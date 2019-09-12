Экскаваторы рвут высоковольтные кабельные линии, оставляя тысячи липчан без электричества

Строительные организации при производстве земляных работ регулярно рвут высоковольтные кабельные линии, находящиеся в собственности Липецкой городской энергетической компании. Чаще всего это происходит без согласования с сетевой организацией - для уточнения трассы, где проходят коммуникации, не вызываются ее представители. И как следствие - экскаваторщики копают вслепую. Тем самым страдают и жители - у них внезапно гаснет свет в домах, перестают работать светофоры, уличное освещение, холодильники в магазинах и столовых, создается угроза бесперебойной работы социально-значимых объектов.Как сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК», 11 сентября на улице Космонавтов ковш экскаватора перерубил кабельную сеть. Раскопки проводила организация, которая сейчас занимается ремонтом и благоустройством дорожной магистрали. Без электричества в течение часа были улицы Космонавтов, Гагарина и Терешковой.Похожий случай произошел в минувшие выходные на улице Московской. В результате неудачной выкорчевки деревьев здесь были порваны две линии электросетей.Только за последний месяц сторонние организации 11 раз рвали электрические сети, оставив в общей сложности 34,5 тысячи липчан, а также почти 1,5 тысячи юридических лиц без электричества.Стоит отметить, что все поврежденные коммуникации строители восстанавливают за свой счет, а если отказываются признавать свою вину, ЛГЭК взыскивает нанесенный ущерб в судебном порядке.Липецкая городская энергетическая компания просит всех операторов экскаваторов уточнять по телефону (4742) 23-52-76 наличие или отсутствие соответствующего согласования, поскольку непосредственную ответственность несет лицо, управлявшее экскаватором без надлежащего документального подтверждения - акта согласования производства земляных работ.