Происшествия
48 минут назад
На Опытной станции поврежден 600-мм водопровод
21 831
Рабочие повредили его при прокладке сетей к району «Взлетный».
60-миллиметровый водопровод, из которого сегодня днем забил фонтан холодной воды, повредила строительная организация, занимавшаяся прокладкой сетей водоснабжения и водоотведения к новому микрорайону «Взлетный». Об этом сообщила мэрия Липецка.
«Заказчиком работ не является «РВК-Липецк». Это сторонняя подрядная организация, которая не имеет отношения к предприятию. Сейчас у жителей, ближайших к Опытной станции микрорайонов, может наблюдаться понижение давления воды. Для ликвидации нештатной ситуации задействованы все ресурсы «РВК-Липецк». Адреса, попавшие под отключение, будут сообщены дополнительно», — говорится в сообщении мэрии.
Напомним, 27 сентября при прокладке самотечного коллектора к району «Взлетный» произошла самая крупная коммунальная авария этого года. Подрядчик мэрии из-за ошибки в проектной документации повредил магистральный 600-миллиметровый водопровод. 22 тысячи жителей Липецка оставались без холодной воды до 1 октября.
«Заказчиком работ не является «РВК-Липецк». Это сторонняя подрядная организация, которая не имеет отношения к предприятию. Сейчас у жителей, ближайших к Опытной станции микрорайонов, может наблюдаться понижение давления воды. Для ликвидации нештатной ситуации задействованы все ресурсы «РВК-Липецк». Адреса, попавшие под отключение, будут сообщены дополнительно», — говорится в сообщении мэрии.
Напомним, 27 сентября при прокладке самотечного коллектора к району «Взлетный» произошла самая крупная коммунальная авария этого года. Подрядчик мэрии из-за ошибки в проектной документации повредил магистральный 600-миллиметровый водопровод. 22 тысячи жителей Липецка оставались без холодной воды до 1 октября.
21 831
Комментарии (21)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Лиза
Нет
Вот те на
48
Сериал, 2 серия
Пора разогнать
Гость
Да уж
Липчанин
4 микрорайон