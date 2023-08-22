Общество
17 минут назад
«Невозможно даже со штатом в сто тысяч человек обойти весь Липецк и сосчитать все деревья!»
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В горсовете прошли дебаты чиновников и депутатов по поводу обилия сухостоя в Липецке.
Сегодня на комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета во время обсуждения очередного пакета поправок муниципального бюджета между депутатами и чиновниками прошли жесткие дебаты по поводу обилия в городе сухих деревьев.
Начало им положил председатель комиссии Андрей Выжанов. Он сказал, что даже невооруженным взглядом видно большое количество мертвых деревьев, и это — в центре Липецка. Чего уж говорить о спальных районах и окраинах!
— Весной я видел опиловку деревьев, а сейчас не вижу этой работы. А зимой и весной они начнут падать! Мы же больше на судебных исках потеряем, возмещая ущерб автовладельцам, чем выделено на этот год средств на снос сухостоя. Сколько, кстати, мертвых деревьев убрано по новому контракту «Зеленхозом»?
Андрей Выжанов имел ввиду странные торги на озеленение Липецка, на котором МУП «Зеленхоз» сбил стартовую цену закупки на опиловку сухостоя и посадку новых деревьев и кустарников с 25 до 14,3 млн рублей.
— 50 сухих деревьев по этому контракту «Зеленхоз» спилил на прошлой неделе. Всего же МУП должен убрать 1200 таких деревьев, — ответил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев.
Но сколько таких деревьев вообще? Сколько их нужно убрать, чтобы обезопасить липчан, сделать город чище?
— Посчитать их невозможно. Невозможно даже со штатом в сто тысяч человек обойти весь Липецк и сосчитать все деревья! — воскликнул вице-мэр Николай Дергунов, которого вопросами о засохших деревьях депутаты забрасывают с завидной регулярностью.
Николай Дергунов мог бы вспомнить, что летом прошлого года в стенах горсовета говорил о том, что муниципалитету нужна актуализация существующих насаждений с присвоением каждому дереву учетной карточки, что эта работа недешевая, но крайне необходимая. Хорошие практики, мол, мэрия уже изучила.
Сегодня Николай Дергунов снова заговорил об опыте других регионов России, который нужно изучить, чтобы получить возможность тратить на озеленение города вместе с бюджетными средствами средства управляющих компаний. Вице-мэр даже заявил, что это — некий анонс будущей программы. А пока в мэрии будет создана рабочая группа, которая с депутатами обойдет каждый округ и определит необходимое под снос количество деревьев.
Николай Дергунов обнадежил депутатов тем, что значительную часть сэкономленных на разных муниципальных торгах средств мэрия будет тратить именно на программы озеленения.
— Спасибо фонду «Милосердие», который помогает озеленять Липецк. Мы представили фонду более тысячи мест в городе, где можно сажать новые деревья.
… Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила депутатам, что новый пакет безвозмездной помощи городскому бюджету из вышестоящих бюджетов составил 639,9 млн рублей. Самые большие траты предусмотрены на достройку двух детских садов в микрорайонах «Университетский» и «Звездный» (140 млн рублей), разработку проектов строительства сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения для нового микрорайона «Лебедянский» (76 млн рублей), асфальтирование территорий образовательных учреждений (58,7 млн рублей), строительство ФОКа в Сселках (50 млн рублей), благоустройство территорий двух школ, попавших в федеральный проект капремонтов в этом году, и покупку для них оборудования (65 млн рублей), проведение Третьих международных инклюзивных игр (35,5 млн рублей), строительство водопровода в Желтых Песках (20 млн рублей), на перевозку пассажиров по садовым маршрутам в сентябре-октябре (11 млн рублей).
Кроме того, более 27,5 млн рублей будут выделены сотрудникам муниципальных учреждений для повышения их зарплат до уровня МРОТ, составляющего сейчас 16 242 рубля, 12,2 миллиона потратят на ремонт подземного перехода по улице Плеханова, 2,4 миллиона дадут Нижнему парку на устройство многолетних цветников.
