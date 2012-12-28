Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: у кого в городе самая большая зарплата, секретный список перспективных отраслей
Общество
Липецкая вечЁрка: железнодорожная авария, избиение девушки и багаж выпускников
Общество
Зять пинками, кулаками и стулом помял автомобиль тёщи
Происшествия
Самокатчик врезался в «Шевроле» и скрылся: хозяйке машины причинён ущерб в 228 тысяч рублей
Происшествия
По Липовке в центре Липецка поплыл свежий тираж газеты «Первый номер»
Происшествия
Автомобиль «Дэу» врезался в стоящий на обочине «Мерседес» с цистерной
Происшествия
Утро началось с воздушной опасности, пока – жёлтый уровень
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
О сильных дождях и грозах предупреждают спасатели
Погода в Липецке
Вячеслав Жабин стал мэром Ельца
Политика
Читать все
Отбой желтого уровня
Происшествия
«Люди уже месяц не могут нормально помыться!»
Общество
11,5% рыбы в липецких водоёмах заражено гельминтами
Здоровье
Двухмесячная течь промыла провал
Общество
О сильных дождях и грозах предупреждают спасатели
Погода в Липецке
В Тракторном и на Карьере отключат холодную воду
Общество
Державший в страхе врачей и пациентов хулиган с ножом получил два года условно
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +22
Погода в Липецке
«Металлург» перехватил нападающего у питерского «Зенита»
Спорт
«Знакомство с Голощаповым»: разговор во дворе и экскурсия по подъездам
Общество
Читать все
Общество
279
сегодня, 17:41
4

В Тракторном и на Карьере отключат холодную воду

26 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители более трех десятков улиц, сообщили в компании.

С 09:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат жителям Тракторного: в домах №№ 31, 31а, стр. 31а по улице Ильича, в частном секторе улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зеленой, Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, Моторного, 2-го Моторного, 1-го Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители Карьера: в домах № 2 по улице Карьерной, №№ 1а, 7, 10, 10а, 10/2 по улице 9 Января, №№ 8а, 10, 63, 67, 67а, 71, 71а по улице Елецкой, №№ 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75а, 89, 91, 109, 109а, 109б, 109в, 109г, 116, 116а, 120, 122, 122а, 122в, стр. 122д, 123, 124а, 126, 126а, 126б, 131, 159, 184, 187а, 188, 201, 205а по улице Студеновской, 
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

отключения
водоснабжение
0
0
0
1
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
11 минут назад
Пора писать жалобу на отсутствие интернета в городе Липецк. За что мы платим деньги и деньги не маленькие а услуга не оказана. Кто знает куда по этому поводу обращаться?
Ответить
Нервная мать
21 минуту назад
Поделом им!
Ответить
гость
34 минуты назад
Район Карьера это уважаемые район частного сектора на площади Героев, а то что вы пишете "карьер" это район Ниженки, как жалко что вы не знаете города
Ответить
На карьере
49 минут назад
Только отключали и опять
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить