Происшествия

50 минут назад

Падение дерева на ребенка зафиксировала камера наблюдения

9 1732
#ветер
1

На помощь девочке сразу бросились прохожие.

Камера наблюдения на улице Вермишева зафиксировала падение дерева на 10-летнюю девочку. Судя по записи, дерево упало на ребенка вчера в 16:39. На помощь девочке сразу бросаются очевидцы, через пару минут она приходит в себя, а затем на улице ждут приезда скорой помощи.

Напомним, по словам вице-мэра Липецка Николая Дергунова, упавшее на ребенка дерево было живым, но подгнившим изнутри.

Обстоятельства произошедшего изучают следственный комитет и прокуратура. Глава следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ СК РФ по Липецкой области Евгения Шаповалова доклад о ходе проверки и обстоятельствах случившегося.

Сегодня у девочки, которая находится в нейрохирургическом отделении областной детской больницы, побывала мэр Евгения Уваркина.

photo_2023-10-09_13-53-43.jpg

«Врачи говорят, что состояние стабильное, переломов нет, ушиб грудной клетки и легкое сотрясение головного мозга. Под наблюдением врачей пробудет еще неделю, а дальше восстановительный период перед тем, чтобы снова возобновить занятия спортивной гимнастикой. Договорились с мамой, что будем на связи», — написала мэр в своем Telegram-канале.
9 1732
#ветер
1

Комментарии (9)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Для 5

12 минут назад
5, согласен, но не всем же везёт, чтобы когда на тебя падает дерево, оказались сразу специалисты. Дома на диване легко,а там почти сразу кто-то подошёл укрыл, уложил, осматривал, первые да, дёргали, но они всё-же лучше, чем те, кто рядом с ребёнком и поваленным деревом, мимо проезжал на машине, а там ведь аптечка
ответить

Инна

14 минут назад
Надеюсь в детских садах оповестили что при таком ветре нельзя гулять, а наши могут гулять выводят сегодня утром пошли.
ответить

я

22 минуты назад
да тут невооруженным взглядом видно что дерево сухое, было бы живое ветки так в труху не рассыпались бы и тополя как никак еще в листве, у нас по Гоголя д1 3 штуки таких стоят и никому до них дела нет, все лето висела заявка на спиливание и пришел ответ что в течении 1 года ук должно их спилить, ну подождем когда еще кому нибудь на голову рухнет, за что платим вообще не понять, так в воздух деньги выкидываем и все и никто ничего не делает
ответить

ГОСТЬ53

23 минуты назад
Ужасное это происшествие! Кажется, что дерево медленно будет падать, а на самом деле-это дело тнескольких секунд. В прошлом году, помню, показывали,дерево насмерть придавило ребенка, мама была рядом. Но это несколько секунд- и все!!!
ответить

Сергей

24 минуты назад
Лёгкое??? Интересно если палкой по голове дать, тоже будет лёгкое?
ответить

5

27 минут назад
гость, согласен. Не то что позвоночник, а голова. Освободить от дерева, аккуратно подстелить под девочку тёплые вещи, подстилку и всё. Катерогически при травмах нельзя человека дёргать, переворачивать. А как её в самом начале за руку дёргали(((
ответить

Для гостя

34 минуты назад
гость, неправда осмотрели, положили, всё-же не лето, а такие как вы критики, на машинах мимо проезжали
ответить

Гость

37 минут назад
Сейчас все стрелки переведут УК, готовьтесь, все остальные не виноваты
ответить

гость

44 минуты назад
и сразу давай тягать туда сюда .а вдруг что с позвоночником ?
ответить
Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?
#а знаете ли вы #краеведение
59
Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?
Общество

Еще в рубрике

Дрон с телефонами нашли на территории липецкой колонии №6
#УФСИН
Дрон с телефонами нашли на территории липецкой колонии №6

10 минут назад

Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту падения дерева на 10-летнюю девочку
#дерево #ветер
3
Прокуратура проводит проверку по факту падения дерева на 10-летнюю девочку

сегодня, 12:05

Происшествия
Дело о ДТП, в котором погибли 46-летний мужчина и 41-летняя женщина, дошло до суда
#ДТП
5
Дело о ДТП, в котором погибли 46-летний мужчина и 41-летняя женщина, дошло до суда

сегодня, 11:23

Происшествия
39-летнего мужчину отправили на 3,5 года в колонию строгого режима за пьяную езду
#пьяная езда #ПДД #нарушение
5
39-летнего мужчину отправили на 3,5 года в колонию строгого режима за пьяную езду

сегодня, 11:05

Происшествия
Четверо подростков получили травмы на дорогах области
#авария #ДТП
Четверо подростков получили травмы на дорогах области

сегодня, 10:57

Происшествия
Глава следкома Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах травмирования девочки упавшим ...
#ветер
11
Глава следкома Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах травмирования девочки упавшим ...

сегодня, 10:32

Происшествия