51 минуту назад
Игорь Артамонов: «Я всегда женщинам говорил: «Вы не ушами любите, а глазами!»
Победитель губернаторских выборов дал первое после окончания избирательной кампании интервью, в котором нашлось место и шутке, и прибаутке, и многим серьезным вещам.
По ранее имевшейся договоренности уже победитель губернаторских выборов Игорь Артамонов сегодня дал первое интервью GOROD40 и most.tv.
- Как прошла ночь после выборов?
- Хотел досмотреть Медведева (финал открытого чемпионата США по теннису. - Прим. Игорь Луговой), но он начал проигрывать во втором сете Рафаэлю Надалю, и я выключил телевизор.
- Вы избавились от приставки «врио». Какие ощущения? Что-то изменилось?
- Нет. Я сразу говорил, что профессионально работаю. Я сразу же стал делать непопулярные шаги, поэтому у меня и рейтинг ниже, чем у некоторых врио, которые стали главами регионов после вчерашних выборов. Я создавал себе врагов, зачищал «поляну». Естественно, что все это не могло не материализоваться. Оно и материализовалось - в открытую и яростную борьбу.
- Помните, Игорь Георгиевич, наше первое с вами интервью в октябре? Мы вам презентовали книгу Валентина Пикуля «На задворках Российской империи». Ее главный герой, князь Мышецкий был преисполнен самых благостных надежд, когда был назначен губернатором. Но, попав в болото провинциальной жизни, начал злоупотреблять алкоголем и стал коррупционером. Вы ведете здоровый образ жизни и пьянство вам не грозит…
- почему не грозит (смеется)?
- … а в какие-то коррупционные схемы вас не пытались втянуть люди, которые тут 20 лет рулили?
- Нет.
- Вообще ничего не предложили?
- Нет.
- А мусоросжигательный завод?
- Какой мусоросжигательный завод? Ну вы что, в своем уме? Уже сейчас можно сказать [о тех, кто запустил этот слух]: «Идиоты!» Вот я не мог раньше этого говорить! Какой мусоросжигательный завод? У нас даже денег на него нет.
- Ну, инвестор построит за свой счет…
- Что значит инвестор построит за свой счет? Это подъем тарифов в несколько раз. Это демонстрации вот здесь на улице. Мне это надо? У нас нет серьезной проблемы с мусором. Нам нужно просто научиться его сортировать. И надо сделать полигон. Все!
- Точку поставили в этом вопросе?
- Ее не надо было ставить! Вопроса этого просто не было. Негодяи все это придумали. А у меня и таких мыслей не было. То, что нашли «навальнята» документ 2008 года, который подписывал Королев о том, что где-то на экономической зоне может быть… В самом заводе нет ничего плохого. В Люцерне (город в Швейцарии. - Прим. Игорь Луговой) стоит. В других городах стоят. В центре города. Вопрос: какие технологии используются?
- Но нам явно не швейцарский бы поставили…
- Ну что вы за люди! Зачем мне лишняя проблема? Большая, причем. Потому что из всего списка «О чем молчит Артамонов?» народ заинтересовал только мусор. Шиес уже есть! Зачем нам народные восстания? Живем тихо, спокойно. Зачем нам всех будоражить из-за мусора, причем и проблемы этой нет!
- Вы шли на выборы от «Единой России». Намерены в партию вступить?
- Я буду думать. Пока нет таких планов, вот так!
- На довыборах в Липецкий горсовет победили коммунисты. А вот то, что вы пошли на выборы от «ЕР», прибавило вам голосов или, наоборот, отняло?
- Пока не знаю. Думаю, на этих выборах фактор «Единой России» не работал. А если работал, то плюс-минус 5 процентов. Работала группа товарищей, распространяющих фейки, слухи, вкладывавшая деньги в агитацию похабненького толка, запугивающую людей. Самое интересное, что у людей открылись уши для всякой чернухи. Я всегда, знаете, женщинам говорил: «Вы не ушами любите, а глазами!» Что-то вам кто-то сказал. А он это сделал или нет? Вот если он это сделал - достойный человек. А если он рассказывает, как в очередной раз будет вас любить, не верьте! Так и здесь.
- Рискну задать этот вопрос. Замечено многими, что есть ваше мнение, а есть неправильное...
(в этот момент у секретаря, принесшего чай, с лязгом упала металлическая ложечка на стол)
- Это утверждение ошибочно. Может так казаться, что есть мое мнение и неправильное. Я очень люблю посоветоваться с другими и осмыслить со всех сторон любой вопрос. А что такое правильно или неправильно? Стратегически правильно, если бы я юлил хвостом и получил 80 процентов голосов на выборах. Ну и что? Мы бы находились на точке минус пять месяцев назад! А мы как должны были работать, так и работаем, не притормаживая, не останавливаясь. Ну, меньше у меня популярность, ну и что?
