«Поганые матрасы, и кровати с досками»: жалобы пациентов больницы проверят прокуратура и правительство области

В вашем браузере отключен JavaScript

В соцсетях опубликовано видео из чаплыгинской районной больницы. На записи — кровати с дырявыми досками, грязные простыни, старые покрывала и, по словам автора видео, «поганые матрасы».



«Здесь лежит больная на досках. Сазонова (прим.: глава администрации Чаплыгинского района) положить на эти доски. Как бы он подлежал», — комментирует за кадром женщина.



Автор видео также показывает, что в кране нет горячей воды, собственно и крана-то нет, его свинтили.



«Отопления нет, горячей воды нет», — продолжает свой рассказ женщина.



«В социальной сети размещён пост о неудовлетворительных условиях пребывания пациентов в больнице города Чаплыгина. Прокуратура области организует проверку информации о нарушениях прав граждан в сфере здравоохранения и, в случае её подтверждения, примет в рамках своей компетенции меры по их устранению и наказанию виновных. Поручение будет дано прокуратуре Чаплыгинского района», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.



Исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения Липецкой области Александр Голиков сообщил GOROD48, что его ведомство также начало проверку.



Кроме того, по сообщению правительства области, жалобы пациентов чаплыгинской районной больницы поручил проверить губернатор Игорь Артамонов.