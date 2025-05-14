Зашкаливающие эмоции: в трех районах города выбирали приоритеты развития

В Липецке продолжаются стратегические сессии — на них определяются приоритеты в развитии районов города. 13 мая прошли сразу три таких сессии: в 23-м, 16-м и 27-м микрорайонах. Их модераторами выступили Евгения Фрай, Игорь Подзоров и Артем Голощапов.









Все эти обращения на встрече фиксировали и всем обещали помочь.



Детские городки, свет у школы и детсада, тротуары



Сессия в 27- микрорайоне оказалась самой бурной. На нее в 77-ю школу пришло столько горожан, что им не хватило столов и стульев, и мебель пришлось приносить из соседних классов. А когда ведущий сессии начальник Шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артем Голощапов, предложил распределить пять миллионов рублей на решение точечных проблем благоустройства района, в школьном классе сразу стало шумно.

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— У нас уже года три лужа у подъезда на Хорошавина, 19! Куда только не жаловалась! — сказала одна из участниц стратсессии Наталья.



— А школа, в которой мы сейчас собрались? Дорожек к ней нет, и дети прыгают через лужи. И освещение по вечерам никакое. В садике рядом – тоже самое. На Хорошавина,15 течет канализация, три года как. Так трудно ее сделать? — подхватила другая участница сессии.



Липчанка Светлана Смотрова озвучила первоочередные проблемы, которые необходимо решать в районе: плохое освещение у школы №77, отсутствие пешеходных зон. Во дворах Белана,3, Кривенкова, 15, необходим детский городок. Ее поддержали и другие участники сессии:



— Много лет назад поставили нам коробку хоккейную, но раз залили ее – и все. Больше не заливали. А детям очень нравилось, когда был лед. Они с удовольствием гоняли в хоккей. Детские площадки нужны!



Василий Иванов озвучил еще одно мнение: освещение плохое не только у школы, но и у детского сада №15. И у него тоже отсутствуют пешеходные зоны. Также во дворах микрорайона крайне скудное озеленение.



В итоге сессия выбрала топ-3 проблем района, нуждающихся в первоочередном решении: установка детского оборудования во дворах, освещение у школы и детского сад, пешеходные зоны у школы №77.



— Сегодня стратегическая сессия выдалась очень бурной, но лучше выразить недовольство, чем промолчать. Зашкаливающие эмоции показали, что у жителей района сильно наболело. Наверное, не к кому было обратиться, и двери, в которые они стучали, им не всегда открывали. Все, что сегодня мы обозначили на стратегической сессии, будет отрабатываться вместе с Клубом городского жителя, властями города и области, нашими общественниками и активистами, — сказал Артем Голощапов.



Все эти обращения на встрече фиксировали и всем обещали помочь.Сессия в 27- микрорайоне оказалась самой бурной. На нее в 77-ю школу пришло столько горожан, что им не хватило столов и стульев, и мебель пришлось приносить из соседних классов. А когда ведущий сессии начальник Шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артем Голощапов, предложил распределить пять миллионов рублей на решение точечных проблем благоустройства района, в школьном классе сразу стало шумно.— У нас уже года три лужа у подъезда на Хорошавина, 19! Куда только не жаловалась! — сказала одна из участниц стратсессии Наталья.— А школа, в которой мы сейчас собрались? Дорожек к ней нет, и дети прыгают через лужи. И освещение по вечерам никакое. В садике рядом – тоже самое. На Хорошавина,15 течет канализация, три года как. Так трудно ее сделать? — подхватила другая участница сессии.Липчанка Светлана Смотрова озвучила первоочередные проблемы, которые необходимо решать в районе: плохое освещение у школы №77, отсутствие пешеходных зон. Во дворах Белана,3, Кривенкова, 15, необходим детский городок. Ее поддержали и другие участники сессии:— Много лет назад поставили нам коробку хоккейную, но раз залили ее – и все. Больше не заливали. А детям очень нравилось, когда был лед. Они с удовольствием гоняли в хоккей. Детские площадки нужны!Василий Иванов озвучил еще одно мнение: освещение плохое не только у школы, но и у детского сада №15. И у него тоже отсутствуют пешеходные зоны. Также во дворах микрорайона крайне скудное озеленение.В итоге сессия выбрала топ-3 проблем района, нуждающихся в первоочередном решении: установка детского оборудования во дворах, освещение у школы и детского сад, пешеходные зоны у школы №77.— Сегодня стратегическая сессия выдалась очень бурной, но лучше выразить недовольство, чем промолчать. Зашкаливающие эмоции показали, что у жителей района сильно наболело. Наверное, не к кому было обратиться, и двери, в которые они стучали, им не всегда открывали. Все, что сегодня мы обозначили на стратегической сессии, будет отрабатываться вместе с Клубом городского жителя, властями города и области, нашими общественниками и активистами, — сказал Артем Голощапов.

