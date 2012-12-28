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7 минут назад

Липецкая вечЁрка: зять разбил авто тещи, новая цена земли и куда поплыл тираж газеты

Сегодня, 25 июня, участковый задержал мужчину, который попортил автомобиль, мэрия разработала новый порядок определения цены на земельные участки, и тираж газеты «Первый номер» оказался в реке Липовке.

29-летний липчанин  выместил злобу на автомобиле тещи после ссоры с ней и бывшей женой. Он пинал машину, бил кулаками и стулом. Владелица оценила ущерб в 159 тысяч рублей.

Липчанин уже возместил убытки, тем не менее, полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

«Мужчины, будьте адекватными. Развод — ещё не повод все крушить и мстить, жизнь прекрасна, и она бывает непредсказуема. Переверните страницу жизни и живите без обид и злобы», — посоветовал комментатор.

«Как интересно живут, сколько экспрессии», — позавидовал Sергий.

Липчанка Анастасия просит помочь найти самокатчика, который поздно вечером 31 мая во дворе на улице Хорошавина, 10 врезался в ее «Шевроле Круз». А потом поехал в бар.



Самокатчик не пострадал, а автомобилю нанесен существенный ущерб: головой мужчина разбил лобовое стекло. У машины помяты две двери, порог, бампер и две вмятины остались у бензобака.

Независимая экспертиза оценила ремонт автомобиля в 227 904 рубля.

В возбуждении уголовного дела Анастасии отказали — самокатчика не могут найти, да и умысел у него вряд ли был.

«Однако крепкая голова у мужика», — восхитился Александр Н.

«Интересно, а чтобы делала полиция, если бы эта машина принадлежала мэру города Липецка. Не трудно догадаться. И как тогда понимать равенство каждого перед законом и защиту интересов граждан. Пишите срочно в прокуратуру, иначе все замылят», — посоветовал Задолбалин.

«Почему не запретят самокаты. Это жилая зона, скорость, видимо, не маленькая была. Хорошо, что люди не пострадали, могло быть ещё хуже. Да и этот товарищ навряд ли сознается, органы власти проснетесь, вы кого защищаете, почему столько времени упущено действий никаких? Вопрос, может, чей сынок, поэтому заминают», — написала Наталья.

Мэрия Липецка  разработала новый порядок определения цены муниципальных земельных участков, для продажи без проведения торгов. Если сейчас существуют две ставки: 1,5% и 7,5% от кадастровой стоимости участков, то теперь предложены четыре: 2,5%, 7,5%, 15% и 25%. Участки подорожают.

Новые ставки соответствуют порядку, установленному в Липецкой области, что обеспечит единый подход для всех земельных участков.

Порядок вступит в силу, если за него проголосует сессия горсовета, намеченная на следующую неделю.

И еще о городских новостях. В мэрии не отказались от идеи строительства дублера Октябрьского моста несмотря на то, что недавно мэр Роман Ченцов заявил, что тот не аварийный.

Мост, построенный в 1972 году, немного подлатали, и сейчас он, как говорят специалисты, находится в ограниченно-работоспособном состоянии.

— Неминуемо наступит момент, когда Октябрьский мост нужно будет снова объявить аварийным. Было был правильно провести его техническую экспертизу уже в этом году, чтобы понять, когда это случится. По моим наблюдениям — а я езжу по мосту каждый день — уже сейчас есть вопросы к состоянию деформационных швов и плит перекрытия на нем, — сказал GOROD48 специалист, имевший недавно прямое отношение к эксплуатации моста.

Кстати, компания «Мовиста региона Липецк» отказалась перекладывать рельсы на мосту именно из-за его аварийности. Сейчас рельсы меняет  МУП «Горэлектротранс».

К декабрю концессионер собирается восстановить движение трамваев маршрута 1к через мост.

Комментаторов GOROD48 эта новость сильно задела.  

«Ограниченно-работоспособном состоянии. Да в таком состоянии много чего и кого в городе находится», — считает Состояние Огр.

«Господа, делаем ставки: что построят раньше, новый мост или обещанное метро?», — предложил Так как есть.

«Есть два варианта: фантастический и реалистичный. Реалистичный — прилетят инопланетяне и сделают и то, и другое, и фантастический — чиновники пустят трамвай!» — ответила Надежда.

«В ограниченно-работоспособном состоянии. Это ж надо додуматься», — возмутился Итить.

«Это примерно как экономика с отрицательным ростом», — пояснил Гость.

«Практически как осетрина второй свежести», — добавила Фрезия.

«Что важнее: мост или аттракционы?», — задал риторический вопрос А.

Читатель GOROD48 прислал в редакцию видеоролик, на котором видно, как по реке Липовке плывет тираж газеты «Первый номер».



Главный редактор «Первого номера» Наталья Горяйнова рассказала, что накануне при разгрузке тиража какой-то мужчина средних лет украл пачку со ста экземплярами газеты и кинулся наутек. Догнать его не смогли. Такой факт с газетой случился впервые.

— Газета распространяется бесплатно. В некоторый пунктах за ней стоят очереди. Жаль, но кому-то газеты в этот раз не досталось, — сказала главный редактор «Первого номера».

«При нынешнем уровне работы мобильного интернета, печатные издания становятся актуальными», — заметил zzloyzz

Завтра, выходя из дома, не забудьте зонт: в Липецке ожидаются дожди. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от +19 до +21 градуса.

Спасатели предупредили, что уже с сегодняшнего вечера ожидаются дожди, местами сильные, местами грозы. Возможен сильный ветер с порывами скоростью в 15-20 м/с.
вечЁрка
хулиганство
земля
газета
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