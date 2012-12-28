Российский картофель дороже заморских апельсинов

Итоги недели: цены.

Цена нашей корзины дешевых продуктов за неделю уменьшилась на 3 рубля 96 копеек.А набор продуктов дорогих, напротив, вырос в цене на 46 рублей. В основном из-за овощей.Картофель дорожает неделю за неделей. На Центральном рынке его уже продают по 80 рублей за килограмм — клубни старого урожая. Нового — по 150 рублей за килограмм.Справедливости ради отметим, что в одном из магазинов картофель подешевел на девять рублей, но в других, куда мы регулярно ходим — только дорожает.Доходит до курьезов. Картофель нового урожая может стоить на рубль дешевле картофеля, с ценником «социальная цена».Зато апельсины продолжают дешеветь. В одном из магазинов мы нашли их по 77 рублей 90 копеек за килограмм.Мало того, апельсины некондиционные на вид продавались с 50% скидкой!Жаль, что их пожарить на сковородке с грибочками нельзя! Картофель, кстати, в некоторых магазинах, очень неаппетитный на вид. Но скидок на него нет.На Центральном рынке уже появились задонские тепличные огурцы.— Для молодых по 350 рублей, для пенсионеров по 400 рублей! — заявил продавец. Женщины в очереди тут же приосанились.А у подземного перехода на ящиках можно купить щавель. Для весеннего супа — самое то.Мы не раз писали о подозрительно дешевом сливочном масле. Ведь на производство килограмма продукта требуется не менее 22 литров молока! И вот увидели — в одном из магазинов не было ни одной пачки дешевле 199 рублей 99 копеек.Наблюдая за ценами, услышали разговор продавцов, которые жаловались, что им приходится больше работать за давно не индексируемую зарплату. Трудиться приходится за себя и «за того парня» — штат сотрудников постепенно уменьшается. «Старички» по привычке продолжают работать, а новые сотрудники не задерживаются, недовольные соотношением зарплата/объем работы. Особенно их достает выкладка товара.Пасха только через неделю, но уже появились в продаже куличи.И в магазинах, и на Центральном рынке полно сопутствующей продукции для тех, кто хочет испечь кулич, пасху или покрасить яйца.Продают даже аккуратно упакованную луковую шелуху. Практически невесомый товар стоит 30 рублей за пакет. Хотя в магазине вместе с луком шелухи можно набрать бесплатно.