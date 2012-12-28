В Тракторном и на Карьере отключат холодную воду

26 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители более трех десятков улиц, сообщили в компании.

С 09:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат жителям Тракторного: в домах №№ 31, 31а, стр. 31а по улице Ильича, в частном секторе улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зеленой, Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, Моторного, 2-го Моторного, 1-го Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного.С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители Карьера: в домах № 2 по улице Карьерной, №№ 1а, 7, 10, 10а, 10/2 по улице 9 Января, №№ 8а, 10, 63, 67, 67а, 71, 71а по улице Елецкой, №№ 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75а, 89, 91, 109, 109а, 109б, 109в, 109г, 116, 116а, 120, 122, 122а, 122в, стр. 122д, 123, 124а, 126, 126а, 126б, 131, 159, 184, 187а, 188, 201, 205а по улице Студеновской,Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.