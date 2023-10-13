Последнюю дорогу по нацпроекту «БКД» в Липецке начнут ремонтировать на следующей неделе

когда один подрядчик мэрии уступит дорогу другому.

В Липецке осталась всего одна дорога, которую нужно в этом году отремонтировать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» — Лебедянское шоссе. Дорожные работы на ней затормозила прокладка компанией «Экотерм» самотечного канализационного коллектора в микрорайон «Взлетный». Той самой компании, которая из-за ошибок в технической документации проткнула буром на кольце Трубного 600-миллиметровый магистральный водопровод, чем вызвала самую большую в этом году коммунальную аварию. В мэрии Липецка сообщили, что уже на следующей неделе «Экотерм» уберет все ограждения с мест своих раскопок на Товарном проезде и Лебедянском шоссе. Также подрядчик засыплет котлован на месте коммунальной аварии песком и щебнем, дав, таким образом, компании «СДК» начать ремонт дороги. Рабочие «СДК» снимут фрезой верхний слой покрытия с дороги от кольца Трубного до поворота Лебедянского шоссе на улицу Опытную. Во время этого ремонта возможно частичное перекрытие дорожного движения.Раскопка на месте коммунальной аварии съела две крайние правые полосы дороги на улице Гагарина, что значительно осложнило жизнь водителям, сворачивающим с кольца Трубного на Товарный проезд. Для уменьшения пробок работу светофоров дистанционно регулируют дистанционно специалисты Центра организации дорожного движения при «Липецкгорсвете»

Для того, чтобы ремонт дороги не затянулся до морозов и для экономии бюджетных средств в мэрии решили не требовать от компании «Экотерм» восстановления дорожного полотна в местах раскопок на Товарном проезде и Лебедянском шоссе, доверив эту работу специализированному подрядчику, ООО «СДК».Компания «Экотерм» между тем методом горизонтального бурения продолжает тянуть под землей и дорогами канализационный коллектор.