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Происшествия
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38 минут назад
Державший в страхе врачей и пациентов хулиган с ножом получил два года условно
Посетители и сотрудники Задонской районной больницы были вынуждены закрыться в кабинетах от мужчины с туристическим ножом.
Речь идёт о событиях 20 февраля 2025 года в поликлинике Задонской ЦРБ, о которых ранее рассказывала министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова. Тогда неадекватный мужчина с ножом выбил двери нескольких кабинетов поликлиники. Его обезвредили двое врачей и один из пациентов. Затем мужчину задержали полицейские.
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