Площадь Революции залило

Специалисты «РВК-Липецк» обследуют сети водоснабжения, на которых произошла утечка.

Липчане сообщают о залитой водой площади Революции.— Возле остановки «Площадь Революции» везде лужи. И фонтан из колодца бьёт! Всё течёт в сторону Театральной, — рассказали очевидцы.Утечка произошла на сетях водоснабжения.— Будет проведено обследование сетей, по итогам которого принято решение о сроках устранения утечки и количестве отключаемых потребителей, — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».Сейчас уже известно: из-за проведения ремонтных работ до их окончания ограничили подачу холодной воды потребителям по адресам: улица Первомайская, 2, улица Карла Маркса, 2, 5, 3, 25, 27, 30, 31/2, 31, 31 строение 1, владение 9; площадь Революции, 9, 10 и площадь Петра Великого, 3. Подвоз воды организован по заявкам потребителей.