Неделя 48
36 минут назад
Проявил себя? Закрепи!
Итоги недели.
8 сентября мы выбрали будущее для своей малой родины на ближайшие пять лет. Вот с этого и начнем.
Если бы выборы могли что-нибудь изменить, их запретили бы
После того, как в 20.00 в минувшее воскресенье закрылись все избирательные участки, GOROD48 сообщил «Данные экзитпола: на выборах главы администрации Липецкой области лидирует Игорь Артамонов». По результатам опросов липчан на выходах из избирательных участков, выдвиженец «Единой России» набрал 72,4% голосов. Второе место с занял кандидат от КПРФ: о том, что они проголосовали за Сергея Токарева рассказали 18,4% пришедших на выборы жителей области. Кстати, данные экзитполов фактически не разошлись с официальными итогами выборов, о которых в 11.00 в понедельник сообщил СМИ председатель облизбиркома Юрий Алтухов. За врио главы администрации области проголосовали 67,27% липчан. Втрое место - у кандидата от КПРФ, депутата областного Совета Сергея Токарева, которому свои голоса отдали 20,06 % избирателей (см. «Впервые в России на выборах в Липецке после автоматического подсчёта бюллетени пересчитали вручную»).
Сразу же после закрытия избирательных участков в пресс-центр облизбиркома, устроенный на этот раз в областном театре драмы (кстати, спасибо властям за прекрасную организацию освещения выборов) пришёл ее глава Юрий Алтухов:
- Нарушений, по сути, не было. Три бюллетеня в Чаплыгинском районе, которые пытались подбросить по словам наблюдателей, в урну для голосования, опечатаны. Слава Богу, эксцессов не произошло. А это - самый важный итог выборов.
И тут же насмешил всех, заявив, что «Выборы в Липецкой области прошли лучше, чем в Швейцарии».
После Юрия Алтухова к журналистам один за одним выходили кандидаты в губернаторы. См. «Лариса Ксенофонтова: «Надеюсь на лучшие результаты на следующих выборах», «Сергей Токарев: «Решено еще не все», «Андрей Григорьев: «Всё было прозрачно. Победит сильнейший», «Андрей Плотников: «Я себя спойлером не считаю».
Последним пришел победитель. Журналисты провели с ним блиц-интервью. Из ответов следовало, что область в Совете Федерации по квоте губернатора по-прежнему будет представлять Олег Королев, а Евгения Уваркина останется главой Липецка (см. «Игорь Артамонов: «Если бы все вернулось назад, я бы снова влез в эту историю»).
А к полуночи, когда облизбирком опубликовал итоги обработки 25,95% протоколов участковых избирательных комиссий, стало ясно, что «Второго тура на выборах главы Липецкой области не будет».
В ночь на понедельник выяснилось также, что «Депутатом областного Совета стал член «Единой России». 24-й избирательный округ после смерти в феврале этого года Антонины Минаевой выбрал представителя в областном парламенте - 52-летняя Татьяну Тинькову, директора Центра социальной защиты населения Становлянского района. А вот на довыборах в Липецкий горсовет «Единороссы» проиграли выборы коммунистам». Депутатом по округу №3 стала Алина Старцева, по округу №20 - Александр Ушаков. Таким образом, фракция КПРФ в горсовете приросла двумя членами. Теперь в ней - 5 человек.
В 2020 году жителям Липецка предстоит заново сформировать горсовет. Рубка между КПРФ и «Единой Россией» намечается знатная. Кстати, после Единого Дня выборов в России, в минувший четверг, в 41 городе России прошли обыски у политических активистов, независимых политиков и наблюдателей. Большая часть преследуемых - представители штабов Навального (следственные действия ведутся в рамках «дела ФБК» об отмывании денег). 12 сентября GOROD48 сообщил, что «К координатору штаба Навального в Липецке с утра пришла полиция».
Не идите в политику, если кожа у вас чуть потоньше, чем у носорога © Франклин Рузвельт
На следующий день после выборов «Соперники Игоря Артамонова прокомментировали итоги выборов».
