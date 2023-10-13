Здоровье

сегодня, 15:13

Ученики 54 классов девяти школ Липецка перешли в обучение онлайн

3 804
#карантин
Ученики 54 классов девяти школ Липецка перешли в обучение онлайн

Целиком на карантине — 54-я школа.

Сегодня в Липецке на дистант переведены ученики 54 классов девяти школах, а школа №54 полностью перешла на обучение онлайн.

Причина — рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и пневмониями среди учеников и педагогов. В департаменте образования мэрии предполагают дальнейшее ухудшение эпидемического процесса.
3 804
#карантин

Комментарии (3)

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Мама

16 минут назад
Почему во второй школе не переводят на удаленку? Дети и учителя болеют. Ждем пока все сваляться?
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Безмасочник

сегодня, 15:26
С ковидом рано прощаться, это всё он виноват.
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Человечность

сегодня, 15:25
Дети без шапок идут и с голой грудью! Нараспашку все! Конечно, только болеть...
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