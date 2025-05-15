Липецкая вечЁрка: гибель 19-летней мотоциклистки, передача Военного городка и спасение девушки с анорексией
Ельчанка несколько дней общалась с «сотрудниками Центробанка» и перевела им почти миллион рублей
Липецкая вечЁрка: гибель 19-летней мотоциклистки, передача Военного городка и спасение девушки с анорексией
Общество
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58 минут назад
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Площадь Революции залило
Специалисты «РВК-Липецк» обследуют сети водоснабжения, на которых произошла утечка.
— Возле остановки «Площадь Революции» везде лужи. И фонтан из колодца бьёт! Всё течёт в сторону Театральной, — рассказали очевидцы.
Утечка произошла на сетях водоснабжения.
— Будет проведено обследование сетей, по итогам которого принято решение о сроках устранения утечки и количестве отключаемых потребителей, — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».
Сейчас уже известно: из-за проведения ремонтных работ до их окончания ограничили подачу холодной воды потребителям по адресам: улица Первомайская, 2, улица Карла Маркса, 2, 5, 3, 25, 27, 30, 31/2, 31, 31 строение 1, владение 9; площадь Революции, 9, 10 и площадь Петра Великого, 3. Подвоз воды организован по заявкам потребителей.
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