- Итоговым результатом мы не удовлетворены, потому что рассчитывали на второй тур голосования (он был бы назначен, если бы ни один кандидат не получил поддержки половины избирателей, плюс один голос). Есть и важные положительные моменты - например, мы усилили свое влияние в регионе. Нам удалось повернуть к себе целый пласт людей, которые и пришли за нас голосовать вчера. Это сознательная часть общества, которая понимает процессы, происходящие в регионе. Увы, пока таких людей не большинство. Кроме того, для меня, как для партийца, особенно важно, что в ходе избирательной кампании к нам пришли новые сторонники, среди которых было немало молодых людей, заявивших, что они готовы связать свое будущее с КПРФ. Борьбу мы не прекращаем, рук не опустим. Ближайшая цель - наращивать результат, бороться за то, чтобы социально-экономическая ситуация в регионе менялась в пользу большинства населения, а не в интересах узких групп состоятельных людей, - сказал GOROD48 кандидат в губернаторы от КПРФ Сергей Токарев.
В тот же день, 9 сентября, победитель губернаторских выборов дал первое после окончания избирательной кампании интервью, в котором нашлось место и шутке, и прибаутке, и многим серьезным вещам (см. «Игорь Артамонов: «Я всегда женщинам говорил: «Вы не ушами любите, а глазами!»).
В интервью глава региона развеял слухи о том, что под Липецком появится мусоросжигательный завод.
- Какой мусоросжигательный завод? Ну вы что, в своем уме? Уже сейчас можно сказать [о тех, кто запустил этот слух]: «Идиоты!» Вот я не мог раньше этого говорить! Какой мусоросжигательный завод? У нас даже денег на него нет. Зачем мне лишняя проблема? Большая, причем. Зачем нам народные восстания? Живем тихо, спокойно. Зачем нам всех будоражить из-за мусора, причем и проблемы этой нет!
Игорь Артамонов считает, что на прошедших выборах его принадлежность к правящей партии «Единая Россия» не играла никакой роли. Более того, возможно из-за того, что он был ее выдвиженцем, это отняло у него до 5% голосов избирателей. Что само участие в избирательной кампании не влияло на его текущие решения: «Мы как должны были работать, так и работаем, не притормаживая, не останавливаясь». Сообщил, что «очень любит посоветоваться с другими и осмыслить со всех сторон любой вопрос». Сказал, что «Не за этим пришел в регион, чтобы с кем-то о чем-то договариваться». Назвал себя «работающим профессионально менеджером». Заявил, что ему «пофиг», как его называют - губернатором по народному или главой областной администрации, как его должность звучит официально.
- Есть такое слово - прагматизм. Это - ко мне. Я никогда ничего делать не буду, если это не приведет к повышению эффективности.
Идеальный чиновник по Артамонову тот, кто обладает порядочностью и эффективностью.
Также выяснилось, что глава региона больше верит в теорию заговора, чем в обычное разгильдяйство.
- «Октоберфест» нам сделаете? Вы же обещали.
- Я что-то боюсь. Боюсь, что самогонкой все закончится. Пиво без самогонки - деньги на ветер (смеется). А если эти два напитка объединить, они разрушат все. Я боюсь. Надо попробовать, но как сделать, чтобы все не разнесли? Тут и одного дня хватит, чтобы получить необратимые последствия.
Пятница, 13-е
Так называется самый известный фильм ужасов. Вообще, пятница, 13-е - распространенный культурологический миф, адепты которого верят в то, что именно в этот день следует быть постоянно начеку, готовым к любым неприятностям и неудачам. Однако Игорь Артамонов, заявив, что не суеверен, решил вступить в должность именно в пятницу, 13-го.
Как это было, читатели GOROD48 могли наблюдать онлайн.
«Игорь Артамонов произнес клятву в театре, а в него вошел как Путин в Кремль - в одиночестве».
Приведение к присяге нового губернатора отличалось от подобной церемонии пятилетней давности.
