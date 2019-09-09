Депутатом областного Совета стал член «Единой России»

24-й избирательный округ обрёл представителя в областном парламенте.

Вчера в Липецкой области прошли довыборы в областной Совет по одномандатному избирательному округу №24.



В них победила представитель "Единой России". Татьяна Тинькова набрала 41,57% голосов избирателей. За неё проголосовал 7641 человек. Втрое место занял кандидат от КПРФ Александр Рубцов (25,34%), третье - Людмила Краснова от "Справедливой России" (15,94%).



В этих выборах приняли участие 18 383 человека, или 54,86% от числа избирателей 24-го избирательного округа.

