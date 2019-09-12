К координатору штаба Навального в Липецке с утра пришла полиция

В 25 регионах России проходят обыски в штабах и квартирах сторонников Алексея Навального

Как сообщает «Медиазона», в данный момент по всей России проходят обыски в штабах оппозиционера Алексея Навального. Следственные действия проходят в рамках «дела ФБК» об отмывании денег.В Липецке утром полиция пришла к координатору липецкого штаба Навального Илье Данилову. Как сообщает Данилов на страничке штаба «ВКонтакте», в его дверь кто-то ломится, представляясь полицией, выкрутили дверной глазок и собираются спиливать дверь.Также сообщается, что полиция пришла к волонтеру штаба Александру Наумову и в Следственный комитет вызвана мать другого липецкого активиста штаба Навального – Владислава Злобина.В полиции ситуацию комментировать не стали.