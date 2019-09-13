Общество

сегодня, 09:52

Инаугурация главы Липецкой области (онлайн-трансляция)

16 1885
#Игорь Артамонов
Инаугурация главы Липецкой области (онлайн-трансляция)

Сегодня в областном государственном театре драмы им. Л.Н.Толстого новоизбранный глава администрации региона Игорь Артамонов поклянется верно служить населению области (такая  формулировка прописана в Уставе области). GOROD48 проводит трансляцию инаугурации губернатора.

Напомним, что на выборах 8 сентября Игорь Артамонов набрал 67,28% голосов избирателей (за него проголосовали 294 820 человек). Итоги выборов утверждены областной избирательной комиссией, и сегодня после принятия присяги, Артамонов получит удостоверение главы региона.

10.55. Со сцены вынесли знамена. Церемония инаугурации окончена.

10.50. На сцену вновь поднялся Игорь Артамонов. 

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- Это новый серьезный этап в моей жизни. Благодарю всех  кто поддержал на выборах мой курс. Спасибо моей команде. Спасибо Путину. Спасибо семье. Одна из моих главных задач - повышение доходов населения области.

В числе своих главных задач Аратмонов назвал экологию, открытость власти

10.47. Митрополит Аресений рассказал о направленном Патриахом Кириллом Игорю Артамонову приветственном слове.

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10.45. От имени депутатов Игоря Артамонова поздравляет председатель областного Совета Павел Путилин. Он обещает губернатору поддержку депутатов всех уровней.

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10.42. Полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев поздравил Артамонова с вступлением в должность и рассказал о перечислил задачи, на которых предстоит сосредоточится новому губернатору: привлечение инвестиций, выполнение майских указов президента и нацпроектов.

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10.40. С этой минуты Игорь Артамнов официально считается главой администрации региона. Срок его полномочий составляет пять лет.

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10.38. На сцену пригласили Игоря Артамонова. Он произносит присягу:

- Я Артамонов Игорь Георгиевич, вступая в должность главы Липецкой области клянусь...

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10.34. В зал внесли флаги России и Липецкой области. С информацией об итогах выборов выступает Юрий Алтехов - глава избирательной комиссии Липецкой области.

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10.30. Церемония началась. GOROD48 ведеn и еще видеотрансляцию.

10.26. В зале появилась власть религиозная: митрополит Липецкий и Задонский Арсений и бывший глава Липецкой епархии Никон. 

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10.23. Действующий мэр Липецка Евгения Уваркина приехала на инаугурацию с сестрой Еленой Латышевой.

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10.20. На церемонию приехал еще один бывший мэр города - Александр Коробейников.

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10.14. Зал театра наполняется гостями. 

Бывший мэр Липецка Михаил Гулевский прокомметировал GOROD48 итоги выборов.

- Области была нужна свежая кровь, - заявил Гулевский.

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10.04 В театр пришла Лариса Ксенофонтова - соперник губернатора на выборах.

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09.51 Тем временем, знаменная группа ведет последние репетиции. По сценарию инаугурации, после входа Игоря Артамонова в зал знаменосцы должны внести флаги России и Липецкой области.

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В здании театра гости группами позируют для снимков у герба Липецкой области.

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09.45. Сама инаугурация назначена на 10.30, но уже в половине десятого утра у драмтеатра начали собираться приглашенные на церемонию гости. Практически первыми к театру приехали елецкие чиновники - бывший глава Ельца Сергей Панов, и действующий глава Елецкого района Олег Семинихин.

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09.30 Накануне со склонов холма, на котором находится драмтеатр выкосили росший все лето бурьян и высадили цветы.

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16 1885
#Игорь Артамонов

Комментарии (16)

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Совесть

2 минуты назад
Всем двором голосовали против. Ну и накидали в районах за эту р.о.ж..у
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Ну что...

5 минут назад
Ну и то что к зиме наконец-то клумбы посадили тоже молодцы )))))))
ответить

Ну что...

6 минут назад
Будем надеяться, что кадровая политика всё-таки будет более грамотной, без школимого детского сада и сынков знакомых... В остальном он не лучше и не хуже остальных #этотлысыйпареньотгрефа )))) удручает правда, что он скостил лисину бюджет на экологию в пять раз...
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Серджио Иванетти

8 минут назад
Что случилось с глазами латышевой? Всю ночь в клубе тусила? ))))
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Перри Мейсон

10 минут назад
кирдык, какой губернатор- такие и рожи...
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кирдык

11 минут назад
смотрю на эти рожи - ни одного просто порядочного даже нет
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Серджио Иванетти

13 минут назад
10.34. В зал внесли флаги России и Липецкой области. С информацией об итогах выборов выступает Юрий Алтехов - глава избирательной комиссии Липецкой области.
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грефний

19 минут назад
Кокос, а Шикин во втором ряду на кой? еще бы Бербенца позвал
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мы были против

23 минуты назад
Признавайтесь,кто же голосовал за Артамонова ?
ответить

Олень

26 минут назад
конец липецкой области, последнее растащат
ответить
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