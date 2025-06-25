Самокатчик врезался в «Шевроле» и скрылся: хозяйке машины причинён ущерб в 228 тысяч рублей

Протаранив машину, мужчина проследовал в пивбар.

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В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Анастасия, которая ищет мужчину, врезавшегося в её машину на шеринговом самокате.ДТП произошло 31 мая в 23:38 во дворе на Хорошавина, 10. В припаркованный «Шевроле Круз» на полной скорости въехал мужчина на прокатном электросамокате. Никто не пострадал. Но вот автомобилю были причинены серьёзные повреждения: головой самокатчик разбил лобовое стекло, также помяты две двери, порог и бампер, ещё две вмятины остались у бензобака.Протаранив машину, самокатчик поднялся, отряхнулся и как ни в чём не бывало поехал дальше. Как полагает хозяйка машины, он проследовал в пивбар, у которого и оставил самокат — по крайне мере, мужчину в такой же одежде и там записала камера наблюдения.Независимая экспертиза оценила ремонт автомобиля в 227 904 рубля.Но приступить к ремонту женщина не может — ведь самокатчика до сих пор не нашли, а возбуждении уголовного дела по факту повреждения автомобиля было отказано из-за отсутствия умысла и неустановления самокатчика. Были направлены запросы в несколько прокатных компаний, но ответы на них так и не пришли.Липчанка просит откликнуться самого виновника происшествия или хотя бы шеринговые компании.