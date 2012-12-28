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сегодня, 12:40
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Более 870 выпускников Липецкой области — медалисты

А более 570 медалей «За особые успехи в учении» — золотые.

Более 570 золотых и более 300 серебряных медалей «За особые успехи в учении» получат выпускники Липецкой области. В Липецке каждый седьмой выпускник — это золотой медалист: сейчас на золотые медали претендуют 339 человек.

Как сообщает Министерство образования Липецкой области, медаль «За особые успехи в учении» I степени (золотая) вручается вместе с аттестатом с отличием выпускнику, который получил итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам и набрал не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и не менее 70 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых предметов, либо 5 баллов на ЕГЭ по предмету «Математика базового уровня» (для выпускников, сдающих только учебные предметы «Русский язык и «Математика базового уровня») или 5 баллов по русскому языку и математике, если выпускник проходит итоговую аттестацию в форме государственных выпускных экзаменов.

Медаль «За особые успехи в учении» II степени (серебряная) вручается вместе с аттестатом с отличием ученику, который окончил 11-й класс, получил итоговые отметки «отлично» и не более двух оценок «хорошо» по всем учебным предметам и набрал не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и не менее 60 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых предметов, либо 5 баллов на ЕГЭ по предмету «Математика базового уровня» (для выпускников, сдающих только учебные предметы «Русский язык и «Математика базового уровня», или 5 баллов по русскому языку и математике, если выпускник проходит итоговую аттестацию в форме государственных выпускных экзаменов.
Липецкие зори
выпускной
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Комментарии (4)

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Сначала новые
выпускник
12 минут назад
Некоторые выпускники с дипломом ВЗФЭИ высоких результатов добились, не знаю были или нет среди них выпускники ЛГТУ, обладатели красных дипломов, медалей.
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Умеют
56 минут назад
Это истинные знатоки или натасканные на ЕГЭ.У меня не было денег на репетиторов и мой сын поступил в ЛГТУ с теми Баллами, которые получил за свои знания.Закончил с двумя красными дипломами, потому что хорошо знал физику и математику.
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Бизнесмен
34 минуты назад
Молодец. Пусть идёт работать ко мне в доставку.
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Бизнесмену
21 минуту назад
Молодец. Пусть идёт работать ко мне в доставку. Нет, лучше ко мне на склад маркетплейса...
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