Примечательно, что почетные гости всегда несли Олегу Королеву, который рекордные пять раз вступал в должность главы региона, охапки цветов и разнообразные подарки вплоть до «курицы, несущей золотые яйца», а Игорю Артамонову букетов не принесли - очевидно, новый губернатор не склонен к подношениям и славословию (напомним, что на инаугурации 2010 года тогда еще владелица агрохолдинга «Трио» Евгения Уваркина произнесла самую запоминающуюся речь: «Нас услышал Господь Бог, и президент Российской Федерации оставил вас нашим губернатором»). Кстати, гости инаугурации-2014 потратили на славословия в адрес Олега Королева без малого час времени, а сегодняшние приветственные речи не затянулись и на 15 минут.
В отличие от своего предшественника, говорившего на таких церемониях велеречиво и много, Игорь Артамонов использовал короткие рубленые фразы как его первый работодатель Владимир Путин, солдатом которого он себя назвал осенью прошлого года в интервью GOROD48.
Кстати, своей задачей на все пять лет своего губернаторствования Игорь Артамонов сделает, по его словам, борьбу за повышение доходов липчан. Это достойная цель, ведь «В теневой сектор ушли работать почти 28% липчан» (по России этот показатель составляет, по данным Росстата, 21,3%).
«После инаугурации Игорь Артамонов рассказал о кадровых изменениях в администрации области». Как и предполагал днем ранее GOROD48, команду губернатора покидают Александр Никонов и Юрий Таран. А вот уход Александра Костомарова стал новостью.
Кроме того, о своем назначении начальником управления лесного хозяйства журналистам рассказал бывший первый вице-губернатор области Юрий Божко.
А вот и давно ожидаемая новость: «Михаил Молоканов ушел в отставку». Кто станет его сменщиком, не известно. Функции начальника УМВД РФ по Липецкой области исполняет его заместитель Дмитрий Смольняков.
Ищут работу дураки, а умные ее создают
Выборы выборами, а нам жить дальше. А как там, в Липецке?
На этой неделе администрация Липецка сообщила, что на муниципальном транспорте можно оплатить проезд через мобильное приложение «Lite PASS». Как протестировала новинку - оплату проезда по QR-коду - корреспондент GOROD48, читайте в публикации «Вы вообще у меня первая!»
В целом приложению «Lite PASS» мы поставили оценку 4+. Почему так? Во-первых, проблемы с приложением начались еще на уровне его установки. Регистрация быстро и интуитивно понятно проходит через номер телефона, а вот пополнение баланса виртуального счета идет шлюзы «Сбербанка». Банк выдает ошибку, и для ее устранения пришлось переустановить приложение. Во-вторых, немного неудобен сам функционал оплаты: готовиться к входу в транспорт надо заранее и при зависании сервера «умный» пассажир рискует создать затор у кабины водителя. Если приложение и сеть подводят, приходится терпеть негодование очереди. В-третьих, в приложении нет возможности пополнить баланс через Apple Pay и аналогичные сервисы: при каждом пополнении приходится снова вводить данные карты.
А вот дороги в Липецке делают по старинке. Ведь асфальт - это материал, которым покрывают шоссе и тротуары перед тем, как начать земляные работы (см. «Экскаваторы рвут высоковольтные кабельные линии, оставляя тысячи липчан без электричества»). GOROD48 опубликовал крик души руководства ЛГЭКа: только за последний месяц сторонние организации 11 раз рвали электрические сети, оставив в общей сложности 34,5 тысячи липчан, а также почти 1,5 тысячи юридических лиц без электричества.
На этой неделе председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Николай Воронин рассказал депутатам горсовета об эксплуатации 37 дорог, отремонтированных в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Почти ко всем подрядчикам есть претензии: к ООО «Тамбовский асфальт», ООО «ДоброеСтройСтрой», ООО «ЛДСП-1», ООО «Инфинити Групп», ООО «Дорожник», ООО «Стройотдел», АО «ДСУ-1 Рогачев», МБУ «Управление благоустройства Липецка». Основные недостатки дорожников - завышение люков инженерных коммуникаций относительно уровня дороги, просадка и сколы тротуарной плитки, выкрашивание асфальта (см. «Чиновники мэрии перешли на «швейковщину» в отчете о ходе дорожных работ в Липецке»).
Также Николай Воронин рассказал членам постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству горсовета о планах нового строительства и дорожных ремонтов на 2020-2021 годы. «Улицу Баумана в Липецке сделают в 2020 году, улицу 50 лет НЛМК - в 2021-м». В следующем году стоит ждать строительства нового автомобильного виадука над железной дорогой в поселке Новая Жизнь («Проект есть, ждем денег»). А по улице Папина после того, как с нее уберут ЛЭП, возможно, запустят общественный транспорт.
Наш девиз непобедим - мы не учим, но сдадим!
На платформе Сhange.org разметили петицию студентов липецкого металлургического колледжа, касающуюся сокращения времени занятий в липецком металлургическом колледже. Автор послания негодует по тому поводу, что студентам колледжа приходится долгое время в течение дня находиться на парах. Он предложил сократить их с 1,5 часов до часа.
Публикацию «Мы убиваем полжизни в колледже, чтобы потом убить оставшуюся жизнь на заводе» активно комментировали.
А. В.: «Ну не хотят на парах сидеть и учиться пользоваться современной техникой, технологиями, наукой тогда им в руки кирку, киросинку, тачанку и на добычу руды в карьер. Пусть работают на благо родного предприятия. Раньше люди и работали, и в школу ходили рабочей молодёжи, в институт поступать умудрялись без отрыва от производства, а ещё дети были. А тут они перетрудились? Кто скажет что я не прав?».
Коля: «Не хочешь учиться - не учись. Только потом не жалуйся на жизнь и плохое правительство, которое не сделало тебе хорошо и много. Иди в танчики играй, ведь в них тебе весело и уже потрачено 15 000 часов жизни».
S: «Интересно: а на что «замученные парами» желают потратить освободившееся драгоценное личное время? И зачем вообще потом «убивать жизнь» на заводе, если ее, жизни, всего-то несколько лет? Расслабьтесь и получайте удовольствие...».
Прежде чем попасть в колледж, надо закончить школу. «Хорошо ли учат в школе?» - с таким вопросом GOROD48 обратился к жителям Липецка.
Учат, может, и хорошо. А вот как кормят? «В Задонской школе Роспотребнадзором снят с реализации рис в котором были черви». С червей в каше, кстати, который подавали на броненосце «Потемкин», кстати, в 1905 году в России началась революция. Но хуже, если школы нет вообще.
Речь - о школе на Манеже. Ее вот уже третий год (!) «манежит» тамбовская организация ООО «Сталь-М». Эта организация была заведена мэрией в 2017 году сразу на несколько значимых городских объектов, но все ее проекты пошли наперекосяк: компания завалила сроки сдачи в эксплуатацию стадиона «Металлург», Липецкого городища, благоустройство Каменного лога, той же школы на улице 50 лет НЛМК.
В апреле этого года врио губернатора Игорь Артамонов взял объект под персональный контроль. Он велел подрядчику сдать школу к 15 июля, как это оговорено в контракте. Но школа не построена. В итоге в новой команде губернатора не оказалось места Юрию Тарану, вице-губернатору, курировавшего сферу образования. Теперь после представления прокуратуры «Мэрия Липецка взыщет со строителей школы на Манеже 134'168'698 рублей». Вопрос: где горе-застройщик возьмет такие деньги?
Ну и ну!
«В Липецке многодетной матери выстрелили в лицо из ракетницы». Женщина чудом не стала инвалидом.
«Администрация области может полностью запретить торговлю пивом на розлив в жилых домах». Из 404 питейных заведений, действующих в регионе, 157 работают с нарушениями законодательства. В отношении их владельцев возбуждено 136 дел об административных правонарушениях. 17 заведений закрыты, 22 - сменили формат работы с общественного питания на розничную торговлю.
«89-летняя жительница Липецкой области впервые получила паспорт». Мария Коротких ранее отказывалась получать документы из-за религиозных убеждений.
«Чтоб твоя печень тебя же съела! Чтоб ты ослепла через пару месяцев!» В соцсетях появилась видеозапись войны за коттедж на улице Заводской на окраине Липецка. В нем - весь Липецк какой он есть: с родовыми проклятьями, какой-то сугубо местечковой злостью, матерщиной… При этом участники этой истории, если судить по их же аккаунтам, - душки, милые люди. С ангелочками, с «Господи тебя храни», с букетиками цветов и с котятками. И главное - при должностях.
