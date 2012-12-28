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38 минут назад

Державший в страхе врачей и пациентов хулиган с ножом получил два года условно

Посетители и сотрудники Задонской районной больницы были вынуждены закрыться в кабинетах от мужчины с туристическим ножом.

Задонский районный суд приговорил к двум годам условно с таким же испытательным сроком устроившего дебош в больнице 44-летнего мужчину. Его осудили по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия». Об этом GOROD48 рассказали в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Речь идёт о событиях 20 февраля 2025 года в поликлинике Задонской ЦРБ, о которых ранее рассказывала министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова. Тогда  неадекватный мужчина с ножом выбил двери нескольких кабинетов поликлиники. Его обезвредили двое врачей и один из пациентов. Затем мужчину задержали полицейские. 
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