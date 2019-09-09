Игорь Артамонов: «Я всегда женщинам говорил: «Вы не ушами любите, а глазами!»

Победитель губернаторских выборов дал первое после окончания избирательной кампании интервью, в котором нашлось место и шутке, и прибаутке, и многим серьезным вещам.

По ранее имевшейся договоренности уже победитель губернаторских выборов Игорь Артамонов сегодня дал первое интервью GOROD40 и most.tv.- Хотел досмотреть Медведева (финал открытого чемпионата США по теннису. -), но он начал проигрывать во втором сете Рафаэлю Надалю, и я выключил телевизор.- Нет. Я сразу говорил, что профессионально работаю. Я сразу же стал делать непопулярные шаги, поэтому у меня и рейтинг ниже, чем у некоторых врио, которые стали главами регионов после вчерашних выборов. Я создавал себе врагов, зачищал «поляну». Естественно, что все это не могло не материализоваться. Оно и материализовалось - в открытую и яростную борьбу.- почему не грозит- Нет.- Нет.- Какой мусоросжигательный завод? Ну вы что, в своем уме? Уже сейчас можно сказать [о тех, кто запустил этот слух]: «Идиоты!» Вот я не мог раньше этого говорить! Какой мусоросжигательный завод? У нас даже денег на него нет.- Что значит инвестор построит за свой счет? Это подъем тарифов в несколько раз. Это демонстрации вот здесь на улице. Мне это надо? У нас нет серьезной проблемы с мусором. Нам нужно просто научиться его сортировать. И надо сделать полигон. Все!- Ее не надо было ставить! Вопроса этого просто не было. Негодяи все это придумали. А у меня и таких мыслей не было. То, что нашли «навальнята» документ 2008 года, который подписывал Королев о том, что где-то на экономической зоне может быть… В самом заводе нет ничего плохого. В Люцерне (город в Швейцарии. -) стоит. В других городах стоят. В центре города. Вопрос: какие технологии используются?- Ну что вы за люди! Зачем мне лишняя проблема? Большая, причем. Потому что из всего списка «О чем молчит Артамонов?» народ заинтересовал только мусор. Шиес уже есть! Зачем нам народные восстания? Живем тихо, спокойно. Зачем нам всех будоражить из-за мусора, причем и проблемы этой нет!- Я буду думать. Пока нет таких планов, вот так!- Пока не знаю. Думаю, на этих выборах фактор «Единой России» не работал. А если работал, то плюс-минус 5 процентов. Работала группа товарищей, распространяющих фейки, слухи, вкладывавшая деньги в агитацию похабненького толка, запугивающую людей. Самое интересное, что у людей открылись уши для всякой чернухи. Я всегда, знаете, женщинам говорил: «Вы не ушами любите, а глазами!» Что-то вам кто-то сказал. А он это сделал или нет? Вот если он это сделал - достойный человек. А если он рассказывает, как в очередной раз будет вас любить, не верьте! Так и здесь.- Это утверждение ошибочно. Может так казаться, что есть мое мнение и неправильное. Я очень люблю посоветоваться с другими и осмыслить со всех сторон любой вопрос. А что такое правильно или неправильно? Стратегически правильно, если бы я юлил хвостом и получил 80 процентов голосов на выборах. Ну и что? Мы бы находились на точке минус пять месяцев назад! А мы как должны были работать, так и работаем, не притормаживая, не останавливаясь. Ну, меньше у меня популярность, ну и что?- У меня не было никаких договоренностей. Вообще. Я не за этим пришел в регион, чтобы с кем-то о чем-то договариваться. Я менеджер. Я работаю профессионально. То, что считаю нужным, то и делаю. И ни с кем не договариваюсь.- Никакой принципиальной разницы в управлении регионом и компанией я не обнаружил за 11 месяцев. Есть отдельные небольшие сложности, связанные с законодательством.- Ну и что? У меня есть команда управленцев. Они должны разделять мои идеалы. Близко ли светлое будущее Липецкой области? Да? Прекрасно! Они - в команде! Если не близко либо они не тянут, то по ним должны приниматься решения. По поводу кадровой чехарды, как вы сказали. Не все кадровые решения были моими. Я даю своим заместителям возможность принять решение. Пожалуйста! Но если человек потом не тянет, нужно принимать по нему быстрое решение. Второй раз я так не поступлю. Так они видят, что ошиблись. Я им помогаю принять правильное решение.Сколько таких случае было?- Это вы называете чехардой при десятках руководителей?- Если это потребуется. Посмотрим. И что значит увольнять? С людьми расстаются не только потому, что они плохо работают, а иногда и потому, что они просто заканчивают свой этап работы.- Нет. Это дорого стоит. Какая разница - глава или губернатор?