Если бы выборы могли что-нибудь изменить, их запретили бы
После того, как в 20.00 в минувшее воскресенье закрылись все избирательные участки, GOROD48 сообщил «Данные экзитпола: на выборах главы администрации Липецкой области лидирует Игорь Артамонов». По результатам опросов липчан на выходах из избирательных участков, выдвиженец «Единой России» набрал 72,4% голосов. Второе место с занял кандидат от КПРФ: о том, что они проголосовали за Сергея Токарева рассказали 18,4% пришедших на выборы жителей области. Кстати, данные экзитполов фактически не разошлись с официальными итогами выборов, о которых в 11.00 в понедельник сообщил СМИ председатель облизбиркома Юрий Алтухов. За врио главы администрации области проголосовали 67,27% липчан. Втрое место - у кандидата от КПРФ, депутата областного Совета Сергея Токарева, которому свои голоса отдали 20,06 % избирателей (см. «Впервые в России на выборах в Липецке после автоматического подсчёта бюллетени пересчитали вручную»).
Сразу же после закрытия избирательных участков в пресс-центр облизбиркома, устроенный на этот раз в областном театре драмы (кстати, спасибо властям за прекрасную организацию освещения выборов) пришёл ее глава Юрий Алтухов:
- Нарушений, по сути, не было. Три бюллетеня в Чаплыгинском районе, которые пытались подбросить по словам наблюдателей, в урну для голосования, опечатаны. Слава Богу, эксцессов не произошло. А это - самый важный итог выборов.
И тут же насмешил всех, заявив, что «Выборы в Липецкой области прошли лучше, чем в Швейцарии».
После Юрия Алтухова к журналистам один за одним выходили кандидаты в губернаторы. См. «Лариса Ксенофонтова: «Надеюсь на лучшие результаты на следующих выборах», «Сергей Токарев: «Решено еще не все», «Андрей Григорьев: «Всё было прозрачно. Победит сильнейший», «Андрей Плотников: «Я себя спойлером не считаю».
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Последним пришел победитель. Журналисты провели с ним блиц-интервью. Из ответов следовало, что область в Совете Федерации по квоте губернатора по-прежнему будет представлять Олег Королев, а Евгения Уваркина останется главой Липецка (см. «Игорь Артамонов: «Если бы все вернулось назад, я бы снова влез в эту историю»).
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А к полуночи, когда облизбирком опубликовал итоги обработки 25,95% протоколов участковых избирательных комиссий, стало ясно, что «Второго тура на выборах главы Липецкой области не будет».
В ночь на понедельник выяснилось также, что «Депутатом областного Совета стал член «Единой России». 24-й избирательный округ после смерти в феврале этого года Антонины Минаевой выбрал представителя в областном парламенте - 52-летняя Татьяну Тинькову, директора Центра социальной защиты населения Становлянского района. А вот на довыборах в Липецкий горсовет «Единороссы» проиграли выборы коммунистам». Депутатом по округу №3 стала Алина Старцева, по округу №20 - Александр Ушаков. Таким образом, фракция КПРФ в горсовете приросла двумя членами. Теперь в ней - 5 человек.
В 2020 году жителям Липецка предстоит заново сформировать горсовет. Рубка между КПРФ и «Единой Россией» намечается знатная. Кстати, после Единого Дня выборов в России, в минувший четверг, в 41 городе России прошли обыски у политических активистов, независимых политиков и наблюдателей. Большая часть преследуемых - представители штабов Навального (следственные действия ведутся в рамках «дела ФБК» об отмывании денег). 12 сентября GOROD48 сообщил, что «К координатору штаба Навального в Липецке с утра пришла полиция».
Не идите в политику, если кожа у вас чуть потоньше, чем у носорога © Франклин Рузвельт
На следующий день после выборов «Соперники Игоря Артамонова прокомментировали итоги выборов».
