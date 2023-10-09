Происшествия
50 минут назад
Падение дерева на ребенка зафиксировала камера наблюдения
На помощь девочке сразу бросились прохожие.
Камера наблюдения на улице Вермишева зафиксировала падение дерева на 10-летнюю девочку. Судя по записи, дерево упало на ребенка вчера в 16:39. На помощь девочке сразу бросаются очевидцы, через пару минут она приходит в себя, а затем на улице ждут приезда скорой помощи.
Напомним, по словам вице-мэра Липецка Николая Дергунова, упавшее на ребенка дерево было живым, но подгнившим изнутри.
Обстоятельства произошедшего изучают следственный комитет и прокуратура. Глава следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ СК РФ по Липецкой области Евгения Шаповалова доклад о ходе проверки и обстоятельствах случившегося.
Сегодня у девочки, которая находится в нейрохирургическом отделении областной детской больницы, побывала мэр Евгения Уваркина.
«Врачи говорят, что состояние стабильное, переломов нет, ушиб грудной клетки и легкое сотрясение головного мозга. Под наблюдением врачей пробудет еще неделю, а дальше восстановительный период перед тем, чтобы снова возобновить занятия спортивной гимнастикой. Договорились с мамой, что будем на связи», — написала мэр в своем Telegram-канале.
Напомним, по словам вице-мэра Липецка Николая Дергунова, упавшее на ребенка дерево было живым, но подгнившим изнутри.
Обстоятельства произошедшего изучают следственный комитет и прокуратура. Глава следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ СК РФ по Липецкой области Евгения Шаповалова доклад о ходе проверки и обстоятельствах случившегося.
Сегодня у девочки, которая находится в нейрохирургическом отделении областной детской больницы, побывала мэр Евгения Уваркина.
«Врачи говорят, что состояние стабильное, переломов нет, ушиб грудной клетки и легкое сотрясение головного мозга. Под наблюдением врачей пробудет еще неделю, а дальше восстановительный период перед тем, чтобы снова возобновить занятия спортивной гимнастикой. Договорились с мамой, что будем на связи», — написала мэр в своем Telegram-канале.
Для 5
Инна
я
ГОСТЬ53
Сергей
5
Для гостя
Гость
гость