Политика

38 минут назад

Игорь Артамонов: «Если бы все вернулось назад, я бы снова влез в эту историю»

7 568
#выборы главы региона
Игорь Артамонов: «Если бы все вернулось назад, я бы снова влез в эту историю»

Игорь Артамонов прокомментировал ход избирательной кампании.

Последним из пяти кандидатов на должность главы администрации Липецкой области в пресс-центр региональной избирательной комиссии пришел Игорь Артамонов. На вотрой этаж театра имени Толстого он поднимался под звуки специально включенного тяжелого рока.

- Впечатления от выборов очень простые - надо посмотреть, посчитать, а потом в случае положительного исхода следующие пять лет назад работать,- сходу заявил явно уставший от сегодняшнего напряженного дня Игорь Артамонов.

- Если бы была возможность вернутся назад, вы бы снова выбрали политику, или остались бы в бизнесе? - спросил Артамонова корреспондент GOROD48.

- Не знаю. Я люблю тяжелые ситуации, наверное, снова бы полез, - ответил возможный победитель выборов. 

- Были прошедшие 11 месяцев разминкой перед настоящей работой? 

- Я не скажу, что это была разминка. Мы не строили свою работу по принципу: "выборы - не выборы".  Нет это были вехи большого пути.

- Что вы планируете делать сразу после выборов?

- Знаете в нашей стране случается так, что хуже всего голосуют там, где лучше всего живут. Это очень интересная ситуация для размышления. Что же не так, что надо поменять? Мы для Липецка сделали столько, сколько для него не сделали, наверное, с момента основания. Это для меня странно, это нужно осмыслить.

- Кто будет представлять Липецкую область в Совете Федерации?

- Кого и пларировал - Олег Королев.

- А Евгения Уваркина? Она тоже в списке.

- Вторые выборы Липецку не грозят, нам и этих хватит.


7 568
#выборы главы региона

Комментарии (8)

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Кхм...

24 секунды назад
Лишили липчан выбора на самом старте. Трусливые твари. Сейчас увидите реальные результаты "пиара". А весной вообще будете локти кусать.
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Редакторы дебилы !!!

1 минуту назад
Когда же новая администрация наберёт грамотных людей в средства массовой информации!!! А теперь давайте посмеемся вместе над этими дебилам работающими на город 48!!! (На вотрой этаж театра ), (пларировал - Олег Королев)! А вы говорите у вас дети в школе плохо учатся.
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44 года живу в Липецке

1 минуту назад
А что вы сделали для Липецка за 11 месяцев?
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Лана

2 минуты назад
Молодец, победил !!! Так держать !!!
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1

2 минуты назад
Какое самомнение у человека! Сделал для Липецка больше с самого основания! Вот это да. Да что сделали то?! В быхановом саду туалет покрасили?
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Мама

5 минут назад
Умничка Мы за Вас Вы самый лучший ,умный и добрый
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заврался ты лысый

5 минут назад
Вот поэтому Игарек тебе липчане и не доверяют из-за двуличия. Ты только что сказал в интервью - что в Липецке никто ничего не делал до тебя и тут же ставищь главного тунеядца в Совет Федераций
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Это. Только начало)))

8 минут назад
Историй)
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