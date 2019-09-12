Общество

56 минут назад

К координатору штаба Навального в Липецке с утра пришла полиция

44 1204
#Навальный #обыски #
К координатору штаба Навального в Липецке с утра пришла полиция

В 25 регионах России проходят обыски в штабах и квартирах сторонников Алексея Навального

Как сообщает «Медиазона», в данный момент по всей России проходят обыски в штабах оппозиционера Алексея Навального. Следственные действия проходят в рамках «дела ФБК» об отмывании денег.

В Липецке утром полиция пришла к координатору липецкого штаба Навального Илье Данилову. Как сообщает Данилов на страничке штаба «ВКонтакте», в его дверь кто-то ломится, представляясь полицией, выкрутили дверной глазок и собираются спиливать дверь.



Также сообщается, что полиция пришла к волонтеру штаба Александру Наумову и в Следственный комитет вызвана мать другого липецкого активиста штаба Навального – Владислава Злобина.

В полиции ситуацию комментировать не стали. 
44 1204
#Навальный #обыски #

Комментарии (44)

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Полиция на страже Закона и Права.

1 минуту назад
Зато, мы не можем 4 года по всем фактам совершенных преступлений, добиться от полиции расследований по мошенничеству с домами и землей в нашей частной собственности ,администрацией Гулевского в 2012 году, главами регучета и УИЗО, заказчиков-мошенников на нашу недвижимость. Все дружно в сговоре массово исказили сведения в ГКН и ЕГРН в 2012 году и по новому генплану от 05.05.12 года выполнили новое межевание с увеличением площади и новое планирование под видом исправления технических ошибок в прежних документов собственников первой схемы, уничтожили наши право устанавливающие документы,сведения,кадастровый учет и нашу историю прав и обманывают при сделках по договорам дарения,отнимая дорогую недвижимость у собственников первой схемы , судебным решением конкретных судей в пользу мошенников. А,полиция не видит признаков уголовных дел.
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обошлась бюджету села в 13,6 млн рублей.

2 минуты назад
Карнавальный, Протокол 2_ДК Дубовое_подведение итогов_30.05.2017.pdf победителем признаётся участник аукциона , который предложил наиболее низкую цену контракта ! Дом культуры посыпался через полгода после открытия !Заметим, что строительство дома культуры
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Ваш

6 минут назад
В России воцарился путлерофашизм с опорой на росгвардию и прочую гэбню.
ответить

гость

7 минут назад
Карнавальный, Специализированная Организация Областное казенное учреждение "Управление капитального строительства Липецкой области" Протокол 2_ДК Дубовое_подведение итогов_30.05.2017.pdf
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Мысливец

7 минут назад
Да, нельзя трогать осиное гнездо в котором много трутней и шершней в городе гадюкино уважаемые православные. Православие от слов ПРАВО. СЛАВИТЬ. У кого деньги у того и право. Закон как дышло , кто больше денег на весы правосудия сунет к тому и правда вышла. Раб уничтожает раба.
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ты рад ?

11 минут назад
Карнавальный, Дом культуры посыпался через полгода после открытия !Заметим, что строительство дома культуры обошлась бюджету села в 13,6 млн рублей.
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Карнавальный

13 минут назад
Всё путём, новый фильм уже готов о расхиении миллиард долларов
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НЕ ПАТРИОТ

14 минут назад
"Следственные действия проходят в рамках «дела ФБК» об отмывании денег." - Интересно, какие деньги они "отмывают"? Они что-то получают от госструктур???
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Попкорн

17 минут назад
Жду, когда Путя встретится с благодарным, глубинным народом и его любовью.
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кто принимал объект , Навальный ?

18 минут назад
госзаказа на строительство дома культуры в селе Дубовское Добровского района . Чиновникам пришлось добиваться ремонта через суд.
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