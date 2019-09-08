Игорь Артамонов: «Если бы все вернулось назад, я бы снова влез в эту историю»

Игорь Артамонов прокомментировал ход избирательной кампании.

Последним из пяти кандидатов на должность главы администрации Липецкой области в пресс-центр региональной избирательной комиссии пришел Игорь Артамонов. На вотрой этаж театра имени Толстого он поднимался под звуки специально включенного тяжелого рока.



- Впечатления от выборов очень простые - надо посмотреть, посчитать, а потом в случае положительного исхода следующие пять лет назад работать,- сходу заявил явно уставший от сегодняшнего напряженного дня Игорь Артамонов.



- Если бы была возможность вернутся назад, вы бы снова выбрали политику, или остались бы в бизнесе? - спросил Артамонова корреспондент GOROD48.



- Не знаю. Я люблю тяжелые ситуации, наверное, снова бы полез, - ответил возможный победитель выборов.



- Были прошедшие 11 месяцев разминкой перед настоящей работой?



- Я не скажу, что это была разминка. Мы не строили свою работу по принципу: "выборы - не выборы". Нет это были вехи большого пути.



- Что вы планируете делать сразу после выборов?



- Знаете в нашей стране случается так, что хуже всего голосуют там, где лучше всего живут. Это очень интересная ситуация для размышления. Что же не так, что надо поменять? Мы для Липецка сделали столько, сколько для него не сделали, наверное, с момента основания. Это для меня странно, это нужно осмыслить.



- Кто будет представлять Липецкую область в Совете Федерации?



- Кого и пларировал - Олег Королев.



- А Евгения Уваркина? Она тоже в списке.



- Вторые выборы Липецку не грозят, нам и этих хватит.





