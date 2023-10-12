Общество
23 минуты назад
МиГ-29 установят у «Елецкого» не раньше весны
Готовится проектное решение инсталляции.
Мэр Липецка Евгения Уваркина рассказала GOROD48, когда у «Елецкого» будет установлен истребитель МиГ-29.
— Обсуждаются конструктивные решения установки самолета. Даже при снятых двигателях он весит восемь-десять тонн, — рассказала Евгения Уваркина.
По словам мэра, самолет может занять место на кольце «Елецкого» не раньше весны.
Напомним, о будущей установке истребителя МиГ-29 на кольце района «Елецкий» за внебюджетные средства администрация Липецка сообщила этим летом. Евгения Уваркина во время одного из объездов города поручила минимизировать возможные неудобства для липчан, связанные с установкой самолета, а также сохранить многолетние растения, которые росли на клумбе кольца.
Фото: пресс-служба администрации Липецка
— Обсуждаются конструктивные решения установки самолета. Даже при снятых двигателях он весит восемь-десять тонн, — рассказала Евгения Уваркина.
По словам мэра, самолет может занять место на кольце «Елецкого» не раньше весны.
Напомним, о будущей установке истребителя МиГ-29 на кольце района «Елецкий» за внебюджетные средства администрация Липецка сообщила этим летом. Евгения Уваркина во время одного из объездов города поручила минимизировать возможные неудобства для липчан, связанные с установкой самолета, а также сохранить многолетние растения, которые росли на клумбе кольца.
Фото: пресс-служба администрации Липецка
Меня тоже это интересует
Житель
Может