- Итоговым результатом мы не удовлетворены, потому что рассчитывали на второй тур голосования (он был бы назначен, если бы ни один кандидат не получил поддержки половины избирателей, плюс один голос). Есть и важные положительные моменты - например, мы усилили свое влияние в регионе. Нам удалось повернуть к себе целый пласт людей, которые и пришли за нас голосовать вчера. Это сознательная часть общества, которая понимает процессы, происходящие в регионе. Увы, пока таких людей не большинство. Кроме того, для меня, как для партийца, особенно важно, что в ходе избирательной кампании к нам пришли новые сторонники, среди которых было немало молодых людей, заявивших, что они готовы связать свое будущее с КПРФ. Борьбу мы не прекращаем, рук не опустим. Ближайшая цель - наращивать результат, бороться за то, чтобы социально-экономическая ситуация в регионе менялась в пользу большинства населения, а не в интересах узких групп состоятельных людей, - сказал GOROD48 кандидат в губернаторы от КПРФ Сергей Токарев.
В тот же день, 9 сентября, победитель губернаторских выборов дал первое после окончания избирательной кампании интервью, в котором нашлось место и шутке, и прибаутке, и многим серьезным вещам (см. «Игорь Артамонов: «Я всегда женщинам говорил: «Вы не ушами любите, а глазами!»).
В интервью глава региона развеял слухи о том, что под Липецком появится мусоросжигательный завод.
- Какой мусоросжигательный завод? Ну вы что, в своем уме? Уже сейчас можно сказать [о тех, кто запустил этот слух]: «Идиоты!» Вот я не мог раньше этого говорить! Какой мусоросжигательный завод? У нас даже денег на него нет. Зачем мне лишняя проблема? Большая, причем. Зачем нам народные восстания? Живем тихо, спокойно. Зачем нам всех будоражить из-за мусора, причем и проблемы этой нет!
Игорь Артамонов считает, что на прошедших выборах его принадлежность к правящей партии «Единая Россия» не играла никакой роли. Более того, возможно из-за того, что он был ее выдвиженцем, это отняло у него до 5% голосов избирателей. Что само участие в избирательной кампании не влияло на его текущие решения: «Мы как должны были работать, так и работаем, не притормаживая, не останавливаясь». Сообщил, что «очень любит посоветоваться с другими и осмыслить со всех сторон любой вопрос». Сказал, что «Не за этим пришел в регион, чтобы с кем-то о чем-то договариваться». Назвал себя «работающим профессионально менеджером». Заявил, что ему «пофиг», как его называют - губернатором по народному или главой областной администрации, как его должность звучит официально.
- Есть такое слово - прагматизм. Это - ко мне. Я никогда ничего делать не буду, если это не приведет к повышению эффективности.
Идеальный чиновник по Артамонову тот, кто обладает порядочностью и эффективностью.
Также выяснилось, что глава региона больше верит в теорию заговора, чем в обычное разгильдяйство.
- «Октоберфест» нам сделаете? Вы же обещали.
- Я что-то боюсь. Боюсь, что самогонкой все закончится. Пиво без самогонки - деньги на ветер (смеется). А если эти два напитка объединить, они разрушат все. Я боюсь. Надо попробовать, но как сделать, чтобы все не разнесли? Тут и одного дня хватит, чтобы получить необратимые последствия.
Пятница, 13-е
Так называется самый известный фильм ужасов. Вообще, пятница, 13-е - распространенный культурологический миф, адепты которого верят в то, что именно в этот день следует быть постоянно начеку, готовым к любым неприятностям и неудачам. Однако Игорь Артамонов, заявив, что не суеверен, решил вступить в должность именно в пятницу, 13-го.
Как это было, читатели GOROD48 могли наблюдать онлайн.
«Игорь Артамонов произнес клятву в театре, а в него вошел как Путин в Кремль - в одиночестве».
Приведение к присяге нового губернатора отличалось от подобной церемонии пятилетней давности.
Примечательно, что почетные гости всегда несли Олегу Королеву, который рекордные пять раз вступал в должность главы региона, охапки цветов и разнообразные подарки вплоть до «курицы, несущей золотые яйца», а Игорю Артамонову букетов не принесли - очевидно, новый губернатор не склонен к подношениям и славословию (напомним, что на инаугурации 2010 года тогда еще владелица агрохолдинга «Трио» Евгения Уваркина произнесла самую запоминающуюся речь: «Нас услышал Господь Бог, и президент Российской Федерации оставил вас нашим губернатором»). Кстати, гости инаугурации-2014 потратили на славословия в адрес Олега Королева без малого час времени, а сегодняшние приветственные речи не затянулись и на 15 минут.
