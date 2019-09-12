Общество
сегодня, 13:47
«Вы вообще у меня первая!»
Корреспонденты GOROD48 протестировали оплату через мобильное приложение проезда в общественном транспорте.
Сегодня утром администрация Липецка сообщила, что на муниципальном транспорте можно оплатить проезд через мобильное приложение. Корреспондент GOROD48 отправилась тестировать новинку.
Час пик, около полудня. Выхожу на остановку у Центрального рынка, чтобы доехать до железнодорожного вокзала. Жду транспорт - именно муниципальный, а не маршрутки: в них оплату проезда приложением еще не интегрировали. К остановке подъезжает автобус маршрута №12.
Заранее открываю мобильное приложение и разрешаю камере считать код: технологии хоть и современные, но от зависания или проблем с сетью никто не застрахован. Вхожу в автобус первой, вижу на корпусе кабины водителя QR-код. Приложение очень быстро его считывает, выводит на экран данные о маршруте и стоимость проезда — 19 рублей, предлагает оплатить. Жму кнопку «Оплатить» внизу экрана, и сразу мне в приложение приходит чек. С чувством исполненного долга занимаю место в автобусе. Сквозь музыку в наушниках слышу оклики водителя: «Кто не оплатил проезд?! Девушка, что у вас?». Озираясь по сторонам, понимаю, что водитель зовет меня. Подхожу к кабине и показываю ему чек оплаты на экране телефона.
- Да нас вообще никто не инструктировал. Просто распихали эти таблички по автобусам — и езжай. А как мне понять - кто оплатил через телефон, а кто едет зайцем? Вы вообще у меня первая! - говорит водитель автобуса.
Для чистоты эксперимента решаю еще раз протестировать приложение. Так что едем обратно — от ТРЦ «Малибу» в сторону «Центрального рынка». Так как с муниципальным транспортом днем в Липецке проблем нет, то сразу сажусь на автобус №2. Здесь начались шероховатости. Несмотря на то, что я как прилежный пользователь загодя приготовилась считывать код, повисла система оформления билета.
Пока я у входа в автобус ждала ответа сервера, за мной скопилась недовольная очередь из пассажиров: какая-то цаца с телефоном устроила затор! Пожилые люди вообще смотрели на мои манипуляции как папуасы на зеркальце и не могли понять, зачем я тут стою. Впрочем, сервер отвис за 5-10 секунд, сформировал мне чек, который я показала водителю. Женщина за рулем «двойки» абсолютно буднично глянула на экран. Но бабули следили за мной до самого окончания поездки, бдили за потенциальным зайцем.
В целом, приложению «Lite PASS» мы поставим оценку 4+. Почему так? Объясняем. Во-первых, проблемы с приложением начались еще на уровне его установки. Регистрация быстро и интуитивно понятно проходит через номер телефона, а вот пополнение баланса виртуального счета идет шлюзы «Сбербанка». Банк постоянно выдавал ошибку, и для ее устранения пришлось переустановить приложение.
Во-вторых, немного неудобен сам функционал оплаты: готовиться к входу в транспорт надо заранее и при зависании сервера вы рискуете создать затор у кабины водителя. Если приложение и сеть не подводят — весь процесс от сканирования до показа чека-билета водителю — пролетает мгновенно, если нет — приходится терпеть негодование очереди. Поэтому рекомендуем заходить в транспорт самыми последними. В-третьих, в приложении нет возможности пополнить баланс через Apple Pay и аналогичные сервисы: при каждом пополнении приходится снова вводить данные карты.
- Такой вариант пополнения счета мобильного приложения реален, но его надо обсудить с разработчиками и просчитать, будет ли это выгодно системе, - говорит заместитель директора «Агентства автомобильного транспорта Липецкой области» Илья Библиков. - Пока мы эту систему тестируем, дорабатываем до идеала. Оплата мобильным приложением внедрена на 221 автобус МУП «Липецкий пассажирский транспорт». Мы смотрим, как можно использовать функционал, что стоит добавить. Тестировать этот «пилот» будем до конца года. Разработка приложения не стоила нам ни копейки, весь функционал нам дали бесплатно его авторы. Если доведем все до ума, то к началу 2020 года заведем в приложение весь городской транспорт и начнем работу по региону. Пока отказываться от обычной транспортной карты не стоит: она пригодится для оплаты проезда в маршрутках, трамваях и на межгороде, в районном транспорте. Если будет запрос на возврат стоимости транспортной карты и пополнением ее остатка счета мобильного приложения, то подумаем, как это возможно сделать. А вот транспортная карта для льготников пока остается в силе. Заводить льготников в мобильные приложения — огромная проблема в части правильного оформления всех тонкостей субсидирования оплаты. Так что на них новинка не рассчитана. Только на тех, кто платит за проезд без льгот.
