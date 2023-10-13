Ученики 54 классов девяти школ Липецка перешли в обучение онлайн

Целиком на карантине — 54-я школа.

Сегодня в Липецке на дистант переведены ученики 54 классов девяти школах, а школа №54 полностью перешла на обучение онлайн.



Причина — рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и пневмониями среди учеников и педагогов. В департаменте образования мэрии предполагают дальнейшее ухудшение эпидемического процесса.