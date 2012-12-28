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319
44 минуты назад
3

Липчанин пытался разжечь костёр под дождем и попал в реанимацию

Мужчина вылил в костёр полведра бензина.

61-летний липчанин пытался разжечь костёр под дождем при помощи половины ведра бензина и вспыхнул сам. Мужчина попал в реанимацию областного ожогового центра.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у пациента диагностированы ожоги III степени  50% поверхности тела: с головы до ног.

Липчанин в тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Медики просят соблюдать осторожность при обращении с огнём. 
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Комментарии (3)

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Сначала новые
ЛТЗ
15 минут назад
С бензином играя, аккуратнее будь!
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Дед
17 минут назад
Откуда столько бензина ?
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эх
26 минут назад
опять очередная жертва Егэ
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