- Вас порой обвиняют в кадровой чехарде. Есть случаи, когда вы убирали с должностей ваших же назначенцев. Также в местных телеграмм-каналах вас обвиняли в развязывании войны с местной «элитой», говорили, что это ставит под угрозу ваше избавление на выборах от приставки «врио». И вот уже все случилось. Выборы, очевидно, обнулили все предшествующие договоренности?
- У меня не было никаких договоренностей. Вообще. Я не за этим пришел в регион, чтобы с кем-то о чем-то договариваться. Я менеджер. Я работаю профессионально. То, что считаю нужным, то и делаю. И ни с кем не договариваюсь.
- Вы уже не менеджер. Вы - губернатор.
- Никакой принципиальной разницы в управлении регионом и компанией я не обнаружил за 11 месяцев. Есть отдельные небольшие сложности, связанные с законодательством.
- Сотрудники компании разделяют идеалы компании. А в области - разные люди, и смотрят они в разные стороны.
- Ну и что? У меня есть команда управленцев. Они должны разделять мои идеалы. Близко ли светлое будущее Липецкой области? Да? Прекрасно! Они - в команде! Если не близко либо они не тянут, то по ним должны приниматься решения. По поводу кадровой чехарды, как вы сказали. Не все кадровые решения были моими. Я даю своим заместителям возможность принять решение. Пожалуйста! Но если человек потом не тянет, нужно принимать по нему быстрое решение. Второй раз я так не поступлю. Так они видят, что ошиблись. Я им помогаю принять правильное решение.
Сколько таких случае было?
- Два, это точно.
- Это вы называете чехардой при десятках руководителей?
- Вы будете еще кого-то увольнять? Ваших замов, начальников управлений?
- Если это потребуется. Посмотрим. И что значит увольнять? С людьми расстаются не только потому, что они плохо работают, а иногда и потому, что они просто заканчивают свой этап работы.
- Вы как только приехали в Липецк, назвали начальника областного управления физической культуры и спорта министром. Грядут переименования?
- Нет. Это дорого стоит. Какая разница - глава или губернатор?
- А как вам нравится больше?
- Мне по фигу. Тут же все дело в сути. Да, мы хотели это сделать. А потом от этого отказались. Ну, будут меня называть губернатором на улице. Мне все равно. Я документы буду подписывать как глава администрации. И мы сэкономим кучу денег и бумаги. Мы не будем делать дурную работу (смеется).
Есть такое слово - прагматизм. Это - ко мне. Я никогда ничего делать не буду, если это не приведет к повышению эффективности.
- Игорь Георгиевич, ближайшее ваше окружение считает вас великолепным кадровиком. Говорят, что вам не надо много времени, чтобы понять, потянет ли человек на той должности, которую вы ему предложите или какую он сам хочет занять…
- Две минуты максимум мне надо. Это у меня от мамы передалось: дар видеть людей. И я уже столько людей назначал и принимал, что есть определенный портрет (рисует руками условную рамку вокруг лица), определенные параметры. Каким будет человек, как он будет работать. Сразу видно.
- А если у него ладошка мокрая, когда он с вами здоровается? Возьмете его на работу?
- Если он показывает результат, да.
- Вы как-то рассказали о том, что хотели бы овладеть навыками гипнотизера...
- Да, у меня было время на предыдущей работе и я захотел развить у себя навыки гипноза. Но потом я понял, что это слишком долго и не факт, что будет результат.
- Вы же всегда профессионально все делаете...
- Вот я почему и не пошел дальше. Потому что понял, что время могу потратить впустую.
- Какими качествами должен обладать идеальный чиновник?
- Для меня - порядочностью и эффективностью.
- Вы сделали портал «Развиваем Липецкую область вместе». И он превратился в Книгу жалоб. И вы сами говорите, что вам уже жалуются на горшки в детских садах. С какими жалобами вы готовы работать?
- Это трагедия! Мы будем структурировать обращения. Я хочу научить людей там, где это возможно и положено по закону, решать свои проблемы самостоятельно. Яркий пример - управляющие компании. Все же понятно. Не нравится вам УК - соберите общее собрание жильцов и поменяйте ее. Рейтинг УК опубликован и будет совершенствоваться. Не нравится тебе что-то? Напиши жалобу в жилинспекцию! Есть прокуратура. Зачем ловить меня по городу? К тому же есть мэр. Есть руководитель управления ЖКХ. Зачем тут нужен губернатор? Система заработает. Причем быстро. Никаких сомнений у меня в этом нет. До конца года сделаем рывок в этом вопросе.
