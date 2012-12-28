Липчанин пытался разжечь костёр под дождем и попал в реанимацию

Мужчина вылил в костёр полведра бензина.

61-летний липчанин пытался разжечь костёр под дождем при помощи половины ведра бензина и вспыхнул сам. Мужчина попал в реанимацию областного ожогового центра.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у пациента диагностированы ожоги III степени 50% поверхности тела: с головы до ног.Липчанин в тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь.Медики просят соблюдать осторожность при обращении с огнём.