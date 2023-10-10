Переночевал и ограбил: 38-летний пьяный мужчина завалился в дом к 87-летней старушке

Пожилую женщину ограбили в собвенном доме.

В Липецком районе направлено в суд уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который обвиняется сразу по двум статьям уголовного кодекса: в незаконном проникновении в жилище 87-летней женщины с применением насилия и в грабеже.



По версии следствия, в ночь с 22 по 23 ноября прошлого года пьяный житель села Сенцово проник в дом односельчанки по улице Гагарина. При этом для свободного прохода в дом он толкнул хозяйку руками в грудь и вошёл через открытую входную дверь. Права женщины на неприкосновенность жилища были нарушены.



Он же утром 23 ноября прошлого года ограбил хозяйку дома, похитив из её кошелька 2000 рублей, после чего покинул место преступления. При этом пытавшуюся помешать грабителю пожилую женщину мужчина оттолкнул от себя рукой в сторону.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, потерпевшая в ходе следствия рассказала, что вечером 22 ноября к ней в дом кто-то постучал. Она подошла ко входной двери, чтобы посмотреть, кто пришел. На пороге женщина увидела ранее не знакомого ей молодого мужчину. В тот момент, когда хозяйка открыла дверь, мужчина сразу же молча толкнул ее руками в грудь, отчего она отшатнулась в сторону, после чего нежданный гость против ее воли прошел в дом, несмотря на то, что женщина его не знала и к себе в дом никогда не приглашала.



Пенсионерка сразу же пошла за незнакомцем, который в тот момент уже лег на диван, стоящий в прихожей. От незваного гостя исходил резкий запах алкоголя. Старушка сказала мужчине, чтобы он уходил, но тот отвечал что-то невнятное. Звонить кому-либо в присутствии странного гостя пожилая женщина испугалась.



Пенсионерка решила, что утро вечера мудренее и пошла спать, поскольку было уже поздно. Проснувшись утром, пожилая женщина обнаружила спящего на своем диване в прихожей незнакомца. Она подошла к нему, чтобы разбудить, на что тот ответил: «Я еще не выспался». Но женщина продолжила настаивать на том, чтобы мужчина проснулся и покинул ее жилище. Когда гость всё же проснулся, он зашёл в зал, схватил лежащий за телевизором кошелек и вытащил оттуда купюру в 2000 рублей.



Пенсионерка заметила, что незваный гость пытается её ещё и ограбить, подошла к нему и попыталась отнять деньги, но незнакомец оттолкнул ее в сторону, после чего вышел из дома.



Женщина быстро оделась, чтобы догнать мужчину и вернуть себе деньги, но незнакомца уже и след простыл.



О случившемся в полицию сообщила дочь потерпевшей, которая пришла навестить мать.



Обвиняемого быстро нашли, незнакомец уже вернул старушке деньги и полностью признал вину. Мужчина пояснил, что пришёл в дом к односельчанке, потому что был пьян и поссорился с родителями. После конфликта он решил уйти из дома, но куда ему идти ночевать — не знал. И поэтому он решил пойти ночевать у одинокой старушки.



Проснувшись утром и ограбив пенсионерку, обвиняемый поехал в Липецк и поселился в гостинице. Спустя некоторое время он решил написать заявление, чтобы пройти курс реабилитации в автономной некоммерческой организации социальной поддержки людей, находившихся в трудной жизненной ситуации «Здоровая молодежь». В содеянном он раскаивается и сожалеет о произошедшем.



Тем не менее, мужчину ждёт суд.