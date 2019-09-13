«Чтоб твоя печень тебя же съела! Чтоб ты ослепла через пару месяцев!»

В соцсетях появилась видеозапись войны за коттедж на улице Заводской на окраине Липецка.

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В этом видео, как пишут в соцсетях - весь Липецк какой он есть: с родовыми проклятьями, какой-то сугубо местечковой злостью, матерщиной… При этом участники этой истории, если судить по их же аккаунтам, - душки, милые люди. С ангелочками, с «Господи тебя храни», с букетиками цветов и с котятками. И главное - при должностях.Все фигуранты этой истории - сплошь однофамильцы и бывшие родственники. На видео, которое смонтировал из того, что зафиксировал регистратор его автомобиля и сотовый телефон его жены один из участников конфликта, Анатолий Тонких, запись войны за коттедж на улице Заводской в Липецке.Анатолия Тонких и его жену Оксану мы будем называть Т1 и Т2. Бывшую жену Анатолия, Ольгу Тонких, ныне проживающую в спорном коттедже, Т3. Адвоката Ольги, юриста Елену Тонких, - Т4. Бывшего мужа Елены Тонких, заместителя начальника управления Судебного департамента в Липецкой области Сергея Тонких - Т5.Предыстория побоища на улице Заводской в селе Подгорное такова. Т1 и Т3 прожили в браке 14 лет. В прошлом году развелись. По взаимной договоренности, как говорит Т1, было решено продать построенный в 2015 году коттедж (его половину - дом построен на двух хозяев), а деньги поделить пополам. Для этого Т1 получил от Т3 нотариальную доверенность на продажу недвижимости. С большим трудом Т1 нашел покупателя, которому и продал недавно половину строения, в котором еще жила Т3, за 5,7 млн рублей.- Половину этой суммы я готов в любой момент передать бывшей жене. Но она не хочет выселяться! В этот понедельник, 9 сентября, мне позвонил новый собственник дома, сказал, что не может открыть замок. Я приехал на улицу Заводскую в обеденное время со своей новой женой. И тут такое началось!По словам Т1, его жену, Т2, ударили по голове и она была вынуждена закрыться в автомобиле. Оттуда она снимала происходящее на мобильный телефон, также фиксировал обстановку автомобильный видеорегистратор.На видео видно, как Т3 бьет автомобиль бывшего мужа большой пластмассовой лейкой: «Мразь, чтоб ты сдохла!»Потом Т3 демонстрирует хорошую физическую форму. Изящная женщина напрыгивает на машину как кошка на мышку. Она бьет ногой по капоту и, возможно, по другим частям автомобиля - на видео видно, как он раскачивается.Т4, адвокат Т3 по бракоразводному процессу, который вел судья Виктор Риффель и закончил его ввиду неявки сторон, стала насылать на Т2 всяческие напасти. В закрытое окно автомобиля посыпались проклятия: «Чтоб тебя черви сожрали! Чтоб твоя печень тебя же съела! Чтоб ты ослепла через пару месяцев!»- Мы арестуем его (очевидно, Т1) завтра, - слышен голос за кадром. - Вы не будете здесь никакими хозяевами! Толь, уходи отсюда, пока я тебя не забрала в ментовку!- Оксана, иди сюда! - вызывают Т2 из машины. - Тебе страшно?! Ты даже не представляешь, как ты за это заплатишь! Вам все равно никто не даст тут жить, у вас будут большие проблемы.Потом в кадре появляется Т5: «А ты Риффелю звонила?», - спрашивает он у Т4.- Когда на место нападения на мою жену и автомобиль были вызваны полицейские, все успокоились. Они зафиксировали повреждения машины, после чего мы поехали в районный отдел полиции на Боевой проезд, где оставили заявление по преступлении. После мы обратились в облбюро СМЭ, где жену освидетельствовали, зафиксировав гематому на голове и закрытую черепно-мозговую травму. Также мы обратились с письменными жалобами на действия заместителя начальника управления Судебного департамента в Липецкой области Сергея Тонких в Судебный департамент при Верховном суде, написали обращение в прокуратуру Советского района Липецка, - говорит Анатолий Тонких.Во всей этой истории единственным официальным лицом является Сергей Тонких (в нашей версии, Т5). GOROD48 обратился к чиновнику за комментариями.- 9 сентября мне позвонила моя бывшая жена. Она была сильно взволнована. Она попросила меня приехать на улицу Заводскую в селе Подгорное, так как боялась за свою жизнь. Попросила побыть рядом с ней до приезда на место конфликта сотрудников полиции. Я приехал. К тому времени страсти улеглись. Когда подъехали полицейские, я уехал. Никаких противоправных действий я не совершал, - сказал заместителя начальника управления Судебного департамента в Липецкой области.