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Общество
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сегодня, 12:40
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Более 870 выпускников Липецкой области — медалисты
А более 570 медалей «За особые успехи в учении» — золотые.
Как сообщает Министерство образования Липецкой области, медаль «За особые успехи в учении» I степени (золотая) вручается вместе с аттестатом с отличием выпускнику, который получил итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам и набрал не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и не менее 70 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых предметов, либо 5 баллов на ЕГЭ по предмету «Математика базового уровня» (для выпускников, сдающих только учебные предметы «Русский язык и «Математика базового уровня») или 5 баллов по русскому языку и математике, если выпускник проходит итоговую аттестацию в форме государственных выпускных экзаменов.
Медаль «За особые успехи в учении» II степени (серебряная) вручается вместе с аттестатом с отличием ученику, который окончил 11-й класс, получил итоговые отметки «отлично» и не более двух оценок «хорошо» по всем учебным предметам и набрал не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и не менее 60 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых предметов, либо 5 баллов на ЕГЭ по предмету «Математика базового уровня» (для выпускников, сдающих только учебные предметы «Русский язык и «Математика базового уровня», или 5 баллов по русскому языку и математике, если выпускник проходит итоговую аттестацию в форме государственных выпускных экзаменов.
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