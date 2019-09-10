Чиновники мэрии перешли на «швейковщину» в отчете о ходе дорожных работ в Липецке

Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка говорил депутатам горсовета прописные истины.

В знаменитой книге о бравом солдате Швейке есть такой персонаж как полковник Фридрих Краус фон Циллергут. «Рассказывая о самых обыденных вещах, он всегда спрашивал, все ли его хорошо поняли, хотя дело шло о примитивнейших понятиях, например: «Вот это, господа, окно. Да вы знаете, что такое окно?» Или: «Дорога, по обеим сторонам которой тянутся канавы, называется шоссе». Примерно в таком же ключе сегодня перед членами постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству горсовета выступил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Николай Воронин. Он доложил о мерах по совершенствованию методов проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания муниципальных автомобильных дорог.- Геосетка применяется при любых дорожных ремонтах? - поинтересовался после перечисления чиновником прописных истин депутат Сергей Сазонов.- Где укладываем асфальт марки ЩМА - там только используем. В будущем, если перейдем на ремонт дорог в три слоя асфальтобетона, тогда будем делать два слоя геосетки между слоями, тогда она эффективно работает. Колейности нет в тех местах, где мы с 2017 года укладывали геосетку. Истертость асфальта наблюдается только там, где машины тормозят или набирают ход. Это очень хорошо видно на перекрестке у здания администрации города, - сказал Николай Воронин.Депутат Валентина Пересыпкина поинтересовалась ходом дорожных ремонтов в ее поселке тракторостроителей.- У подрядчика, ООО «Дорожник», контракты - до 25 декабря. По графику он отстает ровно на две недели. Мы застряли у пруда, где занимается фирма водоотведением. По улице Ильича столкнулись со сложным техническим решением организации въезда в дома у стадиона «Пламя». Есть недовольство жителей домов в районе кинотеатра «Маяк»: разъясняем жителям, что этот участок дороги очень сложный в ремонте, но все в итоге будет сделано хорошо. У вас самый красивый район будет в этом году! - заверил чиновник депутата.- Нам нужно, чтобы в Липецк приходили фирмы, которые умеют не только строить, но и содержать дороги. Другого пути у нас нет. И проектировщики нужны. Это у нас слабое звено, - резюмировал услышанное председатель депутатской комиссии Борис Бондарев.Руководитель профильного ведомства рассказал об эксплуатации дорог, отремонтированных в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2017 и 2018 годах на федеральные средства отремонтированы 37 улиц (65 км дорог). Почти ко всем подрядчикам есть претензии: к ООО «Тамбовский асфальт», ООО «ДоброеСтройСтрой», ООО «ЛДСП-1», ООО «Инфинити Групп», ООО «Дорожник», ООО «Стройотдел», АО «ДСУ-1 Рогачев», МБУ «Управление благоустройства Липецка».Основные недостатки дорожников - завышение люков инженерных коммуникаций относительно уровня дороги, просадка и сколы тротуарной плитки, выкрашивание асфальта. Со всеми подрядчиками, в работе которых нашли более двух десятков «косяков» ведется претензионная работа.