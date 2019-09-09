Общество
36 минут назад
Депутатом областного Совета стал член «Единой России»
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24-й избирательный округ обрёл представителя в областном парламенте.
Вчера в Липецкой области прошли довыборы в областной Совет по одномандатному избирательному округу №24.
В них победила представитель "Единой России". Татьяна Тинькова набрала 41,57% голосов избирателей. За неё проголосовал 7641 человек. Втрое место занял кандидат от КПРФ Александр Рубцов (25,34%), третье - Людмила Краснова от "Справедливой России" (15,94%).
В этих выборах приняли участие 18 383 человека, или 54,86% от числа избирателей 24-го избирательного округа.
В них победила представитель "Единой России". Татьяна Тинькова набрала 41,57% голосов избирателей. За неё проголосовал 7641 человек. Втрое место занял кандидат от КПРФ Александр Рубцов (25,34%), третье - Людмила Краснова от "Справедливой России" (15,94%).
В этих выборах приняли участие 18 383 человека, или 54,86% от числа избирателей 24-го избирательного округа.
8 778
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