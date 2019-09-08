Политика
29 минут назад
Лариса Ксенофонтова: «Надеюсь на лучшие результаты на следующих выбора»
Кандидат от «Справедливой России» не против занять третье место на губернаторских выборах.
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Первой в пресс-центр облизбиркома после окончания голосования пришла кандидат от "Справедливой России" Лариса Ксенофонтова. Она согласилась с тем, что, возможно, заняла по итогам выборов третье место.
- Я была бы рада поучаствовать в следующих губернаторских выборах, - отметила кандидат.
Лариса Ксенофонтова заявила, что была бы рада сосредоточиться на парламентской работе, если её выберут в следующий состав областного Совета.
- Я была бы рада поучаствовать в следующих губернаторских выборах, - отметила кандидат.
Лариса Ксенофонтова заявила, что была бы рада сосредоточиться на парламентской работе, если её выберут в следующий состав областного Совета.
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