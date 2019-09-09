Впервые в России на выборах в Липецке после автоматического подсчёта бюллетени пересчитали вручную

Сегодня глава облизбиркома Юрий Алтухов подытожил результаты целой серии прошедших вчера в регионе избирательных компаний.

Конечно, главными выборами были губернаторские. По итогам обработки 100% голосов главой региона с большим отрывом от ближайшего соперника стал выдвинутый "Единой Россией" врио главы администрации области Игорь Артамонов, за которого проголосовало 67,27 % липчан, или 294 758 человек. Втрое место - у кандидата от КПРФ, депутата областного Совета Сергея Токарева, которому свои голоса отдали 20,06 % избирателей (87 735 человек) . Третье место заняла депутат областного Совета от "Справедливой России" Лариса Ксенофонтова, набравшая 4,6 % голосов (20 158 человек). Окончательные итоги выборов подведут 11 сентября.



Явка по области в целом составила 47,1%. На выборы пришли 438 123 липчан из более чем 929 тысяч, имевших право голоса избирателей.



- Кампания стала беспрецедентно открытой, - заявил Юрий Алтухов. - 4140 человек были на избирательных участках как наблюдатели. Только от одной Общественной Палаты было более тысячи представителей!



На некоторых цифрах Юрий Алтухов остановился подробно. Так, в первый раз проголосовали

9300 молодых избирателей. Избирательная активность жителей Липецка выросла на 14% по сравнению с предыдущими выборами главы региона. В Ельце явка была на 9,5% выше, чем в 2014 году. Липецкая область заняла 5 место по явке среди 16 субъектов РФ, где проходили выборы. 14 тысяч 729 жителей региона стали "мобильными избирателями", оформив свое желание голосовать там, где им удобно. 193 избирателя приняли участие в эксперименте ЦИК по голосованию на цифровых избирательных участках в Москве.



35% липчан, то есть каждый третий, проголосовали с помощью КОИБов, комплексов обработки избирательных бюллетеней. В Ельце и Липецке были размещены 162 аппаратных комплекса. По просьбе КПРФ на 18 избирательных участках бюллетени после того, как их посчитала автоматика, пересчитали вручную. "Впервые в России", - заметил Юрий Алтухов. И результаты сошлись.



- Если бы не совпал ходя бы один голос, мы были бы вынуждены пересчитать вручную все бюллетени, которые прошли через КОИБы.



На "горячую линию" облизбиркома позвонили более 300 раз. Была одна жалоба на попытку вброса бюллетеня на участке в селе Троекурово Чаплыгинского района. Под вопрос попали три бюллетеня, которые наблюдатель от КПРФ увидел в руках члена УИК. На результаты выборов этот инцидент не повлиял.





