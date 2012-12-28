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Происшествия
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44 минуты назад
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Отбой желтого уровня
По данным Минобороны РФ, с 08:05 до 12:50 дежурными средствами ПВО перехвачены 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 22 – над территорией соседней с Липецкой Воронежской области.
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