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617
58 минут назад
5

Площадь Революции залило

Специалисты «РВК-Липецк» обследуют сети водоснабжения, на которых произошла утечка.

Липчане сообщают о залитой водой площади Революции.

— Возле остановки «Площадь Революции» везде лужи. И фонтан из колодца бьёт! Всё течёт в сторону Театральной, — рассказали очевидцы.

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Утечка произошла на сетях водоснабжения.

— Будет проведено обследование сетей, по итогам которого принято решение о сроках устранения утечки и количестве отключаемых потребителей, — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».

Сейчас уже известно: из-за проведения ремонтных работ до их окончания ограничили подачу холодной воды потребителям по адресам: улица Первомайская, 2, улица Карла Маркса, 2, 5, 3, 25, 27, 30, 31/2, 31, 31 строение 1, владение 9; площадь Революции, 9, 10 и площадь Петра Великого, 3. Подвоз воды организован по заявкам потребителей.
ЖКХ
вода
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Комментарии (5)

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Сначала новые
смотритель зоопарка
21 минуту назад
срочно раскопать новый мост
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Дарья
36 минут назад
Кузнечная, 4а, соседний дом с ЛОУНБ - в списках нет, но нам тоже воду отключили.
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Липа
42 минуты назад
Театральная выше площади революции, это раз. А два и тд. - зато качели в нижнем великая необходимость. А весь город - разруха
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Светлана
42 минуты назад
улицу Кузнечную что не указали?
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Житель Сокола
46 минут назад
Это не утечка, это очередная помощь РВК нашему МБУ по уборке города, они помогают мыть наши улицы.
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