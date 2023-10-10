Общество

сегодня, 13:21

«Поганые матрасы, и кровати с досками»: жалобы пациентов больницы проверят прокуратура и правительство области

13 1705
#больница #проверка
4
В соцсетях опубликовано видео из чаплыгинской районной больницы. На записи — кровати с дырявыми досками, грязные простыни, старые покрывала и, по словам автора видео, «поганые матрасы».

«Здесь лежит больная на досках. Сазонова (прим.: глава администрации Чаплыгинского района) положить на эти доски. Как бы он подлежал», — комментирует за кадром женщина.

Автор видео также показывает, что в кране нет горячей воды, собственно и крана-то нет, его свинтили.

«Отопления нет, горячей воды нет», — продолжает свой рассказ женщина.

«В социальной сети размещён пост о неудовлетворительных условиях пребывания пациентов в больнице города Чаплыгина. Прокуратура области организует проверку информации о нарушениях прав граждан в сфере здравоохранения и, в случае её подтверждения, примет в рамках своей компетенции меры по их устранению и наказанию виновных. Поручение будет дано прокуратуре Чаплыгинского района», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения Липецкой области Александр Голиков сообщил GOROD48, что его ведомство также начало проверку.

Кроме того, по сообщению правительства области, жалобы пациентов чаплыгинской районной больницы поручил проверить губернатор Игорь Артамонов.
13 1705
#больница #проверка
4

Комментарии (13)

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Как гость
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Алоизий

3 минуты назад
Сами себя кинулись проверять. Нет сомнений, что порядок наведут.
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)))))

15 минут назад
Как всегда, не во всех. В сентябре лежала на Тракторном в гинекологии. Практически все врачи хорошие специалисты и отзывчивые люди, медсестры и санитарки очень душевные, следят за чистотой, кровати новые, постельное белье часто меняют, везде все чисто и опрятно, даже еда достойная. Может от руководства больницы или отделения зависит
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Ссёлки

21 минуту назад
А у нас у врача общ.практики позор закрывают сайдингом.Красота.
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Гость

24 минуты назад
Пусть проверят Лор. отделение на 8 микр. Купаться можно только с 8 до 10. Матрасы неудобные, общее состояние требует ремонта. Единственное - врачи очень хорошие. Хотя бы это плюс. Пожалуй, и самый главный плюс.
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гость

25 минут назад
Сейчас всё внимание электронным очередям, а элементарные условия создать не могут... Где честные люди, ау...
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Викторм

35 минут назад
Ты смотри, ай-яй-яй! А кто это сделал? :-)))
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Как всегда

37 минут назад
ЭТО ИТОГ РАБОТЫ ГУБЕРНАТОРА . Теперь приказал разобраться! А что разбираться если так во всех больницах.
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А.К

39 минут назад
03, а, чем, вам , скорая помощь помешала, или лижбы что-нибудь написать.
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+

49 минут назад
21 век... А медицина и больницы, как в каменном веке...
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гость

57 минут назад
Больше бы таких видео из каждой больницы.
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