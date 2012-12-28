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Здоровье
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44 минуты назад
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Липчанин пытался разжечь костёр под дождем и попал в реанимацию
Мужчина вылил в костёр полведра бензина.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у пациента диагностированы ожоги III степени 50% поверхности тела: с головы до ног.
Липчанин в тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь.
Медики просят соблюдать осторожность при обращении с огнём.
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