Экономика

сегодня, 20:55

Андрей Григорьев: «Всё было прозрачно. Победит сильнейший»

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#выборы главы региона
Андрей Григорьев: «Всё было прозрачно. Победит сильнейший»

Кандидат от "Патриотов России" примет любые итоги выборов.

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Кандидат от партии "Патриоты России" Андрей Григорьев, выйдя к СМИ, сообщил, что примет любые итоги прошедших выборов. Более того, он согласен на должность, которую ему предложит новый губернатор.

- Я уверен, что провёл самую яркую избирательную кампанию, не имея на нее должного количества денежных средств, - заявил кандидат.
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#выборы главы региона

Комментарии (7)

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Мари Говори

50 минут назад
Срамота
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Бабуин

52 минуты назад
Да нечего ты не достоин! Был ты Гриша БАБУИН в ГАИ, им ты и останешся! Клоун ряженый!
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Фёдору

56 минут назад
Фёдору, ну что сдулись!? Гы гы
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Фёдору

58 минут назад
Федор, а если вам предложат? Да я соглашусь! На что рассчитываете? Вы согласны что дальше вахтера в администрации с учётом способностей вы не гордитесь? Ответ: га-га соглашусь!!
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Ваш

сегодня, 21:29
Зав. Автоколонной его потолок
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Степан

сегодня, 21:27
Да,с таким губернатором точно в кугу бы угодили! Мысли изложить толком не может! Такие только для досаафа и подходят!
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Федор

сегодня, 21:27
Буша, это его подпольная имя трансгендера
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