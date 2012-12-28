Новикова «в огне» - и толкает, и мечет

Наша спортсменка взяла второе «золото» в первенстве России.

Но на этом звёздочка «королевы спорта», которой через месяц исполнится 17 лет, не остановилась. Второе «золото» ей принесли соревнования по метанию копья, причем вновь преимущество Марии над соперницами было гигантским.





В лучшей попытке она послала копьё на 50,97 метра, опередив ближайшую конкурентку на три с лишним метра! Результат ставшей второй Анастасии Босенко из Петрозаводска - 47,21. Замкнула тройку призёров выступавшая под флагом Крыма Риана Хроз - 43,52.