка сообщила этим летом. Евгения Уваркина во время одного из объездов города поручила минимизировать возможные неудобства для липчан, связанные с установкой самолета, а также сохранить многолетние растения, которые росли на клумбе кольца.

Фото: пресс-служба администрации Липецка
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#памятник

Комментарии (3)

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Меня тоже это интересует

5 минут назад
А что аллею со скамеечка и фонтанчиком слабо? Фантазия и культура напрочь отсутствует, можно миномёт поставить тоже памятник или кувалду
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Житель

8 минут назад
Ну а девушки потом !
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Может

13 минут назад
Он пока летает?
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