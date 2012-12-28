О сильных дождях и грозах предупреждают спасатели

Непогода придет в Липецкую область вечером.

О неблагоприятном прогнозе на вечер 25 июня и завтрашний день сообщает областное управление МЧС. Сегодня и 26 июня ожидаются дожди, местами сильные, местами грозы. Возможен сильный ветер с порывами скоростью в 15-20 м/с.При такой погоде существуют риск различного рода чрезвычайных происшествий.