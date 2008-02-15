«Металлург» перехватил нападающего у питерского «Зенита»

Юный талант с ходу заявил, что планирует забить в чемпионате 10 голов.

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В ФК «Металлург» GOROD48 сообщили, что контракт с молодым талантом заключен на три с половиной года – до конца 2008 г.







Гендиректор "Металлурга" Андрей Овчинников и Ведищев

Ведищев приступил к тренировкам с основной командой, но получать игровую практику пока начнёт в дубле, выступающем в СФФ «Центр». В интервью (см. видео) юный голеодор заявил, что ставит перед собой цель забить 10 голов за «Металлург-М», для этого ему придётся отличаться в каждом матче. Своими сильнейшими качествами назвал скорость и дриблинг, а кумирами в мировом футболе – Криштиану Роналду и Киллиана Мбаппе. Последнему пытается подражать по манере игры.

Сегодня стало известно имя первого новобранца «Металлурга» летом-2025: им стал 17-летний нападающий Роман Ведищев (15.02.2008, 183 см, 73 кг).Роман – воспитанник липецкого футбола, его первый тренер Виталий Лукьянов. В 2019 году тогда 11-летний подросток выиграл всероссийский конкурс «Попади в «Зенит», в котором 400 мальчишек присылали видео со своими футбольными умениями. В питерском клубе его встречал лично директор Академии и экс-главный тренер «Металлурга» Анатолий Давыдов. Правда, ввиду малолетства победителя тогда дело не пошло дальше встреч со знаменитостями, экскурсий и просмотра на «Петровском» матча Лиги Европы между «Зенитом» и испанский «Вильяреалом» (1:3). Но в поле зрения скаутов питерского суперклуба липчанин попал.Ведищев вернулся в Липецк, в прошлом году стал вторым бомбардиром «ЮФЛ-Центр» (Юношеской футбольной лиги, прим.), забивая за «Металлург 2008 г.р.» чуть ли не в каждом матче – 28 голов. После этого предложения посыпались и он всё-таки попал в «Зенит». В текущем году сыграл за Питер 10 матчей ЮФЛ, без голов.- Игрового времени давали немного, меня это не устраивало. Да Санкт-Петербург, да «Зенит», но в моём возрасте главное не терять игровую практику.