- Мне по фигу. Тут же все дело в сути. Да, мы хотели это сделать. А потом от этого отказались. Ну, будут меня называть губернатором на улице. Мне все равно. Я документы буду подписывать как глава администрации. И мы сэкономим кучу денег и бумаги. Мы не будем делать дурную работуЕсть такое слово - прагматизм. Это - ко мне. Я никогда ничего делать не буду, если это не приведет к повышению эффективности.- Две минуты максимум мне надо. Это у меня от мамы передалось: дар видеть людей. И я уже столько людей назначал и принимал, что есть определенный портрет (рисует руками условную рамку вокруг лица), определенные параметры. Каким будет человек, как он будет работать. Сразу видно.- Если он показывает результат, да.- Да, у меня было время на предыдущей работе и я захотел развить у себя навыки гипноза. Но потом я понял, что это слишком долго и не факт, что будет результат.- Вот я почему и не пошел дальше. Потому что понял, что время могу потратить впустую.- Для меня - порядочностью и эффективностью.- Это трагедия! Мы будем структурировать обращения. Я хочу научить людей там, где это возможно и положено по закону, решать свои проблемы самостоятельно. Яркий пример - управляющие компании. Все же понятно. Не нравится вам УК - соберите общее собрание жильцов и поменяйте ее. Рейтинг УК опубликован и будет совершенствоваться. Не нравится тебе что-то? Напиши жалобу в жилинспекцию! Есть прокуратура. Зачем ловить меня по городу? К тому же есть мэр. Есть руководитель управления ЖКХ. Зачем тут нужен губернатор? Система заработает. Причем быстро. Никаких сомнений у меня в этом нет. До конца года сделаем рывок в этом вопросе.- Я тебе потом отдельно скажу- Меня ни один памятник не раздражает, если он установлен по закону.- Мы запросим органы и уточним его историю. Потом будем принимать решение.- Мы попросим жителей ответить на этот вопрос, когда мы подойдем к благоустройству этой площади. Но мне он не мешает.- Есть логика и рационализм. И есть еще общественное мнение. Надо спросить у людей об этом. Но это точно не первая задача, которой я буду заниматься. Проведем соцопрос и спросим, какие вопросы волнуют людей. Если торговля алкоголем попадет в ТОП-5, значит, я буду этот вопрос решать.- Мы должны сделать все для финансового просвещения граждан. Есть потребительские кооперативы. Вложить средства в такие структуры значит стать их пайщиком. Значит, принять на себя их обязательства и риски. Часто это «МММ» в чистом виде! Народ туда приходит сам, а потом просит власть вернуть им их деньги. Я при чем здесь? Бачылы очи, шо купувалы. Есть масса «микрофинансов» по городу, «микрозаймов». Но это же разорение! Поэтому целенаправленно будем повышать финансовую грамотность населения.Многие считают, что бюджет области бездонный. И что нужно только меня отловить, что у меня карманы раздуваются от золота и есть еще волшебная палочка! Надо только ею махнуть, и все желания исполнятся. Нет, все решения принимаются в условиях финансовых ограничений. И мы все время должны определяться с приоритетами. На все проблемы невозможно найти денег. А люди хотят все вместе сделать сразу. Мне не стыдно ни за один день моей предыдущей работы за 11 месяцев. В других субъектах РФ ничего подобного не происходило. А если что-то происходило, то не в таких объемах, как здесь. Что недополучила в этом году Липецкая область? Мы в этом году серьезно увеличили финансирование по целому ряду отраслей. На благоустройство, на дороги, на медицину, на транспорт. В тех объемах, как мы обновили транспорт в этом году, мы не будем это делать в следующем. Теперь надо оптимизировать его работу. Надо просто заняться перестройкой, реорганизацией, эффективностью управления во всех наших структурах.- Есть теория заговора, а есть теория разгильдяйства. Я всегда верил в теорию заговора. Потом один очень умный человек мне сказал, что есть теория разгильдяйства. С ним разобрали несколько ситуаций и получилось 50 на 50. В данном случае слонов так поставила уборщица- Я думаю, 70 на 30 в сторону заговоров. Но постепенно эта пропорция снизится. Постепенно мы придем к нормальному соотношению: 50 на 50- Поздравили с победой.- Я что-то боюсь. Боюсь, что самогонкой все закончится. Пиво без самогонки - деньги на ветер. А если эти два напитка объединить, они разрушат все. Я боюсь. Надо попробовать, но как сделать, чтобы все не разнесли?- Нет-нет, и одного дня тут хватит, чтобы получить необратимые последствия. Самогон повышает агрессию. В Баварии если вы пьете пиво, то вам будет все веселее, а потом вы пойдете спать. Утром проснетесь - и ничего. У нас сначала «веселей-веселей», а потом начинается агрессия. Пока боюсь. А там посмотрим.