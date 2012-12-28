Каждый городской чиновник обходится налогоплательщикам в среднем в миллион рублей

В горсовете прошли публичные слушания по исполнению бюджета Липецка в прошлом году.

С каждым годом посещаемость публичных слушаний по исполнению городского бюджета в Липецке все хуже. Сегодня перед началом слушаний по исполнению бюджета 2024 года на них зарегистрировались 46 человек. Причем корреспондент GOROD48 не увидел ни одного обычного горожанина: в большом зале горсовета собрались депутаты и сотрудники аппарата горсовета, чиновники, почетные граждане, члены городской Общественной палаты и Молодежного парламента. На слушания также пришли два депутата областного Совета от КПРФ.А послушать было, кстати, что. Впервые за последнее десятилетие бюджет Липецка оказался профицитным. Об этом сообщила начальник бюджетного управления департамента финансов мэрии Наталья Крачковская.Доходы муниципалитета составили 30,4 млрд рублей — на 7,1 миллиарда больше от утвержденного первоначально. Из них 35,1% — собственные налоговые и неналоговые поступления, а 64,9% — безвозмездные трансферты. Основными источниками собственных доходов стали налог на доходы физических лиц (7,2 млрд рублей, или + 153,8% от плана) и земельный налог (1 млрд рублей). НДФЛ вырос на 2,5 млрд рублей благодаря росту фонда оплаты труда. По сравнению с 2023 годом доходы муниципалитета выросли на 6,4 миллиарда, или на 26,8%.Однако столь бурное перевыполнение плана по доходам привело к неисполнению плана по расходам. Они по итогу составили 27,5 млрд рублей. Расходы муниципалитета оказались выполненными всего на 93,1%. Это и стало причиной профицита бюджета.Основными инвестициями мэрии в прошлом году стали расходы на общее образование (7,7 млрд рублей), строительство, ремонт и содержание дорог (5,6 миллиарда), строительство школы в микрорайоне «Елецкий» (1,2 миллиарда), строительство сетей в районе Тракторного (650 млн рублей), прокладка водопровода в Сырском Руднике (363 миллиона), возведение ФОКа в Сселках (350 миллионов), реконструкция моста по улице Советской (156,4 миллиона)…Объем муниципального долга сократился в 2024 году на 30 млн рублей, составив на начало 2025-го 2,4 миллиарда. Источниками его погашения стали исключительно бюджетные кредиты под 0,1% годовых — департамент финансов отказался от дорогих коммерческих кредитов. В итоге по сравнению с 2023 годом, расходы на обслуживание муниципального долга снизились в 7,5 раза!В заключении на исполнение бюджета-2024 Счетная палата сообщила о том, что в мэрии Липецка в прошлом году работало 542 муниципальных служащих с фондом оплаты труда 523,7 млн рублей. То есть в среднем каждый городской чиновник обходится налогоплательщикам в миллион рублей.