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Экскаваторы рвут высоковольтные кабельные линии, оставляя тысячи липчан без электричества

11 1732
#энергоснабжение
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Экскаваторы рвут высоковольтные кабельные линии, оставляя тысячи липчан без электричества
Строительные организации при производстве земляных работ регулярно рвут высоковольтные кабельные линии, находящиеся в собственности Липецкой городской энергетической компании. Чаще всего это происходит без согласования с сетевой организацией - для уточнения трассы, где проходят коммуникации, не вызываются ее представители. И как следствие - экскаваторщики копают вслепую. Тем самым страдают и жители - у них внезапно гаснет свет в домах, перестают работать светофоры, уличное освещение, холодильники в магазинах и столовых, создается угроза бесперебойной работы социально-значимых объектов.   

Как сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК», 11 сентября на улице Космонавтов ковш экскаватора перерубил кабельную сеть. Раскопки проводила организация, которая сейчас занимается ремонтом и благоустройством дорожной магистрали. Без электричества в течение часа были улицы Космонавтов, Гагарина и Терешковой.   

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Похожий случай произошел в минувшие выходные на улице Московской. В результате неудачной выкорчевки деревьев здесь были порваны две линии электросетей.     

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Только за последний месяц сторонние организации 11 раз рвали электрические сети, оставив в общей сложности 34,5 тысячи липчан, а также почти 1,5 тысячи юридических лиц без электричества.   

Стоит отметить, что все поврежденные коммуникации строители восстанавливают за свой счет, а если отказываются признавать свою вину, ЛГЭК взыскивает нанесенный ущерб в судебном порядке.  

Липецкая городская энергетическая компания просит всех операторов экскаваторов уточнять по телефону (4742) 23-52-76 наличие или отсутствие соответствующего согласования, поскольку непосредственную ответственность несет лицо, управлявшее экскаватором без надлежащего документального подтверждения - акта согласования производства земляных работ. 

 
11 1732
#энергоснабжение
2

Комментарии (11)

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Сом

10 минут назад
А вы видели кто за рулем экскаватора????? Вот вам и ответ,да и новостройки такие же строят
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Мурад

21 минуту назад
На моей памяти случай когда опытный экскаваторщик кстати не из аула а из большого российского города, ковшом перерезал линию государственной спецсвязи, так там их через 10 минут всех повязали и вменяют терроризм. Так что не в аулах дело
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Мурад

26 минут назад
777, уважаемый, причем здесь аулы? Я почти из аула и ни разу не рвал кабеля. И про кирпичи знаю не меньше чем ты. Ну не всегда там бывают эти кирпичи. Правильно будет сказать неопытный экскаваторщик а не (из аула), как будто кто не из аула никогда не рвал кабеля
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Экскаваторщик Иванов

36 минут назад
А шо тут такого? Ну порвал, но починили, а шум и гам зачем? Я 30 лет проработал в Донецке и всегда так там было, ну и здесь теперича работаю.
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777

41 минуту назад
Надо всеми кабельными линиями укладывается КРАСНЫЙ КИРПИЧ который служит указанием на то что здесь проходит кабель Но дорожники и экскаваторщики родом из аулов и кишлаков и о подобных нормах ничего не знают
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каждый

43 минуты назад
копает что и где хочет. перерыли весь город и побросали свои ямы. такого бардачины давненько не было видно
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Дык +

48 минут назад
Директором по строительству - Я. Директором по персоналу - Я. Директором по здравоохранению - Я. Директором по АйТи - Я. А ты кто? - Менеджер. А что закончил? - Конно-балетный институт. Сборище родственников-дебилов!
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Энергетик со стажем

51 минуту назад
Проще заплатить на месте! Время деньги! Чем ездить за согласованиями!
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Фауст

58 минут назад
Так Инфорация и качество денег стоит ! А кто работает то....! Скорее всего и восстанавливают всё на соплях...лишь бы быстрее
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Вся страна

сегодня, 14:00
шараж-монтаж не образованная.
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