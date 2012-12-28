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201
44 минуты назад
4

Отбой желтого уровня

В Липецкой области объявлен отбой желтого уровня «Воздушной опасности». Напомним, этот уровень опасности вводится, когда вбили границ региона замечены БПЛА.

По данным Минобороны РФ, с 08:05 до 12:50 дежурными средствами ПВО перехвачены 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 22 – над территорией соседней с Липецкой Воронежской области.


воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Итого
7 минут назад
Шел 4 -й год побед.
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Чел
14 минут назад
Ну и, где интернет? Сколько ждать?
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Нервная мать
20 минут назад
Я прекрасно и без интернета обхожусь. Читаю советскую поваренную книгу о здоровом питании, а интернет вреден для здоровья.
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гость
28 минут назад
интернет когда включат? мне интересно, теперь всегда так будет, как желтый уровень,так отрубают интернет.со вчерашнего дня его нет.
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