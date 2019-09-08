Андрей Григорьев: «Всё было прозрачно. Победит сильнейший»

Кандидат от "Патриотов России" примет любые итоги выборов.

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Кандидат от партии "Патриоты России" Андрей Григорьев, выйдя к СМИ, сообщил, что примет любые итоги прошедших выборов. Более того, он согласен на должность, которую ему предложит новый губернатор.



- Я уверен, что провёл самую яркую избирательную кампанию, не имея на нее должного количества денежных средств, - заявил кандидат.