В отличие от своего предшественника, говорившего на таких церемониях велеречиво и много, Игорь Артамонов использовал короткие рубленые фразы как его первый работодатель Владимир Путин, солдатом которого он себя назвал осенью прошлого года в интервью GOROD48.
Кстати, своей задачей на все пять лет своего губернаторствования Игорь Артамонов сделает, по его словам, борьбу за повышение доходов липчан. Это достойная цель, ведь «В теневой сектор ушли работать почти 28% липчан» (по России этот показатель составляет, по данным Росстата, 21,3%).
«После инаугурации Игорь Артамонов рассказал о кадровых изменениях в администрации области». Как и предполагал днем ранее GOROD48, команду губернатора покидают Александр Никонов и Юрий Таран. А вот уход Александра Костомарова стал новостью.
Кроме того, о своем назначении начальником управления лесного хозяйства журналистам рассказал бывший первый вице-губернатор области Юрий Божко.
А вот и давно ожидаемая новость: «Михаил Молоканов ушел в отставку». Кто станет его сменщиком, не известно. Функции начальника УМВД РФ по Липецкой области исполняет его заместитель Дмитрий Смольняков.
Ищут работу дураки, а умные ее создают
Выборы выборами, а нам жить дальше. А как там, в Липецке?
На этой неделе администрация Липецка сообщила, что на муниципальном транспорте можно оплатить проезд через мобильное приложение «Lite PASS». Как протестировала новинку - оплату проезда по QR-коду - корреспондент GOROD48, читайте в публикации «Вы вообще у меня первая!»
В целом приложению «Lite PASS» мы поставили оценку 4+. Почему так? Во-первых, проблемы с приложением начались еще на уровне его установки. Регистрация быстро и интуитивно понятно проходит через номер телефона, а вот пополнение баланса виртуального счета идет шлюзы «Сбербанка». Банк выдает ошибку, и для ее устранения пришлось переустановить приложение. Во-вторых, немного неудобен сам функционал оплаты: готовиться к входу в транспорт надо заранее и при зависании сервера «умный» пассажир рискует создать затор у кабины водителя. Если приложение и сеть подводят, приходится терпеть негодование очереди. В-третьих, в приложении нет возможности пополнить баланс через Apple Pay и аналогичные сервисы: при каждом пополнении приходится снова вводить данные карты.
А вот дороги в Липецке делают по старинке. Ведь асфальт - это материал, которым покрывают шоссе и тротуары перед тем, как начать земляные работы (см. «Экскаваторы рвут высоковольтные кабельные линии, оставляя тысячи липчан без электричества»). GOROD48 опубликовал крик души руководства ЛГЭКа: только за последний месяц сторонние организации 11 раз рвали электрические сети, оставив в общей сложности 34,5 тысячи липчан, а также почти 1,5 тысячи юридических лиц без электричества.
На этой неделе председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Николай Воронин рассказал депутатам горсовета об эксплуатации 37 дорог, отремонтированных в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Почти ко всем подрядчикам есть претензии: к ООО «Тамбовский асфальт», ООО «ДоброеСтройСтрой», ООО «ЛДСП-1», ООО «Инфинити Групп», ООО «Дорожник», ООО «Стройотдел», АО «ДСУ-1 Рогачев», МБУ «Управление благоустройства Липецка». Основные недостатки дорожников - завышение люков инженерных коммуникаций относительно уровня дороги, просадка и сколы тротуарной плитки, выкрашивание асфальта (см. «Чиновники мэрии перешли на «швейковщину» в отчете о ходе дорожных работ в Липецке»).
Также Николай Воронин рассказал членам постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству горсовета о планах нового строительства и дорожных ремонтов на 2020-2021 годы. «Улицу Баумана в Липецке сделают в 2020 году, улицу 50 лет НЛМК - в 2021-м». В следующем году стоит ждать строительства нового автомобильного виадука над железной дорогой в поселке Новая Жизнь («Проект есть, ждем денег»). А по улице Папина после того, как с нее уберут ЛЭП, возможно, запустят общественный транспорт.