В результате поправок бюджета города на 2023 год по доходам составит 20,4 млрд рублей, по расходам - 21,7 миллиарда.
Начало им положил председатель комиссии Андрей Выжанов. Он сказал, что даже невооруженным взглядом видно большое количество мертвых деревьев, и это — в центре Липецка. Чего уж говорить о спальных районах и окраинах!
— Весной я видел опиловку деревьев, а сейчас не вижу этой работы. А зимой и весной они начнут падать! Мы же больше на судебных исках потеряем, возмещая ущерб автовладельцам, чем выделено на этот год средств на снос сухостоя. Сколько, кстати, мертвых деревьев убрано по новому контракту «Зеленхозом»?
Андрей Выжанов имел ввиду странные торги на озеленение Липецка, на котором МУП «Зеленхоз» сбил стартовую цену закупки на опиловку сухостоя и посадку новых деревьев и кустарников с 25 до 14,3 млн рублей.
— 50 сухих деревьев по этому контракту «Зеленхоз» спилил на прошлой неделе. Всего же МУП должен убрать 1200 таких деревьев, — ответил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев.
Но сколько таких деревьев вообще? Сколько их нужно убрать, чтобы обезопасить липчан, сделать город чище?
— Посчитать их невозможно. Невозможно даже со штатом в сто тысяч человек обойти весь Липецк и сосчитать все деревья! — воскликнул вице-мэр Николай Дергунов, которого вопросами о засохших деревьях депутаты забрасывают с завидной регулярностью.
Николай Дергунов мог бы вспомнить, что летом прошлого года в стенах горсовета говорил о том, что муниципалитету нужна актуализация существующих насаждений с присвоением каждому дереву учетной карточки, что эта работа недешевая, но крайне необходимая. Хорошие практики, мол, мэрия уже изучила.
Сегодня Николай Дергунов снова заговорил об опыте других регионов России, который нужно изучить, чтобы получить возможность тратить на озеленение города вместе с бюджетными средствами средства управляющих компаний. Вице-мэр даже заявил, что это — некий анонс будущей программы. А пока в мэрии будет создана рабочая группа, которая с депутатами обойдет каждый округ и определит необходимое под снос количество деревьев.
Николай Дергунов обнадежил депутатов тем, что значительную часть сэкономленных на разных муниципальных торгах средств мэрия будет тратить именно на программы озеленения.
— Спасибо фонду «Милосердие», который помогает озеленять Липецк. Мы представили фонду более тысячи мест в городе, где можно сажать новые деревья.
… Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила депутатам, что новый пакет безвозмездной помощи городскому бюджету из вышестоящих бюджетов составил 639,9 млн рублей. Самые большие траты предусмотрены на достройку двух детских садов в микрорайонах «Университетский» и «Звездный» (140 млн рублей), разработку проектов строительства сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения для нового микрорайона «Лебедянский» (76 млн рублей), асфальтирование территорий образовательных учреждений (58,7 млн рублей), строительство ФОКа в Сселках (50 млн рублей), благоустройство территорий двух школ, попавших в федеральный проект капремонтов в этом году, и покупку для них оборудования (65 млн рублей), проведение Третьих международных инклюзивных игр (35,5 млн рублей), строительство водопровода в Желтых Песках (20 млн рублей), на перевозку пассажиров по садовым маршрутам в сентябре-октябре (11 млн рублей).
Кроме того, более 27,5 млн рублей будут выделены сотрудникам муниципальных учреждений для повышения их зарплат до уровня МРОТ, составляющего сейчас 16 242 рубля, 12,2 миллиона потратят на ремонт подземного перехода по улице Плеханова, 2,4 миллиона дадут Нижнему парку на устройство многолетних цветников.
В результате поправок бюджета города на 2023 год по доходам составит 20,4 млрд рублей, по расходам - 21,7 миллиарда.
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