Общество
56 минут назад
К координатору штаба Навального в Липецке с утра пришла полиция
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В 25 регионах России проходят обыски в штабах и квартирах сторонников Алексея Навального
Как сообщает «Медиазона», в данный момент по всей России проходят обыски в штабах оппозиционера Алексея Навального. Следственные действия проходят в рамках «дела ФБК» об отмывании денег.
В Липецке утром полиция пришла к координатору липецкого штаба Навального Илье Данилову. Как сообщает Данилов на страничке штаба «ВКонтакте», в его дверь кто-то ломится, представляясь полицией, выкрутили дверной глазок и собираются спиливать дверь.
Также сообщается, что полиция пришла к волонтеру штаба Александру Наумову и в Следственный комитет вызвана мать другого липецкого активиста штаба Навального – Владислава Злобина.
В полиции ситуацию комментировать не стали.
В Липецке утром полиция пришла к координатору липецкого штаба Навального Илье Данилову. Как сообщает Данилов на страничке штаба «ВКонтакте», в его дверь кто-то ломится, представляясь полицией, выкрутили дверной глазок и собираются спиливать дверь.
Также сообщается, что полиция пришла к волонтеру штаба Александру Наумову и в Следственный комитет вызвана мать другого липецкого активиста штаба Навального – Владислава Злобина.
В полиции ситуацию комментировать не стали.
44 1204
Полиция на страже Закона и Права.
обошлась бюджету села в 13,6 млн рублей.
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