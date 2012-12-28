В Липецкой области объявлен отбой желтого уровня «Воздушной опасности». Напомним, этот уровень опасности вводится, когда вбили границ региона замечены БПЛА.

По данным Минобороны РФ, с 08:05 до 12:50 дежурными средствами ПВО перехвачены 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 22 – над территорией соседней с Липецкой Воронежской области.