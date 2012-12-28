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Погода в Липецке
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сегодня, 14:45
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О сильных дождях и грозах предупреждают спасатели
Непогода придет в Липецкую область вечером.
При такой погоде существуют риск различного рода чрезвычайных происшествий.
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