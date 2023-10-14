Происшествия

48 минут назад

На Опытной станции поврежден 600-мм водопровод

21 831
#коммунальная авария
3
На Опытной станции поврежден 600-мм водопровод

Рабочие повредили его при прокладке сетей к району «Взлетный».

60-миллиметровый водопровод, из которого сегодня днем забил фонтан холодной воды, повредила строительная организация, занимавшаяся прокладкой сетей водоснабжения и водоотведения к новому микрорайону «Взлетный». Об этом сообщила мэрия Липецка.

«Заказчиком работ не является «РВК-Липецк». Это сторонняя подрядная организация, которая не имеет отношения к предприятию. Сейчас у жителей, ближайших к Опытной станции микрорайонов, может наблюдаться понижение давления воды. Для ликвидации нештатной ситуации задействованы все ресурсы «РВК-Липецк». Адреса, попавшие под отключение, будут сообщены дополнительно», — говорится в сообщении мэрии.

Напомним,  27 сентября при прокладке самотечного коллектора к району «Взлетный» произошла самая крупная коммунальная авария этого года. Подрядчик мэрии из-за ошибки в проектной документации повредил магистральный 600-миллиметровый водопровод. 22 тысячи жителей Липецка  оставались без холодной воды до 1 октября.

21 831
#коммунальная авария
3

Комментарии (21)

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Лиза

4 минуты назад
Водой запасайтесь пока есть в магазинах.
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Нет

7 минут назад
Понятно,что,работягам сказали"копай",а они и рады стараться,без ума,роют,не глядя,но,хоть,чуть,ум есть?Прошел день и Слава Богу
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Вот те на

10 минут назад
На те же грабли несколько раз.Вот к чему приводит расхлябанность и и непрофессионализм.Ответственности никакой и наказания тоже.Боже,в какое время мы живем!
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48

10 минут назад
я просто не понимаю, как такое могло произойти снова??? вообще кто-то понесет ответственность за такую халатность..
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Сериал, 2 серия

12 минут назад
Ну что же, вечер перестает быть томным. Пошёл за попкорном.
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Пора разогнать

17 минут назад
Чиновников торгующих землёй под застройку! Где закон?
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Гость

22 минуты назад
Что, опять? У нас в городе, что вообще нет документации о схемах расположения коммуникаций?
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Да уж

22 минуты назад
Ну да,понижение давления,тогда где вода? Снова все через ж**у делают,всю ответственность друг на друга перекладывают,и не фига не делают,хоть ягоды им в рот клади.
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Липчанин

22 минуты назад
Серъёзная там подрядная организация занимается прокладкой, как я посмотрю)))Наверно долго её искали.
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4 микрорайон

23 минуты назад
А мы тут думаем: "где вода опять?" Тонкая струйка осталась.
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