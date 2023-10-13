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Последнюю дорогу по нацпроекту «БКД» в Липецке начнут ремонтировать на следующей неделе

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#ремонт дорог
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Последнюю дорогу по нацпроекту «БКД» в Липецке начнут ремонтировать на следующей неделе

когда один подрядчик мэрии уступит дорогу другому.

В Липецке осталась всего одна дорога, которую нужно в этом году отремонтировать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» — Лебедянское шоссе. Дорожные работы на ней затормозила прокладка компанией «Экотерм» самотечного канализационного коллектора в микрорайон «Взлетный». Той самой компании, которая из-за ошибок в технической документации проткнула буром на кольце Трубного 600-миллиметровый магистральный водопровод, чем вызвала самую большую в этом году коммунальную аварию.

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тот самый виновник аварии, оставивший на три дня без питьевой воды 22 тысячи горожан, живущих в разных районах

В мэрии Липецка сообщили, что уже на следующей неделе «Экотерм» уберет все ограждения с мест своих раскопок на Товарном проезде и Лебедянском шоссе. Также подрядчик засыплет котлован на месте коммунальной аварии песком и щебнем, дав, таким образом, компании «СДК» начать ремонт дороги. Рабочие «СДК» снимут фрезой верхний слой покрытия с дороги от кольца Трубного до поворота Лебедянского шоссе на улицу Опытную. Во время этого ремонта возможно частичное перекрытие дорожного движения.

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Раскопка на месте коммунальной аварии съела две крайние правые полосы дороги на улице Гагарина, что значительно осложнило жизнь водителям, сворачивающим с кольца Трубного на Товарный проезд. Для уменьшения пробокработу светофоров дистанционно регулируют дистанционно специалисты Центра организации дорожного движения при «Липецкгорсвете»

Для того, чтобы ремонт дороги не затянулся до морозов и для экономии бюджетных средств в мэрии решили не требовать от компании «Экотерм» восстановления дорожного полотна в местах раскопок на Товарном проезде и Лебедянском шоссе, доверив эту работу специализированному подрядчику, ООО «СДК».

P.S. Компания «Экотерм» между тем методом горизонтального бурения продолжает тянуть под землей и дорогами канализационный коллектор.

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#ремонт дорог
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