Вчерашняя сессия в 68-й школе стала уже третьей по счету для жителей МЖК и 23-го микрорайона. Каждая такая сессия охватывает новый круг участников, и на каждой выявляются требующие внимания проблемные места и точки развития.Новичкам, а на сессию пришли более пяти десятков человек, Евгения Фрай предложила вступить в Клуб городского жителя:— Это новый инструмент для решения различных вопросов: от благоустройства двора, до капремонта дома и взаимодействия с управляющими компаниями, которым, по понятным причинам, не нравится активность Клуба. На счету Клуба, который объединяет уже более 600 человек, — тысяча разных мероприятий. Все пожелания его участников ложатся в основу деятельности городского Совета и администрации Липецка. Ни одна ваша инициатива, направленная на улучшение качества жизни в городе, не останется без внимания.В этом году, как рассказала Евгения Фрай, по наказам избирателей у домов №№ 18, 20, 27 на Стаханова и у домов №№ 3,7 на Смургиса построят новые пешеходные дорожки, а на Стаханова, 8 обновят детскую и спортивную площадки. И на этом благоустройство 23-го района и МЖК не закончится. Что именно следует привести в порядок, Евгения Фрай предложила решить участникам сессии:— Вам розданы карточки с девятью приоритетами нашего избирательного округа. Нужно решить, что важнее. Выбрать три вида благоустройства и объяснить, почему.Как оказалось, обновление контейнерных площадок, опиловка и озеленение — не приоритет для жителей округа. Большинство жителей назвали требующим внимания состояние детских городков, уличное освещение в глубине жилых массивов, «уставший» асфальт у некоторых домов, пешеходные дорожки. И это не удивительно: домам в 12-м округе — по 30-40 лет.Вот характерные примеры.— Нас больше всего беспокоит безопасность детей. Нет освещения у 31-го дома по Водопьянова. На углу у 9-го дома на Стаханова отсутствует пешеходная дорожка. На ее месте стоят машины. А если говорить о нашем доме и доме по Стаханова, 9, то нам очень нужно обновить старую детскую площадку — говорит жительница дома по Стаханова, 5 Наталья Липатова.— Проблема — ямы на дороге у нашего дома. Одна яма заделана тротуарной плиткой лет десять тому назад. Также мы выбрали уличное освещение для безопасности детей — в районе осталось много темных мест. Району нужны новые детские и спортивные площадки, — считает Марина Черникова из дома по Водопьянова, 23.Марина Мерзликина из дома №25а по Водопьянова, Максим Панарин от домов №№ 23 и 25 по Стаханова, Ирина Тушева от дома по Стаханова, 11, Татьяна Жданова от дома по Стаханова, 21, Наталья Костырева от дома по Водопьянова, 31 говорили о тех же самых проблемах. Евгения Фрай сама добавила еще один адрес: между 3-м и 5-м домами по Стаханова нет ливневки, и образуется огромная лужа.Все полученные пожелания Евгения Фрай обработает и передаст мэрии — выполнение этих наказов будет проходить под присмотром общественности.В школе №72 проблемы своего микрорайона обсуждали жители улиц Гоголя, Громовой, Союзной, переулка Балакирева, площади Победы и части проспекта Победы. Вел стратегическую сессию депутат горсовета Игорь Подзоров. Он рассказал, что в этом году на сумму в 1,4 миллиона рублей смонтируют систему освещения двора у дома №1 на улице Гоголя. 570 тысяч рублей город потратит на ямочный ремонт проездов от дома №3а на площади Победы до дома №14 по проспекту Победы. Запланированы ремонт дорог по нечётной стороне проспекта Победы — у домов №№ 19 и 21, дополнительное освещение дороги к гимназии №64, и освещение подходов к школе №72.В ходе работы в группах жители округа Подзорова ключевыми направлениями назвали освещение, установку детского и спортивного оборудования, ямочный ремонт дорог во дворах.Но некоторым участникам встречи девяти предложенных вариантов не хватило. Например, жительница улицы Союзной — мать девятилетнего ребёнка Юлия Ребрик добавила в опросник монтаж «лежачего полицейского». Новую асфальтированную дорогу от улицы Папина к началу Союзной сделали ещё в прошлом году. И водители сразу стали ездить быстрее, а ведь рядом с домами гуляют дети.Пока шло бурное обсуждение распределения средств на благоустройство, многие лично обращались к Игорю Подзорову с частными вопросами — от жалоб на буйного соседа до переноса контейнерной площадки и борьбы с нелегальными парковками.Например, жильцы дома №8 по проспекту Победы потребовали разобраться с парковочными барьерами у дома №21 на улице Гоголя. Они уверены — отдельные жильцы соседнего дома захватили эти места нелегально, и что на этом месте должна быть детская площадка. Игорь Подзоров пообещал в ближайшее время выехать на место и во всём разобраться.Жильцы улицы Громовой просили отгородить один из проездных дворов шлагбаумом. У дома №7 по улице Громовой и дома №15 по улице Союзной просили сделать хорошую футбольную площадку. В очередной раз прозвучали жалобы на «нехороший» частный дом №47 по улице Гоголя — в заброшенном здании его соседи из многоэтажки видят потенциальную опасность.Но оказалось, что с проблемой этого дома Игорь Подзоров уже детально разбирался: есть наследственное дело, хозяин одноэтажной заброшки живёт в Латвии и снести дом пока нельзя.Ещё один из активных участников стратсессии Роман Ельчанинов в очередной раз пожаловался на выгул собак у гимназии №64.