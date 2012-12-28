Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На ЛКАД серьёзная авария
Происшествия
В аварии на ЛКАД пострадали два человека
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Происшествия
«Лада» вылетела с дороги снеся мусорные баки
Происшествия
Полицейская собака Кира заслуженный отдых проведет в Добровском районе
Общество
На Театральной «Тойота» врезалась в столб и машину
Происшествия
В Становом похоронят погибшего на СВО бойца
Общество
Одна девушка погибла, у другой сломан позвоночник
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На Циолковского кошка забралась на верхушку высокого дерева
Происшествия
Читать все
На Циолковского кошка забралась на верхушку высокого дерева
Происшествия
В Становом похоронят погибшего на СВО бойца
Общество
Одна девушка погибла, у другой сломан позвоночник
Происшествия
На Соколе отключение света
Происшествия
Накопил – и забыл: когда депозиты ищут своих владельцев
Общество
62-летнего липчанина будут судить за попытку обмануть государство
Происшествия
В Липецкой области объявлен жёлтый уровень воздушной опасности
Происшествия
На этот раз угроза миновала - отбой жёлтого уровня
Происшествия
Электроснабжение на Соколе полностью восстановлено
Общество
На Соколе частично восстановлено электроснабжение
Общество
Читать все
Общество
123
23 минуты назад
2

Российский картофель дороже заморских апельсинов

Итоги недели: цены.

Цена нашей корзины дешевых продуктов за неделю уменьшилась на 3 рубля 96 копеек.



А набор продуктов дорогих, напротив, вырос в цене на 46 рублей. В основном из-за овощей.



Картофель дорожает неделю за неделей. На Центральном рынке его уже продают по 80 рублей за килограмм — клубни старого урожая. Нового — по 150 рублей за килограмм.

Справедливости ради отметим, что в одном из магазинов картофель подешевел на девять рублей, но в других, куда мы регулярно ходим — только дорожает.



Доходит до курьезов. Картофель нового урожая может стоить на рубль дешевле картофеля, с ценником «социальная цена».



Зато апельсины продолжают дешеветь. В одном из магазинов мы нашли их по 77 рублей 90 копеек за килограмм.



Мало того, апельсины некондиционные на вид продавались с 50% скидкой!



Жаль, что их пожарить на сковородке с грибочками нельзя! Картофель, кстати, в некоторых магазинах, очень неаппетитный на вид. Но скидок на него нет.



На Центральном рынке уже появились задонские тепличные огурцы.



— Для молодых по 350 рублей, для пенсионеров по 400 рублей! — заявил продавец. Женщины в очереди тут же приосанились.

А у подземного перехода на ящиках можно купить щавель. Для весеннего супа — самое то.



Мы не раз писали о подозрительно дешевом сливочном масле. Ведь на производство килограмма продукта требуется не менее 22 литров молока! И вот увидели — в одном из магазинов не было ни одной пачки дешевле 199 рублей 99 копеек.



Наблюдая за ценами, услышали разговор продавцов, которые жаловались, что им приходится больше работать за давно не индексируемую зарплату. Трудиться приходится за себя и «за того парня» — штат сотрудников постепенно уменьшается. «Старички» по привычке продолжают работать, а новые сотрудники не задерживаются, недовольные соотношением зарплата/объем работы. Особенно их достает выкладка товара.

Пасха только через неделю, но уже появились в продаже куличи.



И в магазинах, и на Центральном рынке полно сопутствующей продукции для тех, кто хочет испечь кулич, пасху или покрасить яйца.



Продают даже аккуратно упакованную луковую шелуху. Практически невесомый товар стоит 30 рублей за пакет. Хотя в магазине вместе с луком шелухи можно набрать бесплатно.

цены
дороже/дешевле
1
0
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
деревенский
1 минуту назад
Так сами же орали,зачем нам сажать картофель и прочие овощи,мы это всё в пятёрочке купим.... Купили)))
Ответить
Контингент
18 минут назад
Спасибо за заботу...
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить