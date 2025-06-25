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37 минут назад
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Самокатчик врезался в «Шевроле» и скрылся: хозяйке машины причинён ущерб в 228 тысяч рублей

Протаранив машину, мужчина проследовал в пивбар.

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Анастасия, которая ищет мужчину, врезавшегося в её машину на шеринговом самокате.

ДТП произошло 31 мая в 23:38 во дворе на Хорошавина, 10. В припаркованный «Шевроле Круз» на полной скорости въехал мужчина на прокатном электросамокате. Никто не пострадал. Но вот автомобилю были причинены серьёзные повреждения: головой самокатчик разбил лобовое стекло, также помяты две двери, порог и бампер, ещё две вмятины остались у бензобака.

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Протаранив машину, самокатчик поднялся, отряхнулся и как ни в чём не бывало поехал дальше. Как полагает хозяйка машины, он проследовал в пивбар, у которого и оставил самокат — по крайне мере, мужчину в такой же одежде и там записала камера наблюдения.



Независимая экспертиза оценила ремонт автомобиля в 227 904 рубля.

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Но приступить к ремонту женщина не может — ведь самокатчика до сих пор не нашли, а возбуждении уголовного дела по факту повреждения автомобиля было отказано из-за отсутствия умысла и неустановления самокатчика. Были направлены запросы в несколько прокатных компаний, но ответы на них так и не пришли.

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Липчанка просит откликнуться самого виновника происшествия или хотя бы шеринговые компании.
ДТП
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Липецк
5 минут назад
Долбить прокатчикиков самокатов. У них все данные должны быть.
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Александр Н.
6 минут назад
Однако крепкая голова у мужика.
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Тю
6 минут назад
Чёт слишком большая сумма для возмещения ущерба за стекло и ничтожные вмятинки. На авторынке подержанные нашемарки в 2 раза дешевле продаются. Кроме того, нижняя кромка двери, порог и колëсная арка ржавые явно не по вине самокатчика.
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Вернуть наливайки
8 минут назад
Вот если бы пивасик где то рядом наливали, то самокат и не понадобился бы. Понапринимали антинародных законов, а люди и их имущество страдают.
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Садовод
11 минут назад
"Эксперт" Колесников И.В. ! Коробление металла — это искажение формы изделия из-за внутренних напряжений, которые возникают при неравномерном нагреве или охлаждении. Здесь мы на задней двери имеем деформацию! Учите матчасть!
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Не установлено
12 минут назад
Правильно чего искать - камеры смотреть, опросы там разные проводить. Проще отписку нацарапать. Не велика персона.
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Алена
14 минут назад
пьяный мог врезаться и на личном велосипеде
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Липчанка
17 минут назад
А нехрена бросать машины где попало!
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Эра самокатов
24 минуты назад
Надо запретить парковать автомобили по пути следования самокатчиков.
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Так как есть
24 минуты назад
В полиции походу учат не розыском заниматься, а отказные писать.
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Никодим
5 минут назад
Когда убьют, тогда и приходите.
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