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Общество
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37 минут назад
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Каждый городской чиновник обходится налогоплательщикам в среднем в миллион рублей
В горсовете прошли публичные слушания по исполнению бюджета Липецка в прошлом году.
А послушать было, кстати, что. Впервые за последнее десятилетие бюджет Липецка оказался профицитным. Об этом сообщила начальник бюджетного управления департамента финансов мэрии Наталья Крачковская.
Доходы муниципалитета составили 30,4 млрд рублей — на 7,1 миллиарда больше от утвержденного первоначально. Из них 35,1% — собственные налоговые и неналоговые поступления, а 64,9% — безвозмездные трансферты. Основными источниками собственных доходов стали налог на доходы физических лиц (7,2 млрд рублей, или + 153,8% от плана) и земельный налог (1 млрд рублей). НДФЛ вырос на 2,5 млрд рублей благодаря росту фонда оплаты труда. По сравнению с 2023 годом доходы муниципалитета выросли на 6,4 миллиарда, или на 26,8%.
Однако столь бурное перевыполнение плана по доходам привело к неисполнению плана по расходам. Они по итогу составили 27,5 млрд рублей. Расходы муниципалитета оказались выполненными всего на 93,1%. Это и стало причиной профицита бюджета.
Основными инвестициями мэрии в прошлом году стали расходы на общее образование (7,7 млрд рублей), строительство, ремонт и содержание дорог (5,6 миллиарда), строительство школы в микрорайоне «Елецкий» (1,2 миллиарда), строительство сетей в районе Тракторного (650 млн рублей), прокладка водопровода в Сырском Руднике (363 миллиона), возведение ФОКа в Сселках (350 миллионов), реконструкция моста по улице Советской (156,4 миллиона)…
Объем муниципального долга сократился в 2024 году на 30 млн рублей, составив на начало 2025-го 2,4 миллиарда. Источниками его погашения стали исключительно бюджетные кредиты под 0,1% годовых — департамент финансов отказался от дорогих коммерческих кредитов. В итоге по сравнению с 2023 годом, расходы на обслуживание муниципального долга снизились в 7,5 раза!
В заключении на исполнение бюджета-2024 Счетная палата сообщила о том, что в мэрии Липецка в прошлом году работало 542 муниципальных служащих с фондом оплаты труда 523,7 млн рублей. То есть в среднем каждый городской чиновник обходится налогоплательщикам в миллион рублей.
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