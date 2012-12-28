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97
сегодня, 19:16
3

Новикова «в огне» - и толкает, и мечет

Наша спортсменка взяла второе «золото» в первенстве России.

Мы уже писали о победе воспитанницы областной СШОР по легкой атлетике Марии Новиковой в первенстве России в Орле среди юношей и девушек до 18 лет в толкании ядра. Мария отправила снаряд на 15 метров 45 сантиметров, обновив свой личный рекорд.

Но на этом звёздочка «королевы спорта», которой через месяц исполнится 17 лет, не остановилась. Второе «золото» ей принесли соревнования по метанию копья, причем вновь преимущество Марии над соперницами было гигантским.

В лучшей попытке она послала копьё на 50,97 метра, опередив ближайшую конкурентку на три с лишним метра! Результат ставшей второй Анастасии Босенко из Петрозаводска - 47,21. Замкнула тройку призёров выступавшая под флагом Крыма Риана Хроз - 43,52.

Подготовили двукратную чемпионку страны участница Олимпийских Игр-2000 Наталья Рощупкина и Заслуженный тренер России Лидия Филатова.
Лёгкая атлетика
Мария Новикова
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Т
21 минуту назад
Какая молодчина!
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Караси
43 минуты назад
Мечат икру, а молот метают
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RUKA
25 минут назад
Русский язык подучи
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