Мать нашла труп 38-летнего сына в морге и не может его похоронить с 17 сентября

Женщина вместе с другом сына записали видеообращение, в котором они настаивают, что тот был убит. Перед смертью сын женщины вышел из колонии, где отсидел 19 лет за жестокое убийство милиционера и разбой.

Один из пабликов «ВКонтакте» опубликовал видеобращение матери 38-летнего липчанина, тело которого нашли на улице Космонавтов. Женщина считает, что её сына убили в ночь с 16 на 17 сентября. Сама мать нашла сына в морге: по её словам, судмедэкспертиза пришла к выводу, что он умер от черепно-мозговой травмы, полученной при падении с высоты собственного роста.Вид сына в морге уверил женщину в другом: она настаивает, что его убили, поскольку на теле есть гематомы, у погибшего смещены шейные позвонки, правое ухо синее, а на лбу и в районе переносицы — странные следы, в которых женщина усмотрела отпечаток обуви. Вот уже 23 дня мать не забирает сына из морга и не хоронит. Она считает, что расследование дела спустили на тормоза, а если она похоронит сына — потом потребуется эксгумация, на которую никто не пойдёт.Вместе с другом погибшего женщина провела собственное расследование, проследив путь 38-летнего сына от кафе «Барселона» до кафе «Градус» и места обнаружения тела. И видеозаписи только убедили женщину, что сын разбился не сам.Из кафе её сын вышел с каким-то мужчиной. С ним он продолжает путь до кафе «Градус» и места гибели. Около 23:31 на запись камеры попадают двое уберегающих мужчин, а потом спешно уходит и спутник её сына. Причём сначала он переходит дорогу в одном направлении, а через некоторое время — в обратном. Да ещё и стряхивает руки.Женщина жалуется на чёрствость правоохранительных органов: липецкого отдела полиции №2, следкома по Советскому округу Липецка и СУ СК России по Липецкой области. Но в правоохранительных органах считают озвученные в видео обвинения необоснованными и беспочвенными — проводится расследование случившегося.Понять мать легко: по данным GOROD48, женщина много лет ждала сына из мест лишения свободы. Недавно он освободился — и сразу погиб, будучи пьяным.Погибший был осужден в 2004 году сразу по трём уголовным статьям — за незаконное хранение оружия, жестокое убийство и разбой: по части 1 статьи 222 УК РФ, по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ, по пунктам «ж, з» части 2 статьи 105 УК он был приговорён в общей сложности сначала к 20 годам лишения свободы в ИК строгого режима, а потом срок снизили до 19 лет. Причём речь шла о жестоком убийстве группой лиц милиционера, которое произошло в Липецке вечером 22 сентября 2003 года.На двоих милиционеров напали, когда они шли домой со службы. Милиционеры зашли в круглосуточный магазин рядом с аптекой, купили по шоколадке и направились по домам. Возле торца дома один почувствовал удар по затылку тяжелым предметом. Это было внезапное нападение, милиционеры ни с кем не конфликтовали, никаких претензий им никто не предъявлял. От удара один сотрудник упал на колени. В этот момент ему стали наносить удары по ногам и лицу сразу пятеро человек. Его товарища также избивали эти пятеро молодых людей. Били ногами по голове и чем-то тяжелым, скорее всего, палкой. Оба милиционера кричали, чтобы прекратили избиение. В том числе кричали и, что они работники милиции. Но после этих слов нападавшие, наоборот, стали еще сильнее и интенсивнее наносить удары. Кто-то из числа избивавших крикнул: «Добивай их...!».Выживший в этой потасовке милиционер в какой-то момент почувствовал, что с него снимают куртку и туфли. И потерял сознание. Очнулся оттого, что его расталкивали работники милиции, а из головы текла кровь. А примерно в 2,5 метра от него лицом вниз лежал товарищ без куртки — он погиб. Помимо куртки и обуви, пропали часы, сотовый телефон и барсетка.По этому делу были осуждены пятеро мужчин: изначально они получили 19, 18, 22, 20 и 21 год лишения свободы в колонии строго режима.За время отбывания наказания мужчина, тело которого нашли на улице Космонавтов, допустил 16 нарушений режима, в отношении него было применено девять дисциплинарных взысканий. В колонии также отмечали его агрессивное поведение.