Как оплатить проезд мобильным приложением «Lite PASS»
1. На мобильном телефоне заходим в Google Play или App Store, ищем приложение «Lite PASS». Скачиваем приложение и открываем его.
2. Проходим регистрацию через мобильный телефон. Вам придет смс с кодом, его нужно ввести в поле. Принимаем условия использования приложения.
3. Пополняем счет приложения. Это можно сделать с банковской карты, рассчитанной на платежи в интернете. При пополнении нужно указать адрес электронной почты, на который придет чек, и номер мобильного телефона, на который придет код подтверждения платежа.
4. На экране сразу отобразится баланс приложения. Потом в его меню можно будет увидеть не только остаток средств, но и все купленные билеты.
5. Перед первым использованием приложения разрешаем ему доступ к камере — именно она считывает QR-код. Перед входом в транспорт запускаем приложение. Делайте это заранее!
6. Считываем код, жмем зеленую кнопку «Оплатить» и показываем водителю чек-билет на экране. Приятной поездки!
Еще до официального объявления о запуске «Lite PASS» у него появились пользователи. И в каталоге приложений, и в соцсетях можно встретить отзывы о продукте.
О своем опыте работы с приложением в соцсетях рассказал липчанин Сергей Белый: «Да, платил... Приложение кривое и тупое! В целом неудобно ждать отправки данных на сервер, а она может затянуться, потом ещё ткнуть экран телефона водителю, чтобы доказать оплату. А в это время за тобой стоят десятки злых людей, которые хотят зайти в автобус. На мой запрос об установке POS терминалов или NFC меток в действующие терминалы, разработчики этого приложения сказали, что это неудобно, ибо не у всех есть смартфон с NFC! И ещё это дорого, так как метки стоят очень дорого (на алике целых 3 рубля!), а настройка вообще миллионы потребует (утрирую). А то, что почти все карты сегодня имеют бесконтактную оплату, они, наверное, не знают. Короче, опять занимаются фигнёй».
Кстати, Lite PASS» - первое и пока единственное приложение от разработчика Shtrih-M. И средняя оценка его работы — 4,7.
Юлия Масляная
Час пик, около полудня. Выхожу на остановку у Центрального рынка, чтобы доехать до железнодорожного вокзала. Жду транспорт - именно муниципальный, а не маршрутки: в них оплату проезда приложением еще не интегрировали. К остановке подъезжает автобус маршрута №12.
Заранее открываю мобильное приложение и разрешаю камере считать код: технологии хоть и современные, но от зависания или проблем с сетью никто не застрахован. Вхожу в автобус первой, вижу на корпусе кабины водителя QR-код. Приложение очень быстро его считывает, выводит на экран данные о маршруте и стоимость проезда — 19 рублей, предлагает оплатить. Жму кнопку «Оплатить» внизу экрана, и сразу мне в приложение приходит чек. С чувством исполненного долга занимаю место в автобусе. Сквозь музыку в наушниках слышу оклики водителя: «Кто не оплатил проезд?! Девушка, что у вас?». Озираясь по сторонам, понимаю, что водитель зовет меня. Подхожу к кабине и показываю ему чек оплаты на экране телефона.
- Да нас вообще никто не инструктировал. Просто распихали эти таблички по автобусам — и езжай. А как мне понять - кто оплатил через телефон, а кто едет зайцем? Вы вообще у меня первая! - говорит водитель автобуса.
Для чистоты эксперимента решаю еще раз протестировать приложение. Так что едем обратно — от ТРЦ «Малибу» в сторону «Центрального рынка». Так как с муниципальным транспортом днем в Липецке проблем нет, то сразу сажусь на автобус №2. Здесь начались шероховатости. Несмотря на то, что я как прилежный пользователь загодя приготовилась считывать код, повисла система оформления билета.
Пока я у входа в автобус ждала ответа сервера, за мной скопилась недовольная очередь из пассажиров: какая-то цаца с телефоном устроила затор! Пожилые люди вообще смотрели на мои манипуляции как папуасы на зеркальце и не могли понять, зачем я тут стою. Впрочем, сервер отвис за 5-10 секунд, сформировал мне чек, который я показала водителю. Женщина за рулем «двойки» абсолютно буднично глянула на экран. Но бабули следили за мной до самого окончания поездки, бдили за потенциальным зайцем.
