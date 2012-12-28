Липецкая вечЁрка: зять разбил авто тещи, новая цена земли и куда поплыл тираж газеты

Сегодня, 25 июня, участковый задержал мужчину, который попортил автомобиль, мэрия разработала новый порядок определения цены на земельные участки, и тираж газеты «Первый номер» оказался в реке Липовке.