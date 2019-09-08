Политика

29 минут назад

Лариса Ксенофонтова: «Надеюсь на лучшие результаты на следующих выбора»

3 579
#выборы главы региона
Лариса Ксенофонтова: «Надеюсь на лучшие результаты на следующих выбора»

Кандидат от «Справедливой России» не против занять третье место на губернаторских выборах.

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Первой в пресс-центр облизбиркома после окончания голосования пришла кандидат от "Справедливой России" Лариса Ксенофонтова. Она согласилась с тем, что, возможно, заняла по итогам выборов третье место.

- Я была бы рада поучаствовать в следующих губернаторских выборах, - отметила кандидат.

Лариса Ксенофонтова заявила, что была бы рада сосредоточиться на парламентской работе, если её выберут в следующий состав областного Совета.
3 579
#выборы главы региона

Комментарии (3)

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как не горько

6 минут назад
цирк....
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Работяга с завода

19 минут назад
У Ларисочки образование инженер-технолог. О каком управлении идет речь?))) Ларисочка, пока не поздно, возвращайся на завод. Галя тебя снова возьмет в 1ую бригаду.
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житель

20 минут назад
На 5 лет работой обеспечена Лорик.
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