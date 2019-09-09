Общество

сегодня, 16:53

В Задонской школе Роспотребнадзором снят с реализации рис в котором были черви

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#Задонск #рис #черви #каша
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В Задонской школе Роспотребнадзором снят с реализации рис в котором были черви

Роспотребнадзор провел проверку в школе №2 Задонска совместно с прокуратурой

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области по результатам рассмотрения обращения по факту обнаружения червей в крупе в школьной столовой образовательного учреждения № 2 Задонска  сообщает:

"Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области совместно с прокуратурой 03.09.2019 г. проведена проверка МБОУ СОШ № 2 Задонска Липецкой области  по поступившему обращению в прокуратуру.

В ходе проверки школьной столовой обнаружено, что в остаточном количестве рисовой крупы (2кг), используемой для приготовления гарнира, обнаружены черви. Остатки крупы сняты с реализации. 

В настоящее время по выявленным нарушениям проводится административное расследование, отобраны  пробы  рисовой крупы на лабораторные исследования. Предписанием Управлением  Роспотребнадзора по Липецкой области приостановлена реализация  остаточной  партии риса до получения результатов лабораторных исследований.

Случаев пищевых отравлений в МБОУ СОШ № 2 г.Задонска не зарегистрировано. Жалоб из других школ, обслуживаемых Липецким филиалом ООО «Группа компаний Фьюжен Менеджмент», не поступало".

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#Задонск #рис #черви #каша
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Комментарии (10)

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Чип

14 минут назад
Жрите , за едресню.
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Вера

28 минут назад
Правильно, не поступало. Коода ленточного червя из глаза лет через десять доставать начнут, будут. Всех ответственных нужно судить или лишать здоровья как лишают наших детей.
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Вера

31 минуту назад
Ву бл ять! Какой позор! Вот ваша единая россия, голосуны хреновы, вот вам карма, бюджетники.
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И что теперь?

31 минуту назад
В Краснодаре, все деревья вырубить? Да и вообще разговор не от этом.
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У депутатов "единой России "

39 минут назад
Безотходное производство, пускай жрут !.
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Таксист

40 минут назад
А кто пошёл лес валить, хотя при такой власти , откупятся.
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В Краснодаре

45 минут назад
В детском саду погибла 2-летняя девочка из-за падения дерева. В Липецке аварийных деревьев более 50% . КОГДА будет наведён порядок??!!
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Дед

сегодня, 17:23
В другую школу отвезут.
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www

сегодня, 17:21
отправить в местный монастырь пусть перебирают
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Рис снят

сегодня, 17:13
А почему никто не в тюрьме? Или дети должны погибнуть, чтоб СЭС хотя бы почесалась? Отгрохали себе дворец, а работы - ноль!
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