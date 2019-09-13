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«Чтоб твоя печень тебя же съела! Чтоб ты ослепла через пару месяцев!»

24 3014
#дебош #хулиганство
3
«Чтоб твоя печень тебя же съела! Чтоб ты ослепла через пару месяцев!»

В соцсетях появилась видеозапись войны за коттедж на улице Заводской на окраине Липецка.

В этом видео, как пишут в соцсетях - весь Липецк какой он есть: с родовыми проклятьями, какой-то сугубо местечковой злостью, матерщиной… При этом участники этой истории, если судить по их же аккаунтам, - душки, милые люди. С ангелочками, с «Господи тебя храни», с букетиками цветов и с котятками. И главное - при должностях.

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Все фигуранты этой истории - сплошь однофамильцы и бывшие родственники. На видео, которое смонтировал из того, что зафиксировал регистратор его автомобиля и сотовый телефон его жены один из участников конфликта, Анатолий Тонких, запись войны за коттедж на улице Заводской в Липецке.

Анатолия Тонких и его жену Оксану мы будем называть Т1 и Т2. Бывшую жену Анатолия, Ольгу Тонких, ныне проживающую в спорном коттедже, Т3. Адвоката Ольги, юриста Елену Тонких, - Т4. Бывшего мужа Елены Тонких, заместителя начальника управления Судебного департамента в Липецкой области Сергея Тонких - Т5.

Предыстория побоища на улице Заводской в селе Подгорное такова. Т1 и Т3 прожили в браке 14 лет. В прошлом году развелись. По взаимной договоренности, как говорит Т1, было решено продать построенный в 2015 году коттедж (его половину - дом построен на двух хозяев), а деньги поделить пополам. Для этого Т1 получил от Т3 нотариальную доверенность на продажу недвижимости. С большим трудом Т1 нашел покупателя, которому и продал недавно половину строения, в котором еще жила Т3, за 5,7 млн рублей.

- Половину этой суммы я готов в любой момент передать бывшей жене. Но она не хочет выселяться! В этот понедельник, 9 сентября, мне позвонил новый собственник дома, сказал, что не может открыть замок. Я приехал на улицу Заводскую в обеденное время со своей новой женой. И тут такое началось!

По словам Т1, его жену, Т2, ударили по голове и она была вынуждена закрыться в автомобиле. Оттуда она снимала происходящее на мобильный телефон, также фиксировал обстановку автомобильный видеорегистратор.

На видео видно, как Т3 бьет автомобиль бывшего мужа большой пластмассовой лейкой: «Мразь, чтоб ты сдохла!»

удар по машине лейкой.jpg

Потом Т3 демонстрирует хорошую физическую форму. Изящная женщина напрыгивает на машину как кошка на мышку. Она бьет ногой по капоту и, возможно, по другим частям автомобиля - на видео видно, как он раскачивается.

бьет ногой 2.jpg

Т4, адвокат Т3 по бракоразводному процессу, который вел судья Виктор Риффель и закончил его ввиду неявки сторон, стала насылать на Т2 всяческие напасти. В закрытое окно автомобиля посыпались проклятия: «Чтоб тебя черви сожрали! Чтоб твоя печень тебя же съела! Чтоб ты ослепла через пару месяцев!»

смотрит в окно.jpg

- Мы арестуем его (очевидно, Т1) завтра, - слышен голос за кадром. - Вы не будете здесь никакими хозяевами! Толь, уходи отсюда, пока я тебя не забрала в ментовку!

- Оксана, иди сюда! - вызывают Т2 из машины. - Тебе страшно?! Ты даже не представляешь, как ты за это заплатишь! Вам все равно никто не даст тут жить, у вас будут большие проблемы.

Потом в кадре появляется Т5: «А ты Риффелю звонила?», - спрашивает он у Т4.

ТОНКИХ из департамента.jpg

- Когда на место нападения на мою жену и автомобиль были вызваны полицейские, все успокоились. Они зафиксировали повреждения машины, после чего мы поехали в районный отдел полиции на Боевой проезд, где оставили заявление по преступлении. После мы обратились в облбюро СМЭ, где жену освидетельствовали, зафиксировав гематому на голове и закрытую черепно-мозговую травму. Также мы обратились с письменными жалобами на действия заместителя начальника управления Судебного департамента в Липецкой области Сергея Тонких в Судебный департамент при Верховном суде, написали обращение в прокуратуру Советского района Липецка, - говорит Анатолий Тонких.

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Во всей этой истории единственным официальным лицом является Сергей Тонких (в нашей версии, Т5). GOROD48 обратился к чиновнику за комментариями.

- 9 сентября мне позвонила моя бывшая жена. Она была сильно взволнована. Она попросила меня приехать на улицу Заводскую в селе Подгорное, так как боялась за свою жизнь. Попросила побыть рядом с ней до приезда на место конфликта сотрудников полиции. Я приехал. К тому времени страсти улеглись. Когда подъехали полицейские, я уехал. Никаких противоправных действий я не совершал, - сказал заместителя начальника управления Судебного департамента в Липецкой области.   
24 3014
#дебош #хулиганство
3

Комментарии (24)

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We

4 минуты назад
Fine! That's why we love Russia! Good luck everyone !
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valerafromsplus

5 минут назад
Да уж, посмотри Волк и Телёнок посмотри для релакса. Я уже сделал. :)
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Обычный кидняк

6 минут назад
Ни кто бывшей жене денег не отдаст, а покупашка, скорее всего подставной.
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Коломыцева

6 минут назад
УК городок и. ОПN3 и ОПN7 во главе с Богатовой М.В. такие же. Типа их столько свидетелей. Двери вскрывают на раз два три
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Мдаааа

7 минут назад
Высшее * ))))))))
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Да уж

8 минут назад
Зачем я это смотрел)
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Оксана П

9 минут назад
Они друг на друга порчи на водят, там чёрная магия идёт вход . Господи ! спаси их и сохрани.
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Сенкевич

12 минут назад
Вашему вниманию уникальный выпуск передачи "В Мире Животных!". Вы увидите типичных липецких представителей флоры и фауны во всей красе!
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Это точно

14 минут назад
Если долевая собственность по 1/2 доли дома,то он свою половину через развод и суд продал новому собственнику,за 5,7 мультов,то значит полностью дом стоит около 12 млн.р.
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Вопросики

20 минут назад
А никто не хочет поинтересоваться, на чьи деньги построен этот нехилый особняк? И может ли обосновать госслужащий свои доходы-расходы? Про этику я вообще молчу.
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