Наш девиз непобедим - мы не учим, но сдадим!
На платформе Сhange.org разметили петицию студентов липецкого металлургического колледжа, касающуюся сокращения времени занятий в липецком металлургическом колледже. Автор послания негодует по тому поводу, что студентам колледжа приходится долгое время в течение дня находиться на парах. Он предложил сократить их с 1,5 часов до часа.
Публикацию «Мы убиваем полжизни в колледже, чтобы потом убить оставшуюся жизнь на заводе» активно комментировали.
А. В.: «Ну не хотят на парах сидеть и учиться пользоваться современной техникой, технологиями, наукой тогда им в руки кирку, киросинку, тачанку и на добычу руды в карьер. Пусть работают на благо родного предприятия. Раньше люди и работали, и в школу ходили рабочей молодёжи, в институт поступать умудрялись без отрыва от производства, а ещё дети были. А тут они перетрудились? Кто скажет что я не прав?».
Коля: «Не хочешь учиться - не учись. Только потом не жалуйся на жизнь и плохое правительство, которое не сделало тебе хорошо и много. Иди в танчики играй, ведь в них тебе весело и уже потрачено 15 000 часов жизни».
S: «Интересно: а на что «замученные парами» желают потратить освободившееся драгоценное личное время? И зачем вообще потом «убивать жизнь» на заводе, если ее, жизни, всего-то несколько лет? Расслабьтесь и получайте удовольствие...».
Прежде чем попасть в колледж, надо закончить школу. «Хорошо ли учат в школе?» - с таким вопросом GOROD48 обратился к жителям Липецка.
Учат, может, и хорошо. А вот как кормят? «В Задонской школе Роспотребнадзором снят с реализации рис в котором были черви». С червей в каше, кстати, который подавали на броненосце «Потемкин», кстати, в 1905 году в России началась революция. Но хуже, если школы нет вообще.
Речь - о школе на Манеже. Ее вот уже третий год (!) «манежит» тамбовская организация ООО «Сталь-М». Эта организация была заведена мэрией в 2017 году сразу на несколько значимых городских объектов, но все ее проекты пошли наперекосяк: компания завалила сроки сдачи в эксплуатацию стадиона «Металлург», Липецкого городища, благоустройство Каменного лога, той же школы на улице 50 лет НЛМК.
В апреле этого года врио губернатора Игорь Артамонов взял объект под персональный контроль. Он велел подрядчику сдать школу к 15 июля, как это оговорено в контракте. Но школа не построена. В итоге в новой команде губернатора не оказалось места Юрию Тарану, вице-губернатору, курировавшего сферу образования. Теперь после представления прокуратуры «Мэрия Липецка взыщет со строителей школы на Манеже 134'168'698 рублей». Вопрос: где горе-застройщик возьмет такие деньги?
Ну и ну!
«В Липецке многодетной матери выстрелили в лицо из ракетницы». Женщина чудом не стала инвалидом.
«Администрация области может полностью запретить торговлю пивом на розлив в жилых домах». Из 404 питейных заведений, действующих в регионе, 157 работают с нарушениями законодательства. В отношении их владельцев возбуждено 136 дел об административных правонарушениях. 17 заведений закрыты, 22 - сменили формат работы с общественного питания на розничную торговлю.
«89-летняя жительница Липецкой области впервые получила паспорт». Мария Коротких ранее отказывалась получать документы из-за религиозных убеждений.
«Чтоб твоя печень тебя же съела! Чтоб ты ослепла через пару месяцев!» В соцсетях появилась видеозапись войны за коттедж на улице Заводской на окраине Липецка. В нем - весь Липецк какой он есть: с родовыми проклятьями, какой-то сугубо местечковой злостью, матерщиной… При этом участники этой истории, если судить по их же аккаунтам, - душки, милые люди. С ангелочками, с «Господи тебя храни», с букетиками цветов и с котятками. И главное - при должностях.
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