В целом, приложению «Lite PASS» мы поставим оценку 4+. Почему так? Объясняем. Во-первых, проблемы с приложением начались еще на уровне его установки. Регистрация быстро и интуитивно понятно проходит через номер телефона, а вот пополнение баланса виртуального счета идет шлюзы «Сбербанка». Банк постоянно выдавал ошибку, и для ее устранения пришлось переустановить приложение.
Во-вторых, немного неудобен сам функционал оплаты: готовиться к входу в транспорт надо заранее и при зависании сервера вы рискуете создать затор у кабины водителя. Если приложение и сеть не подводят — весь процесс от сканирования до показа чека-билета водителю — пролетает мгновенно, если нет — приходится терпеть негодование очереди. Поэтому рекомендуем заходить в транспорт самыми последними. В-третьих, в приложении нет возможности пополнить баланс через Apple Pay и аналогичные сервисы: при каждом пополнении приходится снова вводить данные карты.
- Такой вариант пополнения счета мобильного приложения реален, но его надо обсудить с разработчиками и просчитать, будет ли это выгодно системе, - говорит заместитель директора «Агентства автомобильного транспорта Липецкой области» Илья Библиков. - Пока мы эту систему тестируем, дорабатываем до идеала. Оплата мобильным приложением внедрена на 221 автобус МУП «Липецкий пассажирский транспорт». Мы смотрим, как можно использовать функционал, что стоит добавить. Тестировать этот «пилот» будем до конца года. Разработка приложения не стоила нам ни копейки, весь функционал нам дали бесплатно его авторы. Если доведем все до ума, то к началу 2020 года заведем в приложение весь городской транспорт и начнем работу по региону. Пока отказываться от обычной транспортной карты не стоит: она пригодится для оплаты проезда в маршрутках, трамваях и на межгороде, в районном транспорте. Если будет запрос на возврат стоимости транспортной карты и пополнением ее остатка счета мобильного приложения, то подумаем, как это возможно сделать. А вот транспортная карта для льготников пока остается в силе. Заводить льготников в мобильные приложения — огромная проблема в части правильного оформления всех тонкостей субсидирования оплаты. Так что на них новинка не рассчитана. Только на тех, кто платит за проезд без льгот.
Как оплатить проезд мобильным приложением «Lite PASS»
1. На мобильном телефоне заходим в Google Play или App Store, ищем приложение «Lite PASS». Скачиваем приложение и открываем его.
2. Проходим регистрацию через мобильный телефон. Вам придет смс с кодом, его нужно ввести в поле. Принимаем условия использования приложения.
3. Пополняем счет приложения. Это можно сделать с банковской карты, рассчитанной на платежи в интернете. При пополнении нужно указать адрес электронной почты, на который придет чек, и номер мобильного телефона, на который придет код подтверждения платежа.
4. На экране сразу отобразится баланс приложения. Потом в его меню можно будет увидеть не только остаток средств, но и все купленные билеты.
5. Перед первым использованием приложения разрешаем ему доступ к камере — именно она считывает QR-код. Перед входом в транспорт запускаем приложение. Делайте это заранее!
6. Считываем код, жмем зеленую кнопку «Оплатить» и показываем водителю чек-билет на экране. Приятной поездки!
Еще до официального объявления о запуске «Lite PASS» у него появились пользователи. И в каталоге приложений, и в соцсетях можно встретить отзывы о продукте.
О своем опыте работы с приложением в соцсетях рассказал липчанин Сергей Белый: «Да, платил... Приложение кривое и тупое! В целом неудобно ждать отправки данных на сервер, а она может затянуться, потом ещё ткнуть экран телефона водителю, чтобы доказать оплату. А в это время за тобой стоят десятки злых людей, которые хотят зайти в автобус. На мой запрос об установке POS терминалов или NFC меток в действующие терминалы, разработчики этого приложения сказали, что это неудобно, ибо не у всех есть смартфон с NFC! И ещё это дорого, так как метки стоят очень дорого (на алике целых 3 рубля!), а настройка вообще миллионы потребует (утрирую). А то, что почти все карты сегодня имеют бесконтактную оплату, они, наверное, не знают. Короче, опять занимаются фигнёй».
Кстати, Lite PASS» - первое и пока единственное приложение от разработчика Shtrih-M. И средняя оценка его работы — 4,7.
Юлия Масляная
дед Макар
Ты прав
не пользультесь ,и будет вам счастье !
Может и так
ВОТ так
о
гостья
гостья
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