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Самокатчик врезался в «Шевроле» и скрылся: хозяйке машины причинён ущерб в 228 тысяч рублей
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Происшествия
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37 минут назад
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Самокатчик врезался в «Шевроле» и скрылся: хозяйке машины причинён ущерб в 228 тысяч рублей
Протаранив машину, мужчина проследовал в пивбар.
ДТП произошло 31 мая в 23:38 во дворе на Хорошавина, 10. В припаркованный «Шевроле Круз» на полной скорости въехал мужчина на прокатном электросамокате. Никто не пострадал. Но вот автомобилю были причинены серьёзные повреждения: головой самокатчик разбил лобовое стекло, также помяты две двери, порог и бампер, ещё две вмятины остались у бензобака.
Протаранив машину, самокатчик поднялся, отряхнулся и как ни в чём не бывало поехал дальше. Как полагает хозяйка машины, он проследовал в пивбар, у которого и оставил самокат — по крайне мере, мужчину в такой же одежде и там записала камера наблюдения.
Независимая экспертиза оценила ремонт автомобиля в 227 904 рубля.
Но приступить к ремонту женщина не может — ведь самокатчика до сих пор не нашли, а возбуждении уголовного дела по факту повреждения автомобиля было отказано из-за отсутствия умысла и неустановления самокатчика. Были направлены запросы в несколько прокатных компаний, но ответы на них так и не пришли.
Липчанка просит откликнуться самого виновника происшествия или хотя бы шеринговые компании.
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