- Предыдущий губернатор призывал всех читать книгу «Маугли». Он говорил, что каждый может найти в ее героях себя. Кто, мол, в себе шакала Табаки найдет, кто - Багиру. Вот вы кого нашли бы в себе из героев этой книги?
- Я тебе потом отдельно скажу (смеется).
- Перед вашими окнами стоит памятники Ленину. Когда-то он вас раздражал, судя по всему…
- Меня ни один памятник не раздражает, если он установлен по закону.
- А памятник Сталину? Он же не по закону.
- Мы запросим органы и уточним его историю. Потом будем принимать решение.
- Памятник Ленину останется?
- Мы попросим жителей ответить на этот вопрос, когда мы подойдем к благоустройству этой площади. Но мне он не мешает.
- В Липецкой области алкоголь не продают с 21 часа, а в других регионах - с 23 часов. Не думаете ли вы сделать это ограничение менее жестким?
- Есть логика и рационализм. И есть еще общественное мнение. Надо спросить у людей об этом. Но это точно не первая задача, которой я буду заниматься. Проведем соцопрос и спросим, какие вопросы волнуют людей. Если торговля алкоголем попадет в ТОП-5, значит, я буду этот вопрос решать.
- Закредитованность липчан в среднем составляет 100 тысяч рублей на человека. Экономисты говорят, что это - бомба. Что надо делать, чтобы не рвануло?
- Мы должны сделать все для финансового просвещения граждан. Есть потребительские кооперативы. Вложить средства в такие структуры значит стать их пайщиком. Значит, принять на себя их обязательства и риски. Часто это «МММ» в чистом виде! Народ туда приходит сам, а потом просит власть вернуть им их деньги. Я при чем здесь? Бачылы очи, шо купувалы. Есть масса «микрофинансов» по городу, «микрозаймов». Но это же разорение! Поэтому целенаправленно будем повышать финансовую грамотность населения.
Многие считают, что бюджет области бездонный. И что нужно только меня отловить, что у меня карманы раздуваются от золота и есть еще волшебная палочка! Надо только ею махнуть, и все желания исполнятся. Нет, все решения принимаются в условиях финансовых ограничений. И мы все время должны определяться с приоритетами. На все проблемы невозможно найти денег. А люди хотят все вместе сделать сразу. Мне не стыдно ни за один день моей предыдущей работы за 11 месяцев. В других субъектах РФ ничего подобного не происходило. А если что-то происходило, то не в таких объемах, как здесь. Что недополучила в этом году Липецкая область? Мы в этом году серьезно увеличили финансирование по целому ряду отраслей. На благоустройство, на дороги, на медицину, на транспорт. В тех объемах, как мы обновили транспорт в этом году, мы не будем это делать в следующем. Теперь надо оптимизировать его работу. Надо просто заняться перестройкой, реорганизацией, эффективностью управления во всех наших структурах.
- Расскажите о слонах на вашем столе? (из сделанных в разное время фотографий следует, что фигурки этих животных все время стоят по разному, и это стало причиной считать, что все это - неспроста)
- Есть теория заговора, а есть теория разгильдяйства. Я всегда верил в теорию заговора. Потом один очень умный человек мне сказал, что есть теория разгильдяйства. С ним разобрали несколько ситуаций и получилось 50 на 50. В данном случае слонов так поставила уборщица (смеется).
- А в Липецкой области чего больше - заговора или разгильдяйства?
- Я думаю, 70 на 30 в сторону заговоров. Но постепенно эта пропорция снизится. Постепенно мы придем к нормальному соотношению: 50 на 50 (смеется).
- Ваша семья как отреагировала на вашу победу на выборах?
- Поздравили с победой.
- «Октоберфест» нам сделаете? Вы же обещали.
- Я что-то боюсь. Боюсь, что самогонкой все закончится. Пиво без самогонки - деньги на ветер (смеется). А если эти два напитка объединить, они разрушат все. Я боюсь. Надо попробовать, но как сделать, чтобы все не разнесли?
- В Германии три недели гуляют, а у нас можно сделать два дня на пробу…
- Нет-нет, и одного дня тут хватит, чтобы получить необратимые последствия. Самогон повышает агрессию. В Баварии если вы пьете пиво, то вам будет все веселее, а потом вы пойдете спать. Утром проснетесь - и ничего. У нас сначала «веселей-веселей», а потом начинается агрессия. Пока боюсь. А там посмотрим.
- Спасибо за интервью, Игорь Георгиевич!
Игорь Георгиевич
пфр
Дмитрий
...
Игорь Георгиевич
Гость
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Серджио Иванетти
Мила