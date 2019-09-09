Общество
сегодня, 16:53
В Задонской школе Роспотребнадзором снят с реализации рис в котором были черви
Роспотребнадзор провел проверку в школе №2 Задонска совместно с прокуратурой
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области по результатам рассмотрения обращения по факту обнаружения червей в крупе в школьной столовой образовательного учреждения № 2 Задонска сообщает:
"Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области совместно с прокуратурой 03.09.2019 г. проведена проверка МБОУ СОШ № 2 Задонска Липецкой области по поступившему обращению в прокуратуру.
В ходе проверки школьной столовой обнаружено, что в остаточном количестве рисовой крупы (2кг), используемой для приготовления гарнира, обнаружены черви. Остатки крупы сняты с реализации.
В настоящее время по выявленным нарушениям проводится административное расследование, отобраны пробы рисовой крупы на лабораторные исследования. Предписанием Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области приостановлена реализация остаточной партии риса до получения результатов лабораторных исследований.
Случаев пищевых отравлений в МБОУ СОШ № 2 г.Задонска не зарегистрировано. Жалоб из других школ, обслуживаемых Липецким филиалом ООО «Группа компаний Фьюжен Менеджмент», не поступало".
"Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области совместно с прокуратурой 03.09.2019 г. проведена проверка МБОУ СОШ № 2 Задонска Липецкой области по поступившему обращению в прокуратуру.
В ходе проверки школьной столовой обнаружено, что в остаточном количестве рисовой крупы (2кг), используемой для приготовления гарнира, обнаружены черви. Остатки крупы сняты с реализации.
В настоящее время по выявленным нарушениям проводится административное расследование, отобраны пробы рисовой крупы на лабораторные исследования. Предписанием Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области приостановлена реализация остаточной партии риса до получения результатов лабораторных исследований.
Случаев пищевых отравлений в МБОУ СОШ № 2 г.Задонска не зарегистрировано. Жалоб из других школ, обслуживаемых Липецким филиалом ООО «Группа компаний Фьюжен Менеджмент», не поступало".
Чип
Вера
Вера
И что теперь?
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www
Рис снят