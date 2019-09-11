В Липецке многодетной матери выстрелили в лицо из ракетницы

Женщина чудом не стала инвалидом.

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Такое сообщение пришло известному своей социальной активностью депутату областного Совета Андрею Трофименкову.- Странно, что если все было так, как написано, полиция не отреагировала оперативно на произошедшее. Я направил запрос руководству УМВД по Липецкой области с требованием взять эту ситуацию на контроль, - сообщил GOROD48 парламентарий.В свою очередь, GOROD48 взял комментарии о том, что случилось, у самой потерпевшей.Анна Воробьева живет в общежитии. Иногда она, мать троих детей (младшему ребенку - 10 месяцев), делает замечания жильцам соседних комнат в ее секции. Одна из них, Наталья, в тот момент, когда Анна вечером 8 сентября вышла во двор выбросить мусор, сказала сидевшему с ней на лавочке мужчине, что вот она, эта самая мразь!- Когда я поравнялась с этой парой, мужчина что-то сделал и мое лицо вдруг загорелось. Из подбородка буквально посыпались искры как от фейерверка. Я стала гасить их руками, - говорит многодетная мать.Будучи в шоке, Анна забежала в магазин, работники которого вызвали ГБР, «скорую помощь» и полицию. Группа быстрого реагирования почти мгновенно появилась на месте. Позже прибыли медики. А сотрудников полиции в этот вечер раненая в голову женщина так и не увидела.- Мне говорят, что до приезда «скорой» я трижды теряла сознание. В итоге мне кажется, что я полностью ослепла. В БСМП мне оказали первую помощь, обработали раны, предложили госпитализацию. Медики сказали, что я чудом осталась жива. В областном ожоговом Центре на Соколе меня еще раз попросили госпитализироваться, но я опять отказалась - на кого я могла оставить детей? Рану на подбородке мне не зашили, сказали, что вокруг нее много обгоревшей кожи и мышц. Велели наблюдаться у врача по месту жительства. Я и наблюдаюсь.Полицейских Анна увидела только утром следующего дня. Они ей сообщили, что в нее выпустили охотничью ракету, показали найденные во дворе три гильзы.- Кстати, в тот вечер, когда меня отвезли в больницу, продавец «Пятерочки» увидела в соседнем дворе того самого мужчину, который пальнул в меня из ракетницы. Она рассказала моей 13-летней дочери, что он выпивал с кем-то и похвалялся тем, что сделал. Из магазина позвонили в полицию, но его, насколько я знаю, не задержали, - говорит Анна.По словам Воробьевой, ее опросили 9 сентября. В тот же день она пошла к хирургу, который посоветовал ей пройти судебно-медицинское освидетельствование.- В облбюро СМЭ удивились, когда меня увидели. Сказали, что нужно было приходить с направлением от полиции, тогда освидетельствование было бы бесплатным, а так придется заплатить 1800 рублей. Я поехала обратно в полицию, и участковый Валерий Демов, тот, кто меня два часа назад опрашивал, дал мне направление. А вчера, 10 сентября, я пришла в полицию за копией акта СМЭ, но мне документ не дали. Сказали, что его у них нет. Тот же участковый Демов сказал, что с подозреваемым провели беседу и изъяли у него ракетницу. Почему не арестовали? Полицейский развел руками и сказал, что он - инвалид второй группы, и что задерживать нельзя. Получается, что стрелять в людей ему можно, а задержать нельзя? - возмущается раненая и обожженная женщина.Понимание Анна Воробьева нашла лишь в прокуратуре Октябрьского района. Она воспряла духом от беседы с заместителем прокурора района Денисом Морозовым и теперь уверена, что причинивший ей жуткую боль и телесные повреждения мужчина будет наказан.- Личность мужчины, который напал на жительницу поселка ЛТЗ, установлена. В настоящий момент по данному факту собраны материалы проверки. Изъято оружие совершения противоправных действий - пиротехническое устройство «Сигнал охотника». Потерпевшей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлена степень тяжести причиненного ей вреда здоровью, от чего будет зависеть процессуальное решение и выбранная правонарушителю мера пресечения, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.«Сигнал охотника» представляет собой простейшее пусковое устройство типа «стреляющая ручка» для запуска сигнальных ракет (пиротехнических патронов).Вот что об этом устройстве написано на одном из специализированных сайтов: