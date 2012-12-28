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сегодня, 17:51
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В Липецкой области усилят борьбу с киберпреступлениями

Договорённости достигнуты на совместном заседании правительства региона, силовых структур и банковского сектора.

Борьбу с киберпреступностью и их профилактику усилят в Липецкой области. Такие договоренности достигнуты на заседании правительства региона, на которое были приглашены представители силовых структур и банковского сектора.

По данным полиции за первые три месяца 2025 года,  в регионе зафиксировано снижение числа киберпреступлений. Задержаны 113 подозреваемых в мошенничествах с использованием информационных технологий. Однако выросли суммы, которые липчане переводят аферистам. Систематически фиксируются случаи обмана граждан с использованием доверчивости детей, которые предоставляют доступ к банковским счетам родителей, или сами отправляют деньги мошенникам.

Так, несколько дней назад 16-летний липецкий подросток перевёл мошенникам два миллиона рублей с родительских счетов. Киберпреступники убедили его, что нужно спасти сбережения и положить их на якобы безопасный счёт.

«Профилактика должна стать системной. Не только через СМИ, и в школах. Важно прямое разъяснение — в том числе со стороны участковых. С УМВД и банками договорились усилить эту работу», — заявил на заседании губернатор Игорь Артамонов.

Управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков рассказал о законодательных инициативах, направленных на противодействие кибермошенничеству. С 1 сентября начнёт действовать закон о периоде охлаждения для потребительских кредитов и займов. Получить деньги по кредиту от 50 до 200 тысяч рублей заемщик сможет только через четыре часа после заключения договора. Если сумма кредита составит свыше 200 тысяч рублей, средства перечислят только через два дня. Банки будут обязаны проверять кредитные заявки на наличие признаков мошеннических действий. Если банк заподозрит, что человек оформляет кредит под воздействием мошенников, он должен будет предупредить об этом заёмщика и дать ему время на размышление.

Кроме того, с 1 октября в мобильных приложениях крупных банков заработает специальная кнопка для пострадавших от аферистов. Сервис позволит клиентам банков оперативно заявлять о мошенническом переводе. Также можно будет получить от банка электронную справку о такой операции и обратиться с ней в полицию.

мошенничество
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Рэмбо
43 минуты назад
А как можно "усилять" то, чего нет?
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Красная Кнопка
45 минут назад
Нее, ребята, вы как ни садитесь - в музыканты не годитесь...
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