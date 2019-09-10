89-летняя жительница Липецкой области впервые получила паспорт

Женщина отказывалась получать документы из-за религиозных убеждений.

89-летняя жительница Липецкой области Мария Коротких на днях впервые получила паспорт гражданина Российской Федерации. Сотрудники правоохранительных органов много раз рекомендовали женщине получить основной гражданский документ, но она упорно отказывалась, прежде всего, по религиозным соображениям. Родственники и соседи пытались ее убедить обзавестись паспортом, ведь женщина на протяжении многих лет не получала пенсию, не могла обратиться за квалифицированной медицинской помощью, но никакие уговоры не действовали. Родственники с уважением относились к ее выбору и не перечили, пока она самостоятельно справлялась с домашним хозяйством и на здоровье не жаловалась.

Но все изменилось год назад, когда у пожилой женщины отнялась левая сторона тела, и Мария Коротких уже не могла вести прежний активный образ жизни. За ней требовался уход, и получение пенсии, медицинской помощи, а значит и паспорта, стали вопросом жизни и смерти.

Ситуацию удалось разрешить только после обращения в отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Липецку. В оперативном режиме были проведены необходимые процессуальные действия, и 9 сентября Марии Коротких вручен паспорт. Теперь ей необходимо получить полис обязательного медицинского страхования и оформить пенсию, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.