Общество

36 минут назад

Депутатом областного Совета стал член «Единой России»

8 778
#выборы депутатов облсовета
2
Депутатом областного Совета стал член «Единой России»

24-й избирательный округ обрёл представителя в областном парламенте.

Вчера в Липецкой области прошли довыборы в областной Совет по одномандатному избирательному округу №24. 

В них победила представитель "Единой России". Татьяна Тинькова набрала 41,57% голосов избирателей. За неё проголосовал 7641 человек. Втрое место занял кандидат от КПРФ Александр Рубцов (25,34%), третье - Людмила Краснова от "Справедливой России" (15,94%).

В этих выборах приняли участие 18 383 человека, или 54,86% от числа избирателей 24-го избирательного округа.
8 778
#выборы депутатов облсовета
2

Комментарии (8)

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Правда

8 минут назад
Бедные учителя весь день звонили что бы шли голосовать.
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гость

9 минут назад
Очевидец, СКОРЕЕ , драйв , хайп , протест !
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Увася

10 минут назад
Там к сожалению одни члены и сидят, нормальных людей по пальцам пересчитать можно
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Гость

19 минут назад
Ни кто не сомневался что партия жуликов и воров победит!!! Какие выборы все уже выбрано давно.
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жулье и ворье

22 минуты назад
жулье и ворье
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Очевидец

25 минут назад
На выборах в думу Хабаровского края убедительную победу одержала партия ЛДПР (55,89%) потому что у них губернатор ЛДПРовец, это говорит о том, что административный ресурс работает на любую партию, не зависимо от воли избирателей.
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гость

27 минут назад
позор ЕР, жулики...
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Гость

28 минут назад
Хорошо жилось при СССР...
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